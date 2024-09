News Brevi – 19.09.2024

EASYJET CONTINUA LA SUA TRANSIZIONE VERSO ELECTRIC MAINTENANCE VEHICLES – easyJet è destinata a risparmiare 54 tonnellate di CO2e all’anno grazie a un programma di rinnovo della flotta in corso per i suoi engineering and maintenance vehicles in diverse delle sue principali basi nel Regno Unito e in Europa. La compagnia sostituirà i tradizionali veicoli a benzina e diesel per i team di ingegneria e manutenzione in tutte le sue operazioni. La nuova flotta di vans attivi, 36 in totale, è stata distribuita nelle easyJet’s engineering bases, tra cui Berlin, Luton, Bristol and Liverpool airport. La compagnia aerea sta pianificando di continuare questo lancio in altre engineering bases nel FY25, quando l’80% delle basi di easyJet utilizzerà fully electric maintenance vans. Parlando dell’iniziativa, Jane Ashton, Director of Sustainability, ha affermato: “Dopo una sperimentazione di successo su piccola scala a Berlin Airport lo scorso anno, che ha visto la conversione di numerosi maintenance vehicles in elettrici, il nostro passo immediato è stato quello di espanderci su una scala molto più ampia nelle nostre basi del Regno Unito e in Europa. Questa piccola ma fondamentale mossa ci aiuterà a ridurre ulteriormente l’impatto delle nostre operazioni a terra e continuiamo a cercare e trovare nuovi modi per farlo ogni giorno attraverso l’integrazione di efficienze operative, tra cui il rinnovo della flotta sia per gli aeromobili che per i maintenance vehicles, nonché l’ottimizzazione della flotta attraverso varie nuove tecnologie”. easyJet continua a lavorare per raggiungere la sua Net Zero ambition, delineata nella sua Net Zero roadmap lanciata due anni fa, e ha già ottenuto un miglioramento del 5% nella carbon intensity nel 2023 rispetto all’anno di riferimento del 2019.

