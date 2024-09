Nuova partnership strategica tra Brussels Airlines, Beobank e Mastercard

Brussels Airlines e Miles & More, il programma fedeltà di Lufthansa Group, annunciano una partnership strategica con Beobank e Mastercard. Questa nuova partnership consiste nel lancio di una cobranded card con il loyalty program.

“In futuro, la carta co-branded sarà emessa da Beobank con Mastercard come network partner. Entrambe le società hanno partecipato con successo a una gara d’appalto.

Questa nuova partnership consiste nel lancio di una cobranded card con il loyalty program, che offre ai clienti una vasta gamma di vantaggi per la casa o i viaggi, tra cui interessanti miles earn rates, oltre ai soliti vantaggi delle carte di credito. Il lancio del prodotto è previsto per il secondo trimestre 2025″, afferma Brussels Airlines.

“Non vediamo l’ora di lavorare con Beobank e Mastercard per offrire ai nostri clienti servizi ancora migliori e più innovativi attraverso un nuovo programma fedeltà con carte in co-branding. Siamo convinti che i punti di forza combinati delle nostre aziende apporteranno un grande valore ai nostri ospiti e susciteranno il loro interesse per la soluzione proposta”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO, Brussels Airlines.

“Come Belgian retail bank in rapida crescita che è anche leader di mercato nell’emissione di carte di credito, siamo costantemente alla ricerca di nuove opportunità per soddisfare al meglio i desideri dei nostri clienti. Siamo quindi lieti di collaborare con Brussels Airlines, il brand belga leader nel settore dell’aviazione, e Miles & More. Collaboriamo già da diversi anni con successo con Mastercard, che ha anche maturato una solida competenza nei cobranded airline programs, quindi è stato ovvio per noi unire le forze in questo nuovo progetto”, afferma Guy Schellinck, CEO, Beobank.

“Mastercard è entusiasta di unire le forze con Brussels Airlines, Miles & More e il nostro partner di fiducia Beobank per lanciare una carta su misura per le esigenze dei Belgian travelers. L’obiettivo è quello di introdurre una carta che si integri perfettamente nella vita di tutti i giorni, offrendo utilità sia locale che internazionale attraverso l’extensive global acceptance network di Mastercard. I titolari di carta potranno godere non solo di opzioni di pagamento sicure e convenienti, ma anche di esclusive esperienze Priceless e di un’ampia gamma di vantaggi di viaggio e stile di vita, sia in patria che all’estero”, afferma Henri Dewaerheijd, Country Manager, Mastercard Belgium and Luxembourg.

“L’obiettivo comune di questa partnership è di portare valore aggiunto ai clienti con una soluzione di pagamento flessibile che ha una grande accettazione tra i commercianti in patria e all’estero, con un interessante tasso di guadagno del programma fedeltà. Quindi per ogni euro speso con la carta, gli utenti riceveranno miglia, che si aggiungono ai soliti vantaggi della carta di credito (collegati a un’apertura di credito) e a una vasta gamma di assicurazioni e vantaggi di viaggio”, conclude Brussels Airlines.

