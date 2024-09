News Brevi – 20.09.2024

AIR MOBILITY SHOW: 5MILA NUOVI AEREI ELETTRICI E A IDROGENO ENTRO IL 2050 IN EUROPA – Entro il 2050 in Europa saranno immatricolati almeno 5mila nuovi aerei con motori elettrici o a idrogeno, che potrebbero diventare 23mila potenziando le politiche di sostegno alle tecnologie sostenibili nel settore dell’aviazione. Ciò consentirebbe, a metà di questo secolo, una riduzione dal 12 al 31% delle emissioni di carbonio nell’atmosfera per i collegamenti aerei a breve e medio raggio tra i Paesi europei. E’ quanto prevede la Alliance for Zero-Emission Aviation (AZEA), alleanza pubblico-privata creata nel 2022 dalla Commissione Europea per coordinare gli sforzi degli attori dell’industria aerea verso la decarbonizzazione. Il boom del volo green sarà tra i temi al centro di “Air Mobility Show”, seconda edizione del salone dedicato ai droni, alla mobilità aerea e all’aviazione elettrica, che si svolgerà dal 16 al 18 ottobre all’interno della fiera internazionale “ZeroEmission Mediterranean 2024” alla Fiera di Roma. Il punto su queste nuove tecnologie sarà fatto durante il salone “Air Mobility Show” nel convegno internazionale “Volo futuro: prospettive dell’aviazione elettrica e sostenibile”, organizzato da Mediarkè e da MBVision, che mercoledì 16 ottobre vedrà gli interventi di esperti dell’European Aviation Safety Agency (EASA) e dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), di alcune università (Politecnico di Torino, Sapienza di Roma e Federico II di Napoli) e di diverse aziende specializzate (Aeroporti di Roma, Jekta, Flying Whales, Kotnik Aviation, Pipistrel, OceanSky Cruises e Eaton). Ulteriori informazioni sono disponibili qui: www.zeroemission.show/convegno-aviazione/. Sempre nell’ambito della fiera “ZeroEmission Mediterranean 2024”, si svolgerà anche la “Roma Drone Conference”, decima edizione della conferenza professionale di riferimento sul settore dei droni e della mobilità aerea innovativa, che avrà luogo giovedì 17 ottobre e sarà articolata in due sessioni. Nella mattinata, è prevista la conferenza “L’Italia dei droni 2024: bilancio e prospettive del mercato UAS”, in cui sarà fatto il punto sul settore degli Unmanned Aerial Systems (UAS) e dell’Innovative Air Mobility (IAM) in Italia, con un confronto tra enti, aziende, professionisti e operatori. Nella sessione pomeridiana, invece, si svolgerà la tavola rotonda su “Innovative Air Mobility in Italia: trasporto merci e passeggeri con UAS e eVTOL”, in cui saranno approfondite le prospettive dell’impiego di droni per la consegna di merci, oltre alle nuove sfide del trasporto di persone in ambito urbano con aerotaxi elettrici a decollo e atterraggio verticali e della realizzazione di una rete di vertiporti.

A SALERNO IL CONVEGNO DEDICATO ALLA MEDICINA AEROSPAZIALE – Si è tenuto sabato 14 settembre, presso l’aula consiliare “Raffaele Iuliano” del Comune di Baronissi, in provincia di Salerno, la tavola rotonda dal titolo “La medicina aerospaziale tra passato, presente e futuro”. Organizzata dalla Sezione di Salerno dell’Associazione Arma Aeronautica “Aviatori d’Italia” (AAA), il convegno si è svolto nell’ambito della due-giorni di eventi dedicata a temi di carattere medico-scientifico, con un approfondimento specifico sull’uso delle tecnologie avanzate in ambito aerospaziale e sanitario (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SWISS CONTINUA A SOSPENDERE I VOLI DA E PER TEL AVIV – SWISS informa: “Dopo un’attenta valutazione della situazione in Medio Oriente, SWISS ha deciso di sospendere i suoi servizi da e per Tel Aviv fino a martedì 24 settembre incluso. La sicurezza dei nostri passeggeri e degli equipaggi è sempre la nostra massima priorità. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione in Medio Oriente. I nostri specialisti stanno valutando tutte le informazioni disponibili e sono in costante contatto con le autorità competenti sia in Svizzera che in loco. Sulla base di questa valutazione, SWISS deciderà al momento opportuno di riprendere i voli da e per Tel Aviv. Ci scusiamo per l’inconveniente causato ai nostri clienti e stiamo contattando i passeggeri che hanno prenotato i voli cancellati. Naturalmente consentiremo loro di riprenotare gratuitamente una data di viaggio successiva o di rimborsare l’intero prezzo del biglietto”.