AERONAUTICA MILITARE: AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO PER IL LICEO “G. DOUHET” – È stato inaugurato lunedì 16 settembre il nuovo anno scolastico della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” di Firenze. Per i 96 allievi in istruzione, l’importante giornata ha avuto inizio con il consueto alzabandiera: momento particolarmente emozionante per il nuovo 1° Corso, incorporato il 5 settembre, che partecipava per la prima volta all’atto solenne. Ha fatto seguito una breve cerimonia durante la quale il Comandante della Scuola, Colonnello Mauro Nazzi, ha rivolto ai giovani ragazzi e ragazze – provenienti da tutta Italia – e al corpo docente, i migliori auguri per la ripresa delle attività didattiche. La cerimonia si è conclusa con il “suono della prima campanella”, atto simbolico con cui il Capocorso degli allievi appena incorporati dà ufficialmente avvio all’anno scolastico. Nei giorni che hanno preceduto l’inizio della Scuola, gli allievi della Douhet sono stati impegnati in diverse attività. I ragazzi e le ragazze dell’Ursa (all’ultimo anno di istruzione), dopo aver frequentato un corso di “Public Speaking e Consapevolezza Emotiva”, hanno svolto il consueto “giro basi”, consistente in una serie di visite conoscitive presso alcuni reparti operativi della Forza Armata nell’area laziale. Anche il Corso Vega (al secondo anno presso la Scuola), dopo una serie di lezioni sulle “Tecniche di Memorizzazione Veloce e Apprendimento Efficace”, ha avuto l’opportunità di visitare alcuni reparti ubicati nell’area campana. I neo-allievi del 1° anno, invece, hanno sfruttato i giorni di incorporamento per apprendere al meglio le forme militari, conoscere la città di Firenze attraverso alcune visite guidate ed effettuare, con il corpo docente della Scuola, una serie di lezioni propedeutiche rivolte ad iniziare al meglio il nuovo anno scolastico. La Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”, inaugurata a Firenze nel 2006 e dipendente dall’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA), è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi del triennio negli indirizzi del Liceo Classico e Scientifico. L’istituto ha l’obiettivo di favorire una crescita bilanciata dei giovani allievi che, nel corso dei tre anni presso la Scuola, alternano studio, sport e numerose attività extra-curriculari, anche a carattere aeronautico. Un percorso di crescita culturale, morale e fisico, affinché possano affrontare le sfide del futuro da adulti, qualunque scelta di vita decidano di intraprendere a seguito del conseguimento del diploma di maturità (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CAMBIO COMANDO PRESSO DIVERSI ENTI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Il 18 settembre presso la “Sala degli Eroi” di Palazzo Aeronautica, si è svolta, alla presenza del Comandante della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, la cerimonia del passaggio di consegne nell’incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Squadra Aerea tra il Generale di Divisione Aerea Andrea Argieri, uscente, ed il Generale di Squadra Aerea Luigi del Bene, subentrante. Il Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare è uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata. Si occupa di addestrare, predisporre, approntare ed esercitare il comando e controllo di Forze di elevata qualità, al fine di mantenere una elevata prontezza operativa e correlata autonomia logistica, necessari al conseguimento degli obiettivi definiti dalla Forza Armata. Lo scopo principale è quello di garantire la sicurezza dello spazio aereo nazionale, approntando ed impiegando gli uomini ed i mezzi a disposizione, per proiettarli ed impiegarli in modo agile, adattivo ed efficace con l’obiettivo di mettere in campo il Potere Aerospaziale in operazioni aeree, nazionali ed internazionali, a livello interforze, interagenzia e multinazionale. Giovedì 5 settembre, presso l’hangar del Comando Aeroporto / Quartier Generale di Linate, ha avuto luogo l’avvicendamento al Comando del 1° Reparto Tecnico Comunicazioni tra il Colonnello Valerio Vivaldi, Comandante uscente, e il Tenente Colonnello Germano Masia, Comandante subentrante. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante della 3ª Divisione del Comando Logistico A.M., Generale di Brigata Sandro Sanasi. Presenti all’evento il Comandante della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi DA/AV di Borgo Piave, Generale di Brigata Pietro Spagnoli, e autorità militari del presidio aeronautico milanese. Mercoledì 18 settembre, presso la suggestiva cornice dell’Hangar Badoni del Museo Storico dell’Aeronautica Militare (MUSAM), sull’antico idroscalo di Vigna di Valle, si è tenuta la cerimonia di cambio di Comando del Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare (CSSAM) tra il Comandante uscente, Colonnello Luigi Barbagallo e quello subentrante, Colonnello Dario Bovino. L’evento si è svolto alla presenza del Comandante del Comando Aeronautica Militare (COMAER), Generale di Squadra Aerea Giandomenico Taricco, e delle autorità civili, militari e religiose del circondario. Giovedì 12 settembre, presso il Centro Cinofili dell’Aeronautica Militare di Grosseto, ha avuto luogo la cerimonia di passaggio di consegne tra il Tenente Colonnello Igino Galante, Comandante uscente, e il Maggiore Mirko Romani, Comandante subentrante. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante del 16° Stormo Protezione delle Forze, Colonnello Andrea Giuliani (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PREMI DI LAUREA ASSAEROPORTI PER TESI SULLA SOSTENIBILITA’ IN AMBITO AEROPORTUALE – Asssaeroporti informa: “Al via il bando Assaeroporti per l’assegnazione di quattro premi di Laurea del valore di 5.000 euro ciascuno (al lordo delle ritenute di Legge), per tesi sulla sostenibilità in ambito aeroportuale. Potranno partecipare neolaureate e neolaureati, dei corsi di studio magistrali e magistrali a ciclo unico di tutte le Facoltà delle Università italiane, che discuteranno la propria tesi nell’anno accademico 2024-25, con votazione finale non inferiore a 100 su 110. Le tesi dovranno approfondire il ruolo degli aeroporti per lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo. Il tema della sostenibilità dovrà inoltre essere declinato analizzando una o più delle seguenti dimensioni: crescita economica, sviluppo sociale e tutela ambientale. Le domande dovranno pervenire ad Assaeroporti, entro e non oltre il 19 dicembre 2025, secondo le modalità e i requisiti indicati nel bando, disponibile sul sito di Assaeroporti”.

