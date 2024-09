Emirates svela la sua nuova lounge a London Stansted Airport

Emirates ha aperto le porte della sua nuova lounge all’aeroporto di London Stansted. La compagnia aerea ha investito oltre 4 milioni di sterline per progettare una spaziosa lounge di 900 metri quadrati che può ospitare fino a 125 ospiti, tra cui clienti di First e Business Class, nonché membri Emirates Skywards.

“La nuova lounge è la sesta lounge dedicata di Emirates nel Regno Unito, che completa le strutture di livello mondiale della compagnia aerea disponibili a London Heathrow, London Gatwick, Birmingham, Glasgow e Manchester. Tutti gli aeroporti di Londra serviti da Emirates ora offrono ai clienti l’accesso a esperienze premium a terra per rilassarsi e godersi esperienze culinarie di alto livello prima dei loro viaggi.

Emirates è una delle poche compagnie aeree che ha investito nelle sue esperienze a terra, tra cui la sua rete di 40 lounge dedicate in tutto il mondo e complimentary chauffeur drive services per i premium customers”, afferma Emirates.

Mohammed Mattar, Divisional Senior Vice President Airport Services, Emirates ha affermato: “Emirates serve London Stansted dal 2018 e l’aeroporto rimane un gateway molto importante per i nostri clienti nella regione meridionale del Regno Unito. La nuova lounge è una testimonianza della promessa del nostro brand di far volare sempre meglio i clienti, in aria e a terra. E segna anche un’importante pietra miliare per noi, poiché ora offriamo con orgoglio lounge facilities dedicate in sei aeroporti nel Regno Unito, sottolineando il nostro impegno continuo verso uno dei mercati più importanti della nostra rete. Non vediamo l’ora di portare l’esperienza di viaggio premium a nuovi livelli e di offrire ai clienti la possibilità di rilassarsi e cenare con la rinomata ospitalità tipica di Emirates”.

Gareth Powell, Managing Director at Stansted Airport, ha affermato: “L’apertura della nuova world-class lounge di Emirates è una fantastica notizia per London Stansted e per i passeggeri che utilizzano i servizi Emirates per Dubai e oltre, e dimostra ancora una volta l’impegno della compagnia aerea nei confronti dell’aeroporto e della regione più ampia. Offrendo un’esperienza di lusso e comfort per i clienti di First e Business Class della compagnia aerea, la sua posizione nel Satellite 1 vanta viste eccellenti sull’aeroporto e consente l’accesso all’imbarco sull’aereo direttamente dalla lounge. I 14 voli settimanali tra London Stansted e Dubai sono stati estremamente apprezzati dai viaggiatori sin dal primo giorno, non solo per il Medio Oriente, ma in tutto il mondo grazie all’enorme rete di rotte mondiali della compagnia aerea”.

“Situata nel Satellite 1, adiacente ai gate di partenza, i clienti possono aspettarsi una spaziosa lounge con nuovi arredi e aree salotto dedicate per cenare e rilassarsi prima di un volo. I clienti potranno inoltre godere di un’eccezionale selezione di cibo e bevande, Wi-Fi gratuito e docce e servizi rinfrescanti.

La lounge Emirates offre inoltre ai clienti un rapido accesso all’imbarco, con una breve passeggiata di 2-3 minuti per raggiungere l’aereo.

Emirates ha stretto una partnership con Full Circles Farms, con sede nel Sussex, per lanciare un “farm to table” food concept nella sua lounge, offrendo ai clienti meus stagionali con verdure fresche e biologiche e piatti locali.

I clienti possono anche gustare liquori e distillati di qualità, una selezione di vini eccellenti e una gamma dei migliori champagne Moet & Chandon.

Emirates facilita il turismo e il commercio nel Regno Unito dal 1987. La compagnia aerea attualmente opera 133 voli settimanali verso il paese, incluso un double-daily Boeing 777 service da/per London Stansted. La compagnia aerea serve il Regno Unito anche con voli per London Heathrow, London Gatwick, Manchester, Birmingham, Newcastle, Glasgow ed Edimburgo (a partire dal 4 novembre).

L’ampio network di Emirates con oltre 140 destinazioni offre ai clienti l’accesso a una serie di collegamenti successivi verso Asia, Oceano Indiano, Medio Oriente, Africa e Australasia”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)