DELTA SOSPENDERA’ I VOLI TRA NEW YORK-JFK E TEL AVIV FINO AL 31 DICEMBRE – Delta informa: “I voli Delta tra New York-JFK e Tel Aviv saranno sospesi fino al 31 dicembre, a causa del conflitto in corso nella regione. I clienti interessati dal cambio di programma riceveranno notifiche tramite l’app Fly Delta e le informazioni di contatto elencate nella loro prenotazione mentre queste cancellazioni vengono elaborate nel sistema Delta. Delta monitora costantemente l’ambiente di sicurezza in evoluzione e valuta le nostre operazioni in base alle linee guida sulla sicurezza e ai report di intelligence e comunicherà eventuali aggiornamenti se necessario. Come sempre, la sicurezza dei clienti e degli equipaggi rimane fondamentale. I clienti devono essere preparati a possibili modifiche al TLV flight schedule di Delta, comprese ulteriori cancellazioni su base continuativa. È stato emesso un travel waiver per tutti i clienti che hanno prenotato un viaggio da/per TLV prima del 31 dicembre 2024”.

QANTAS PRESENTA LA NUOVA BROOME REGIONAL LOUNGE – I clienti Qantas che viaggiano attraverso la regional Western Australia potranno presto godere di un’esperienza aeroportuale migliorata con la nuova Broome Regional Lounge. Con apertura prevista per dicembre 2024, il nuovo spazio raddoppierà la capacità della lounge esistente, a seguito della forte domanda costante da parte dei viaggiatori premium della zona, oltre all’ampliamento del terminal dell’aeroporto. Catriona Larritt, Chief Customer and Digital Officer, Qantas, afferma: “Siamo entusiasti di offrire questa nuova lounge experience di alto livello ai nostri clienti a Broome, una destinazione popolare del nostro network. L’Australia Occidentale è un mercato chiave per noi e il nostro continuo investimento nello stato sottolinea il nostro impegno nel supportare le visite a Broome e nel fornire esperienze eccezionali ai nostri clienti che viaggiano per lavoro o per piacere”. L’architettura della lounge rispecchierà la circostante area del Kimberley, assicurando ai clienti di immergersi nel paesaggio naturale della regione sin dal momento in cui vi entrano. La lounge esistente rimarrà aperta durante la riqualificazione della nuova Broome Regional Lounge, che fa parte dell’investimento da 100 milioni di dollari di Qantas per aggiornare il suo global lounge network. Qantas opera voli stagionali per Broome con rotte dirette da Sydney e Melbourne tra aprile e ottobre e voli tutto l’anno da Perth.

BRUSSELS AIRLINES: INDUSTRIAL ACTION DEL SECURITY STAFF A BRUSSELS AIRPORT, PESANTI INTERRUZIONI PREVISTE IL PRIMO OTTOBRE – Brussels Airlines informa: “Il 1° ottobre si terrà una manifestazione nazionale organizzata dai sindacati dei security workers in Belgio. Di conseguenza, la capacità ai controlli di sicurezza a Brussels Airport sarà ridotta. L’aeroporto ha chiesto a tutte le compagnie aeree di rivedere di conseguenza i propri orari. Brussels Airlines ha quindi preso la difficile decisione di cancellare la maggior parte dei suoi voli il 1° ottobre. I passeggeri saranno informati e riprenotati il prima possibile. I passeggeri il cui volo è stato cancellato saranno contattati da Brussels Airlines. La compagnia aerea offrirà un orario di volo alternativo e farà del suo meglio per far arrivare tutti a destinazione con il minor ritardo possibile. Questo può essere un volo con una data di partenza precedente, una data successiva o lo stesso giorno tramite un altro hub di Lufthansa Group. I passeggeri interessati di cui Brussels Airlines ha i dettagli di contatto riceveranno una proposta per un volo alternativo via e-mail e potranno accettare questa alternativa con un semplice clic. La compagnia aerea incoraggia pertanto i passeggeri a controllare i propri dati di contatto in ‘My Booking’ sul suo sito web. Sulla stessa pagina, i passeggeri possono anche controllare lo stato della loro prenotazione. Possono anche ottenere informazioni tramite il chat assistant o tramite il loro agente di viaggio. Brussels Airlines ha rafforzato i suoi Service Centres per avere la massima capacità di aiutare i passeggeri che necessitano di ulteriore assistenza. Tuttavia, considerando le numerose nuove prenotazioni che devono essere effettuate, i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi del solito. Brussels Airlines ringrazia tutti i passeggeri interessati per la loro pazienza e comprensione. Brussels Airlines si scusa con tutti coloro che vedono i loro piani di viaggio interrotti da queste azioni sindacali e ringrazia tutto il suo personale per i loro enormi sforzi nel trovare soluzioni per tutti i suoi passeggeri”.