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH CON IL 15% DI SCONTO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (19 settembre) una promozione flash in vigore per 24 ore, con il 15% di sconto sulle tariffe per viaggiare a ottobre e novembre. Questa offerta a tempo limitato è disponibile su tutto il network di Ryanair, composto da oltre 240 destinazioni, tra cui le principali località dove godersi il sole anche in inverno, soggiorni in città e molto altro. Questa offerta a tempo limitato termina a mezzanotte di stasera (19 settembre)”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha affermato: “Il weekend più pauroso dell’anno si avvicina rapidamente e Ryanair resta in tema con una promozione flash spaventosamente vantaggiosa, offrendo il 15% di sconto sulle tariffe per viaggiare a ottobre e novembre: l’occasione perfetta per una fuga per Halloween. Quindi, invitiamo tutti a visitare il sito Ryanair.com prima di mezzanotte di stasera (19 settembre) per non perdere questa offerta esclusiva per i prossimi viaggi”.

COLLINS AEROSPACE RICEVE LA PRIMA APPROVAZIONE FAA PER INCREMENTARE LA COCKPIT PROCESSING POWER – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha ricevuto la prima FAA Technical Standard Order (TSO) approval per un fully enabled multi-core processor. Il Collins Multifunction Display, basato su Mosarc™, aumenterà la velocità, la capacità e la flessibilità del flight deck di un aereo, offrendo il 75% di capacità in più rispetto ai tradizionali processori single core. Con questa autorizzazione, il Multifunction Display è ora il primo processore multi-core al mondo certificato per aeromobili civili e militari e facilita l’uso simultaneo di tutti i core di elaborazione in tutti i Design Assurance Level (DAL) standards. Questa certificazione apre la strada all’utilizzo del processore per hardware futuri, per abilitare l’elaborazione multi-core. “In una missione militare, ogni secondo conta e l’accesso alle informazioni è fondamentale”, ha affermato Dave Schreck, vice president and general manager of Military Avionics and Helicopters at Collins Aerospace. “Il display di Collins è l’unico processore multi-core sul mercato certificato dalla FAA e utilizzato dall’ U.S. Army. Ciò si traduce in una maggiore efficienza nell’integrazione di nuove capacità e al contempo nella capacità di eseguire in modo sicuro più applicazioni in parallelo rispetto a prima”. Queste prestazioni migliorate derivano dalla capacità del sistema di elaborare i dati 12 volte più velocemente di un processore single core, consumando il 40% di energia in meno. Integra più sistemi operativi, il che consente una rapida integrazione di terze parti e riduce il vendor lock. In definitiva, questo fornisce alle piattaforme la flessibilità di integrare le mission-systems capabilities in evoluzione in poche settimane, anziché ricertificare ogni volta le applicazioni critiche per il volo, il che può richiedere mesi o più. Collins è un fornitore leader di civil-certified, high integrity, safety-critical processors for military aircraft da oltre due decenni. Ad oggi, il display ha completato oltre 6.000 ore di test di volo ed è ottimizzato per l’uso in rotary-wing, fighter, bomber and trainer environments.

EMIRATES CELEBRA L’OKTOBERFEST A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates informa: “Emirates brinderà al festival folk tedesco di fama mondiale Oktoberfest, con la tradizionale cucina bavarese e l’intrattenimento tedesco a bordo dei voli da e per Monaco, Amburgo, Düsseldorf e Francoforte, nonché nelle lounge degli aeroporti tedeschi, tra il 21 settembre e il 6 ottobre. La vivace celebrazione dell’Oktoberfest vedrà i clienti gustare un antipasto bavarese, una portata principale e un dessert sia a pranzo che a cena in tutte le classi, spuntini da bistrot nell’iconica onboard A380 lounge e una varietà di piatti classici dell’Oktoberfest nelle lounge degli aeroporti di livello mondiale. I panini Oktoberfest disponibili nella A380 onboard lounge includeranno formaggio cremoso con erba cipollina, Emmental con pane laugen e il massimo spuntino salato tedesco: pretzel aromatizzati con sale grosso e burro. I dolci omaggio includeranno biscotti di pan di zenzero dell’Oktoberfest, torta della Foresta Nera, plum cake e cheesecake in stile tedesco. Prima dell’atterraggio, ai clienti verrà offerto un parting gift di cuori di pan di zenzero confezionati singolarmente con decorazioni dell’Oktoberfest. Nelle lounge degli aeroporti di Monaco, Francoforte, Amburgo e Düsseldorf, saranno disponibili ai clienti una serie di piatti, gli immancabili pretzel e Sauerbraten, manzo brasato in salsa con gnocchi di patate. I clienti possono festeggiare la stagione con l’intrattenimento in volo di Emirates su Ice, con fino a 45 film tedeschi, oltre 300 film di Hollywood doppiati in tedesco. Gli amanti della musica possono entrare nell’atmosfera dell’Oktoberfest con 28 playlist e album di musica tedesca, tra l’enorme libreria di 6.500 canali. Emirates festeggerà l’Oktoberfest a bordo dei voli tripli giornalieri da Dubai a Francoforte e dei doppi giornalieri voli per Monaco, Dusseldorf e Amburgo”.

