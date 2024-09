Il nuovo Garmin G5000 Avionics Upgrade è ora disponibile per i Cessna Citation XLS

Textron Aviation ha annunciato che i clienti possono ora aggiornare i loro aeromobili Cessna Citation XLS+ e Citation XLS Gen2 con il Garmin G5000 integrated flight deck, dopo aver la ricezione da parte di Garmin del FAA supplemental type certification (STC) per l’avionics upgrade.

“I clienti possono far installare l’upgrade presso alcuni domestic Textron Aviation Service Centers, per aggiungere significativi progressi tecnologici e nuove funzionalità ai loro aeromobili.

I clienti Beechcraft, Cessna e Hawker ricevono supporto, manutenzione e modifiche direttamente dalla fabbrica da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc., tramite un global network di service and part centers, mobile service units and 24/7 1CALL AOG support”, afferma Textron Aviation.

“Il G5000 avionics upgrade per la Cessna Citation XLS series modernizza il cockpit e affronta l’evoluzione del FAA airspace, offrendo al contempo un costo operativo inferiore”, ha affermato Brian Rohloff, senior vice president, Customer Support. “Investiamo costantemente in nuovi miglioramenti per i nostri clienti e i loro aeromobili e l’espansione del G5000 avionics system agli operatori Citation XLS+ e XLS Gen2 supporta la nostra missione di offrire la migliore aviation experience per i nostri clienti”.

“La G5000 integrated avionics è dotata di tre landscape-oriented flight displays con split-screen capability, che consentono ai piloti di visualizzare contemporaneamente maps, charts, checklists, Terrain Awareness Warning System (TAWS), Traffic alert and Collision Avoidance System (TCAS), flight plan information, weather e altro ancora, aumentando la situational awareness per il flight crew. Include anche opzioni per Synthetic Vision Technology (SVT), fully automatic advanced weather radar and automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B) e consente una crescita ed espansione future tramite aggiornamenti software.

In qualità di original equipment manufacturer dell’aeromobile, Textron Aviation può offrire un Garmin G5000 integrated flight deck upgrade che mantiene l’integrità dei sistemi originariamente certificati dell’aeromobile”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Garmin – Textron Aviation)