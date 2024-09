Turkish Airlines ottiene il primo finanziamento legato alla sostenibilità per due aeromobili Airbus A321neo

Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines continua ad aprire nuovi orizzonti per il settore con il finanziamento di due A321neo, aeromobili di nuova generazione dalle eccezionali performance ambientali, attraverso una struttura JOLCO multicurrency che include un finanziamento legato alla sostenibilità.

La linea aerea, che si è distinta per aver raggiunto uno dei costi di finanziamento più bassi del settore grazie ai suoi modelli vincenti, creativi e unici nel loro genere, ha ora compiuto un notevole passo avanti nel campo della finanza aeronautica sostenibile.

Strutturato da Societé Génerale, lo strumento di finanziamento è legato al raggiungimento da parte della compagnia di bandiera turca di obiettivi di performance di sostenibilità (SPT) rispetto all’indicatore chiave di performance (KPI) di riduzione dell’incidenza sul carbonio della sua flotta, allineato agli standard internazionali per il settore dell’aviazione”.

In merito a questo nuovo traguardo, il membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines, nonché Chief Financial Officer (CFO), Assoc. Prof. Murat Seker, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea premiata da World Finance come ‘Compagnia aerea di bandiera più sostenibile’ per tre anni consecutivi, siamo lieti di integrare i nostri sforzi di sostenibilità nel finanziamento degli aeromobili, un’area in cui il nostro successo è costantemente segnato da riconoscimenti da parte di organizzazioni di fama mondiale. Siamo certi che questa integrazione favorirà la nostra crescita sostenibile e la strategia di rinnovo della flotta, contribuendo al contempo al nostro obiettivo di diventare una compagnia aerea a zero emissioni di carbonio entro il 2050”.

“Grazie i suoi esperti, il team finanziario degli aeromobili di Turkish Airlines non solo ha ottenuto uno dei costi di finanziamento più bassi nel settore aereo, ma è stato anche premiato con importanti riconoscimenti da parte di organizzazioni di fama mondiale come Global Transport Finance, Airline Economics, Airfinance Journal e Bonds, Loans & Sukuk Türkiye, grazie all’impiego di modelli finanziari innovativi, molti dei quali all’avanguardia nel settore. Le operazioni che Turkish Airlines ha portato a termine negli ultimi dieci anni e che hanno riscosso oltre 30 premi internazionali raggiungono un valore pari a circa 16 miliardi di dollari”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)