PLAY AIRLINES FIRMA UN ACCORDO DI DISTRIBUZIONE CON SABRE – Sabre Corporation, un fornitore leader di tecnologia per l’industria globale dei viaggi, e Play airlines, una compagnia aerea low cost islandese in rapida crescita, hanno annunciato oggi un accordo di distribuzione pluriennale. Attraverso questa collaborazione, le agenzie di viaggio collegate a Sabre avranno accesso senza interruzioni alla rete in espansione di voli economici di Play airlines tra il Nord America e l’Europa. Questo accordo strategico arriva mentre Play airlines continua a rafforzare la sua presenza in mercati chiave, come i paesi nordici, gli Stati Uniti e il Canada. Il modello low cost della compagnia offre ai viaggiatori opzioni di viaggio transatlantico economiche, con l’Islanda che funge da hub sia per i viaggiatori nordamericani che europei. Attualmente, la compagnia opera una moderna flotta composta interamente da aeromobili Airbus, collegando i passeggeri a fino a 40 destinazioni nel 2024. Questo è in linea con i continui investimenti di Sabre in contenuti multi-sorgente e capacità, e con il suo impegno a risolvere la crescente sfida della frammentazione dei contenuti, consentendo l’integrazione e la normalizzazione efficienti dei contenuti, garantendo ai compratori di viaggi la scelta, la trasparenza e gli standard di servizio che apprezzano oggi.

TUI AIRLINE SELEZIONA L’AVIATAR TECHNICAL LOGBOOK PER LA SUA INTERA FLOTTA – TUI Airline, una delle principali compagnie aeree leisure in Europa, ha selezionato il Technical Logbook di AVIATAR, l’innovativa piattaforma digitale di Lufthansa Technik, per l’intera flotta di circa 130 aerei. Le cinque compagnie aeree di TUI diRegno Unito (UK), Paesi nordici, Belgio, Paesi Bassi e Germania stanno già utilizzando molte soluzioni AVIATAR per gestire la propria flotta. L’electronic Technical Logbook (eTLB) ora sostituisce il processo cartaceo di acquisizione dei technical issues a terra e in volo. Offrendo blocchi di testo precompilati e maschere di input automatizzate, sostituisce le lunghe immissioni manuali e migliora così la qualità dei dati e la trasparenza. In qualità di co-developing customer, TUI Airline è un partner forte del Digital Tech Ops Ecosystem di Lufthansa Technik. TUI utilizza anche altre soluzioni come AMOS e flydocs, tutte parte dell’ecosistema, per ottimizzare la propria Engineering & Maintenance (E&M) Organization. Insieme, i partner stanno guidando la digitalizzazione, l’innovazione, l’ottimizzazione e la sostenibilità dei Tech Ops processes per le compagnie aeree di tutto il mondo. La combinazione di software per Condition Monitoring, Data Analytics, Predictive Maintenance, Digital Records, Asset Solutions, Maintenance & Engineering è il punto di forza dell’ecosistema. Il Technical Logbook consentirà ora a TUI Airline di utilizzare la nuova digital pilot-to-maintenance collaboration senza soluzione di continuità, con interfacce per tutti e tre i partner nel Digital Tech Ops Ecosystem. “L’efficiente teamwork con AVIATAR e il Digital Tech Ops Ecosystem sono fondamentali nella missione del nostro team di fornire servizi personalizzati, affidabili, di alta qualità e convenienti per TUI Airline. Il nostro obiettivo è offrire un’elevata affidabilità e disponibilità della flotta, nonché paperless maintenance operations, garantendo al contempo sicurezza e conformità”, ha affermato Niklas Kropp, Head of Business Development & Fleet Performance, TUI Airline. “L’introduzione dell’AVIATAR Technical Logbook insieme alle nostre Flight and Cabin Operations, mentre si cerca l’approvazione di cinque European national aviation authorities, rappresenterà un’altra pietra miliare unica nella partnership con AVIATAR. Con l’eTLB operativo presso molte altre compagnie aeree, le approvazioni da parte di EASA e altre autorità, non vedo l’ora di sperimentare lo stesso tipo di cooperazione pratica tra AVIATAR e i nostri engineering, maintenance and flight operations teams, come abbiamo sperimentato in precedenza”. La prima approvazione CAA del Regno Unito per il Logbook sarà avviata dalla UK airline di TUI. “Il ritmo della digitalizzazione di TUI Airline è incredibile e i nostri team non vedono l’ora di rafforzare ulteriormente la stretta collaborazione, il che è vantaggioso per tutti i partner”, ha affermato Frank Martens, Head of Sales & Key Account Digital Fleet Services at Lufthansa Technik. “È fantastico avere un cliente come TUI Airline con un team di ingegneri, tecnici ed esperti di manutenzione molto professionali e internazionali, motivati, altamente qualificati, che si sentono coinvolti e amano far parte di TUI. Non vediamo l’ora di co-creare nel nostro Digital Tech Ops Ecosystem e di impostare un progetto molto snello, agile ed efficace per l’onboarding dell’eTLB”.