DELTA PORTA I VETERANI STATUNITENSI ALLE COMMEMORAZIONI DELL’80° ANNIVERSARIO DEGLI SFORZI PER LIBERARE I PAESI BASSI – Delta informa: “Sulla scia del coinvolgimento di Delta nei Normandy Remembrance services la scorsa estate, la compagnia aerea ha nuovamente svolto un ruolo significativo nel trasporto dei veterani degli Stati Uniti alle commemorazioni dell’80° anniversario dell’Operation Market Garden e della Battaglia delle Ardenne, battaglie cruciali della Seconda guerra mondiale, che hanno aperto la strada alla liberazione dei Paesi Bassi e del Belgio. Delta ha collaborato con la Best Defense Foundation per trasportare un gruppo di sei veterani di ritorno sui campi di battaglia in cui avevano combattuto per la libertà otto decenni fa. Questi veterani, con un’età media di 100 anni, hanno fatto il viaggio dagli Stati Uniti ai Paesi Bassi per onorare i sacrifici fatti dai loro commilitoni e per riflettere sull’impatto dei loro sforzi nella liberazione dell’Europa”. “Delta è privilegiata nel fare la sua parte nel riportare questi coraggiosi veterani in Europa come abbiamo fatto in Normandia, e questa volta siamo orgogliosi di portare ex soldati nei Paesi Bassi per una settimana speciale di commemorazione”, ha affermato Paul Hassenstab, Director – EMEAI Sales at Delta.

DELTA DICHIARA IL SUO DIVIDENDO TRIMESTRALE – Delta informa: “Il Board of Directors di Delta Air Lines ha dichiarato oggi un dividendo trimestrale di $0,15 per azione. Il dividendo è pagabile agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 10 ottobre 2024 e verrà pagato il 31 ottobre 2024”.

EMBRAER RICEVE UN PREMIO DALL’INTERNATIONAL COUNCIL OF THE AEONAUTICAL SCIENCES – Embraer ha ricevuto questo mese il von Karman Award for International Cooperation in Aeronautics dall’International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS). La cerimonia si è tenuta durante il 34° Congresso dell’ICAS a Firenze, Italia, dal 9 al 13 settembre. Il prestigioso premio istituito nel 1980 ha lo scopo di riconoscere risultati tecnici eccezionali, progressi scientifici o tecnologici benefici per la società tramite la cooperazione internazionale nel campo dell’aeronautica. Il premio di quest’anno ha evidenziato lo sviluppo tecnologico di Embraer nell’area di “Aeroelastic Tailoring” in uno straordinario sforzo di collaborazione con rinomati centri di ricerca di diversi paesi. Il progetto ha affrontato le principali sfide sulle strutture composite e la convalida di metodi per la progettazione di aeromobili più efficienti, più leggeri e a basse emissioni del futuro. Il team di ingegneria di Embraer era rappresentato dal project leader Pedro Higino de Passos Cabral. “È un onore partecipare a questo evento e vedere il nostro team e i nostri partner premiati per l’Aeroelastic Tailoring Cooperation program. Questa iniziativa ha unito il nostro talentuoso team alla comunità scientifica globale per creare teorie innovative, metodi computazionali e procedure sperimentali incentrati sul progresso dell’aviazione sostenibile”, ha affermato Cleiton Silva, Vice President of Technology and Advanced Projects at Embraer. “Congratulazioni a tutti per questo straordinario risultato”.

ADR PRESENTA “ARTISTS TAKE OFF” – Al via “Artists Take Off”, il progetto espositivo promosso dalla Regione Lazio e patrocinato dal Comune di Fiumicino, in collaborazione con Aeroporti di Roma. Una mostra che nasce con l’obiettivo di dare visibilità ai linguaggi creativi delle nuove generazioni di artisti emergenti, e che sarà ospitata per un mese, a partire dal 23 settembre, nell’area Partenze e Arrivi del Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino ed il 24 settembre, alle 12, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino. Per offrire ai visitatori uno spaccato simbolico dei nuovi talenti creativi, l’esposizione, pensata come una riflessione sulla mancanza di visibilità nei circuiti tradizionali per le nuove espressioni artistiche, accoglierà le opere di tre giovani artisti di età compresa tra i 18 ei 35, le cui ricerche spaziano attraverso molteplici linguaggi espressivi, dalla pittura all’illustrazione, dalla performance alla fotografia.

