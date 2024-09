Delta lancia il volo Milano Malpensa – Boston per l’estate 2025

La prossima estate Delta Air Lines lancerà un nuovo volo non-stop tra Milano e Boston. Il collegamento si aggiunge alle rotte già operative da Milano a New York-JFK e Atlanta, e verrà operato quattro volte alla settimana a partire dal 24 maggio 2025. Il nuovo collegamento offrirà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con voli in coincidenza via l’hub Delta di Boston verso destinazioni in tutto il Nord America.

“Nel 2025 l’Italia registrerà per Delta la crescita internazionale di gran lunga più importante di qualsiasi altro mercato transatlantico da noi servito”, ha detto Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. “Siamo molto felici di aggiungere questa nuova rotta da Milano a Boston, e diventare così l’unica compagnia che collega la capitale italiana della moda a questa iconica città americana. In questo modo, proporremo una scelta ancora più ampia di destinazioni in tutti gli USA, sostenendo al contempo l’economia locale e offrendo maggiori opportunità ai turisti americani che desiderano visitare l’Italia”.

“SEA Aeroporti di Milano dà il benvenuto al nuovo volo Boston – Milano Malpensa di Delta con 4 frequenze settimanali a partire dall’24 maggio 2025, che si aggiunge a quelli già operati dalla compagnia statunitense su New York JFK e Atlanta”, dichiara Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di SEA. “Con questo nuovo collegamento Milano – Boston, Delta conferma il ruolo di Malpensa quale gateway strategico del proprio network. Grazie a 3 destinazioni e 4 voli giornalieri nella prossima stagione Summer 2025, Delta si posiziona come vettore leader sulle rotte transatlantiche da e per Milano. Il nuovo volo è un’importante novità per il mercato del nord Italia, collegando due città, Milano e Boston, molto attrattive sia per il business che per il turismo. L’aeroporto di Boston Logan, grazie alla rete di collegamenti di Delta diventerà, per Malpensa e per tutto il nord Italia, un importante snodo verso le numerose destinazioni americane. Malpensa conferma il suo primato sul lungo raggio del nord Italia, con 53 destinazioni servite in 34 paesi da 32 compagnie nella prossima stagione estiva”.

Nell’estate 2025 il volo Delta da Milano per Boston sarà operato come segue, in collaborazione con il partner europeo Air France-KLM:

Milano – Boston, 4 volte/settimana, dal 24 maggio 2025. Operato con B767-300, con 4 cabine.

I voli Delta per l’orario estivo 2025 potranno essere prenotati da domani, sabato 21 settembre, su delta.com e presso le migliori agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – SEA Aeroporti di Milano – Photo Credits: Delta Air Lines)