DELTA: L’APERTURA DI NUOVE ROTTE E’ UN PROCESSO COMPLESSO – Delta informa: “Perché Delta vola verso alcune città e non verso altre? Dietro ogni rotta nel network Delta c’è una complessa rete di pianificazione e dati, il tutto attentamente orchestrato dal Network Planning team della compagnia aerea. Capire perché Delta vola su determinate rotte non è solo una questione di geografia, ma di creazione di collegamenti e percorsi critici che mantengono i viaggi globali fluidi. Quando si aggiungono nuove rotte al portafoglio Delta, l’approccio varia in base al mercato, ma il processo di pianificazione può durare da uno a cinque anni”. “Dobbiamo rimanere abbastanza agili, ma nessuno dei nostri nuovi mercati spunta dal nulla, monitoriamo sempre le tendenze”, afferma Jooyoung Kim, Director – International Network Planning. “Ad esempio, per le rotte dell’estate 2025 la pianificazione potrebbe iniziare nell’inverno 2023, con la prima metà dell’anno dedicata al brainstorming e alla riduzione delle opzioni. Le tendenze dei clienti dicono a Delta dove le persone vogliono volare, con quale frequenza vogliono volare, quando vogliono volare, dove vogliono sedersi su un aereo, se vogliono volare senza scali e molto altro. Tutti questi dati svolgono un ruolo cruciale nel dare forma alle decisioni chiave”, prosegue Delta. “Dato che i nostri clienti apprezzano le esperienze più di quanto non facessero prima della pandemia, stiamo assistendo a una domanda crescente di destinazioni turistiche calde in inverno, quindi non ha senso mantenere la stessa impronta tutto l’anno”, ha affermato David Hart, Managing Director – Domestic Network Planning. “I clienti possono ora usufruire di un servizio stagionale esteso per l’Italia, dal John F. Kennedy International Airport per Venezia e Milano e dall’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport per Roma”, conclude Delta.

ROLLS-ROYCE VENDERA’ IL SUO NAVAL PROPULSORS & HANDLING BUSINESS A FAIRBANK MORSE DEFENSE – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce ha raggiunto un accordo per vendere il suo Naval Propulsors & Handling business a Fairbanks Morse Defense. La vendita comprende le naval propulsors units in Pascagoula, Mississippi e Walpole, Massachusetts, Stati Uniti, nonché la specialized naval handling systems unit in Peterborough, Ontario, Canada. Il Naval Propulsors & Handling business produce e supporta una gamma di specialist propellers and waterjets for naval applications, nonché specialized handling systems che consentono l’impiego e il recupero di imbarcazioni con e senza equipaggio e altri carichi da imbarcazioni militari. Rolls-Royce manterrà le sue Naval Gas Turbines and Generator Sets operations, che forniscono power dense solutions for naval propulsion and onboard power. L’anno scorso Rolls-Royce ha presentato agli investitori la sua strategia per diventare un’azienda ad alte performance, competitiva, resiliente e in crescita. In Defense, l’attenzione è rivolta alla crescita strategica nelle aree combat, transport and submarines. Fino al completamento del trasferimento del Naval Propulsors & Handling business, Rolls-Royce Defense continuerà le sue attività senza modifiche, per garantire che i rapporti con i clienti, gli obblighi di consegna e di servizio rimangano inalterati. Questa vendita è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui revisione e approvazione normativa. I dettagli finanziari della vendita non vengono divulgati”.

