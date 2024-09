Boeing: il traffico aereo in Southeast Asia più che triplicherà entro il 2043

Boeing prevede che il Southeast Asia passenger air traffic più che triplicherà nei prossimi 20 anni, spinto da una crescita economica superiore alla media globale e da una classe media in crescita. “Si prevede inoltre che la flotta di aerei della regione più che triplicherà, arrivando a 4.960 jets, per soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei, secondo il Commercial Market Outlook (CMO) 2024 di Boeing, la previsione della domanda a lungo termine dell’azienda per aerei e servizi commerciali.

Entro il 2043, il traffico aereo passeggeri nel Sud-est asiatico crescerà del 7,2% annuo, ben al di sopra del tasso di crescita annuale medio del 4,7% a livello globale, secondo il CMO”, afferma Boeing.

“Con l’economia del Sud-est asiatico prevista al secondo tasso di crescita più alto tra le regioni globali, l’aumento dei redditi delle famiglie porterà nuovi consumatori in questo mercato dell’aviazione, alimentando la crescita di modelli di business low cost e per il tempo libero”, ha affermato David Schulte, managing director of Boeing Commercial Marketing for Northeast Asia, Southeast Asia and Oceania. “La flotta in crescita nel Sud-est asiatico, in particolare single-aisle airplanes, svolgerà un ruolo importante nel collegare ulteriormente la geografia insulare della regione e nel soddisfare la domanda di viaggio in tutta la regione Asia-Pacifico, in particolare le rotte verso la Cina e il Nord-est asiatico”.

“Entro il 2043, Boeing prevede inoltre:

– Le compagnie aeree nel Sud-est asiatico amplieranno la loro quota della Asia-Pacific fleet dal 17% al 25%. Per soddisfare la domanda a lungo raggio, i widebody come il 787 Dreamliner rappresenteranno una consegna su cinque nel Sud-est asiatico.

– La regione avrà bisogno di oltre 120 new and converted freighters per supportare supply chain globali sempre più diversificate e una crescente domanda per l’e-commerce.

– Gli operatori del Sud-est asiatico dovranno assumere e formare 234.000 nuovi pilots, maintenance technicians and cabin crew, più che triplicando il personale attivo della regione.

Il settore dell’aviazione commerciale del Sud-est asiatico continua a concentrarsi sul miglioramento della sostenibilità. Quasi 1.200 nuovi aerei più efficienti nei consumi sostituiranno i jets obsoleti nella regione nei prossimi 20 anni. Inoltre, poiché l’aviazione globale mira a raggiungere zero emissioni nette entro il 2050, le materie prime di origine biologica disponibili in questa regione possono fornire circa il 12% della domanda globale di sustainable aviation (SAF), secondo il Boeing-supported SAF feedstock assessment.

Nuove consegne (2024-2043)

Regional Jet 20

Single Aisle 3.765

Widebody 920

Freighter 15

Totale 4.720“, prosegue Boeing.



“Boeing pubblica il CMO ogni anno dal 1961. In quanto previsione più longeva del suo genere, il CMO è considerato l’analisi più completa del settore dell’aviazione commerciale. Le previsioni complete sono disponibili su: boeing.com/cmo“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)