Addestramento al volo: firmato accordo per l’addestramento di piloti militari ungheresi in Italia

Giovedì 12 settembre, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ed il Deputy Chief of General Staff of the Hungarian Defence Forces, Lieutenant General Ferenc Kajári, hanno firmato un accordo tecnico sull’addestramento di piloti militari.

Il documento è stato firmato in modalità a distanza, tramite collegamento in videochiamata tra gli uffici dei due Generali, in Italia ed in Ungheria.

L’accordo prevede l’invio di piloti militari ungheresi ai corsi di addestramento al volo in Italia presso il 61° Stormo, sia di livello basico (le Fasi 2 e 3 dell’iter addestrativo), presso la base di Galatina, sia di livello avanzato (Fase 4) presso il 212° Gruppo IFTS (International Flight Training School), sulla base di Decimomannu. L’accordo prevede anche l’erogazione di corsi per piloti istruttori, anche di livello avanzato.

L’accordo prevede un inserimento progressivo, nei prossimi anni, di allievi piloti e istruttori di volo della Hungarian Air Force (HUNAF), con una programmazione su base triennale che sarà concordata tra le parti nel corso di incontri dedicati. In questo modo anche l’Ungheria entra nel gruppo sempre più ampio di paesi che hanno optato per addestrare i propri piloti militari in Italia, in virtù dell’eccellente offerta formativa dell’Aeronautica Militare, sia presso la base di Galatina che presso l’IFTS di Decimomannu: Arabia Saudita, Austria, Canada, Germania, Giappone, Kuwait, Paesi Bassi, Qatar, Regno Unito, Singapore e Svezia.

L’intesa entra in vigore alla data della firma e disciplina tutti corsi del percorso addestrativo descritto negli specifici programmi (sia per i frequentatori che per gli istruttori di volo), erogati dal 214° e 213° Gruppo Volo, situati sul sedime di Galatina e dall’International Flight Training School sul sedime aeroportuale di Decimomannu.

L’accordo avrà una durata a tempo indeterminato. L’arrivo dei primi frequentatori ungheresi è previsto già nel prossimo mese di ottobre. La sottoscrizione dell’intesa fornisce la necessaria cornice normativa, amministrativa e procedurale che regola tutte le attività relative alla fornitura di addestramento al personale della HUNAF.

L’Intesa sottoscritta è un’ulteriore riprova del livello di eccellenza raggiunto dalla Forza Armata nel settore dell’addestramento al volo, nonché un significativo consolidamento della cooperazione con un importante partner europeo.

Il Generale Goretti, prima di procedere alla sigla dell’accordo, ha dichiarato: “Sono estremamente contento di firmare questo accordo e di poter dire agli amici ungheresi ‘Benvenuti a bordo’. L’International Flight Training School è un progetto cui abbiamo dato vita alcuni anni fa, cominciando in maniera molto prudente, che sta diventando sempre più grande e rilevante, come testimoniano le numerose storie di successo che ne stanno accompagnando lo sviluppo. L’IFTS si sta confermando il terreno ideale per consentire ai piloti di addestrarsi nella maniera più aderente possibile alle sfide del mondo reale”.

L’International Flight Training School nasce dalla collaborazione strategica tra l’Aeronautica Militare e Leonardo per la realizzazione di un centro avanzato di addestramento al volo destinato a costituire un punto di riferimento internazionale nell’addestramento dei piloti militari a partire dalla Fase IV(Advanced/Lead-In to Fighter Training). L’IFTS si avvale di un syllabus modulare, molto versatile, imperniato sull’innovativo T-346A Integrated Training System, sistema particolarmente efficace per la formazione di piloti destinati ad un’ampia gamma di caccia delle ultime generazioni, tra cui gli F-35, gli Eurofighter e i Gripen.

Questo vero e proprio Air Campus è un esempio di collaborazione e sinergia per il Sistema Paese che mira a soddisfare la crescente domanda dell’Aeronautica Militare e dei Paesi partner per la formazione dei propri piloti. Il progetto sta permettendo infatti di raddoppiare l’attuale offerta addestrativa attraverso la creazione di nuovo polo addestrativo distribuito tra la base di Galatina e quella di Decimomannu in Sardegna, sede del nuovo campus IFTS.

Si tratta di una struttura articolata in grado di ospitare allievi e personale tecnico, dotata anche di aree ricettive, mensa, impianti sportivi, infrastrutture logistico-manutentive capaci di gestire una flotta di 22 velivoli T-346A. Un intero edificio, inoltre, è dedicato all’avanzatissimo Ground Based Training System (GBTS), un moderno sistema di addestramento basato su sistemi di simulazione di ultima generazione.