AZORES AIRLINES POTENZIA I COLLEGAMENTI TRA L’ISOLA DI TERCEIRA E GLI STATI UNITI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2024/25 – Azores Airlines potenzierà i suoi collegamenti aerei tra l’Isola di Terceira e gli Stati Uniti d’America a partire dal 28 ottobre 2024, introducendo un nuovo volo tra Terceira e la città di New York ed estendendo la rotta Terceira – Boston durante il periodo invernale IATA, operativa dallo scorso inverno. L’espansione delle operazioni internazionali è completata dal potenziamento dei servizi nazionali, in particolare attraverso il miglioramento della disponibilità di collegamenti. La compagnia, infatti, opererà un volo settimanale tra Lisbona e l’isola di Terceira e due voli settimanali tra Terceira e la città di Porto in risposta all’aumento domanda su queste rotte. La compagnia aerea intende mantenere consistente la sua offerta tra il Nord America e l’isola di Terceira attraverso questo aumento dei voli nella stagione invernale IATA. In merito ai collegamenti nazionali, Azores Airlines sta migliorando la sua presenza a Porto, un importante mercato per l’arcipelago, potenziando costantemente la sua offerta di voli nazionali (Terceira e São Miguel) e diversificando la sua offerta oltre la città di Porto attraverso la possibilità di connettersi con il resto del network della compagnia aerea, in particolare con Boston. Con questo rafforzamento nella sua operatività, il prossimo inverno Azores Airlines offrirà un volo settimanale diretto Terceira – Boston, un volo settimanale diretto Terceira – New York, quattro voli settimanali Terceira – Porto (due in più rispetto allo scorso inverno) e sette voli settimanali Lisbona – Terceira (uno in più rispetto allo scorso inverno).

JETBLUE INTRODURRA’ NUOVE AIRPORT LOUNGES A NEW YORK E BOSTON – JetBlue ha annunciato oggi i piani per le sue prime airport lounges, che apriranno al John F. Kennedy International Airport (JFK) Terminal 5 di New York alla fine del 2025 e al Boston Logan International Airport (BOS) Terminal C subito dopo. L’introduzione delle lounge è un passo avanti nella strategia “JetForward” della compagnia aerea, che cerca di soddisfare la crescente domanda di offerte premium. “I clienti hanno chiesto una lounge JetBlue per anni e non vediamo l’ora di svelare la nostra interpretazione di New York e Boston”, ha affermato Marty St. George, presidente di JetBlue. “Le lounge sono diventate un’offerta essenziale per il crescente numero di clienti che cercano esperienze premium e le lounge di JetBlue aumenteranno ulteriormente il valore del nostro programma fedeltà TrueBlue, mentre espandiamo il nostro portfolio di JetBlue credit cards”.

AMERICAN CELEBRA L’ECCELLENZA NELLA MANUTENZIONE AERONAUTICA – American Airlines ha premiato cinque dei suoi top aviation maintenance technicians (AMTs) per il loro eccezionale lavoro nel loro campo come vincitori del Ken MacTiernan Excellence in Aviation Maintenance Award di quest’anno. Dal 2019, il premio ha onorato gli AMT di American che dimostrano qualità, si impegnano a mantenere gli standard più elevati nella manutenzione degli aeromobili, supportano e promuovono la professione. “Ogni anno ci riuniamo per celebrare i migliori e più brillanti AMT di American”, ha affermato Kevin Brickner, Senior Vice President of Technical Operations, American. “Non stiamo solo onorando questi meccanici per il lavoro che svolgono nell’hangar per garantire la sicurezza dei nostri clienti e membri del team, ma anche per il lavoro che svolgono nelle loro comunità e con la futura generazione di AMT. I premiati sono un’ispirazione per i loro colleghi del team e per l’intero settore della manutenzione aeronautica”.