EMIRATES SI IMPEGNA A SUPPORTARE ASIA RUGBY – Emirates ha annunciato il suo impegno per far crescere il rugby ed espandere la sua portata in nuovi mercati inesplorati, fungendo da Title Sponsor di Asia Rugby. Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha affermato: “Emirates ha una lunga storia di supporto al rugby, che risale ai nostri primi giorni come compagnia aerea. Da allora abbiamo rafforzato la nostra presenza nello sport a tutti i livelli, dal supporto a organizzazioni e tornei globali come World Rugby e cinque Rugby World Cups, alla global 7s series, la partecipazione all’Emirates Dubai 7s e la crescita dell’impronta della Federazione di rugby degli Emirati Arabi Uniti. Siamo particolarmente orgogliosi di estendere il nostro supporto ad Asia Rugby per portare lo sport in nuovi mercati e aumentarne l’attrattiva, nonché aprire possibilità inesplorate per gli atleti più giovani per sviluppare le proprie capacità e realizzare il loro potenziale. E questo è solo l’inizio. Continueremo a sfruttare il potere delle attività sportive di base che creano forti legami con le comunità che serviamo, per contribuire in modo significativo alla loro crescita e resilienza”. His Excellency Qais Al-Dhalai, Asia Rugby President, ha affermato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Emirates come Title Sponsor of Asia Rugby. Questa partnership segna una pietra miliare significativa nella nostra missione di espandere la portata e l’impatto del rugby tra i nostri 36 membri e in tutta l’Asia. Con il supporto di Emirates, siamo pronti a portare l’entusiasmo e i valori del rugby a una nuova generazione di atleti e fan. La nostra crescente reputazione di affidabilità, credibilità e professionalità ha dato a Emirates la sicurezza di associare il proprio brand al nostro. Con gli Emirati Arabi Uniti che fungono da quartier generale di Asia Rugby, questa partnership con Emirates sembra una sinergia perfetta”. Come parte dell’accordo, la compagnia aerea sarà title sponsor in tutte le competizioni e i tornei di Asia Rugby, tra cui l’Asia Rugby Men’s and Women’s Championships, l’Asia Rugby Sevens Series e le competizioni che interessano diverse fasce d’età. L’iconico brand “Fly Better” della compagnia apparirà sulle maglie ufficiali, sui palloni da gioco, sulle pettorine del personale di supporto e allo stadio. A livello globale, Emirates sponsorizza la Rugby World Cup (RWC) dal 2007 e nel 2011 è diventata RWC’s worldwide partner, consolidando ulteriormente la compagnia aerea come uno dei maggiori sostenitori mondiali del rugby.

LOFT DYNAMICS LANCIA IL PRIMO DUAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING PROGRAM – Loft Dynamics, global leader in qualified virtual reality (VR) flight simulation training devices (FSTDs), ha annunciato il lancio del suo primo dual vocational education and training (VET) program, in partnership con Ausbildungszentrum Winterthur (AZW), istituzione leader in Svizzera per apprendistati industriali e tecnici. Il programma di apprendistato dell’azienda è progettato per coltivare e potenziare i futuri artefici del cambiamento del settore dell’aviazione. Gli apprendisti acquisiranno esperienza sul posto di lavoro presso la sede centrale di Loft Dynamics a Dübendorf, integrando la loro formazione professionale presso AZW. Combinando l’apprendimento in aula con l’esperienza pratica, il programma fungerà da prezioso trampolino di lancio per una carriera di successo, migliorando le competenze degli apprendisti e accelerando il loro contributo al settore in un momento critico. Attraverso questo programma di apprendistato, Loft Dynamics mira a sfruttare la passione e la creatività degli studenti svizzeri per affrontare queste sfide e lasciare un segno duraturo nel settore. “In Loft Dynamics, crediamo profondamente nel potere dell’esperienza pratica per guidare l’innovazione”, ha affermato Fabi Riesen, CEO e fondatore di Loft Dynamics. “Avviando la mia carriera come apprendista di ingegneria elettrica tramite il dual VET system svizzero, ho potuto constatare in prima persona il valore duraturo di questo approccio. Le competenze e le intuizioni che ho acquisito continuano a plasmare positivamente il mio lavoro oggi. Molti membri del nostro team hanno anche esperienza con il VET program e abbiamo attentamente incorporato queste intuizioni nella progettazione del programma di apprendistato Loft Dynamics”. Il programma di Loft Dynamics offrirà un numero selezionato di apprendistati agli studenti AZW, offrendo una formazione pratica in virtual reality engineering e nelle sue applicazioni nell’aviazione.