Maltempo Emilia-Romagna e Marche: anche l’Aeronautica Militare in azione per evacuare e soccorrere cittadini isolati in zone alluvionate

L’Aeronautica Militare è in prima linea in queste ore con mezzi aerei e personale nell’ambito del dispositivo di soccorso che il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha messo immediatamente in campo a supporto alla Protezione Civile per aiutare le popolazioni colpite dalla forte ondata di maltempo che ha devastato le regioni dell’Emilia Romagna e delle Marche.

“Anche questo è la Difesa, sempre al servizio della popolazione. In momenti di emergenza come questi, è fondamentale agire con rapidità e in maniera coordinata per proteggere le vite umane e ridurre al minimo i danni”, ha dichiarato il Ministro della Difesa, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalle Forze Armate.

Gli elicotteri e gli equipaggi del 15° Stormo di Cervia sono intervenuti sin dalle prime ore dell’emergenza in diverse zone del ravennate per soccorrere cittadini rimasti isolati nelle proprie abitazioni. Sono 42 finora le persone portate in salvo dagli elicotteri dell’Aeronautica Militare, più alcuni animali domestici che erano con loro. Il primo intervento è stato effettuato proprio nella serata di mercoledì, quando grazie all’utilizzo di speciali visori notturni sono state recuperate quattro persone ed un cane dal tetto della propria abitazione rimasta isolata e non raggiungibile via terra in una località vicina al torrente Marzeno. Per tutta la giornata di giovedì sono proseguiti gli interventi di recupero e soccorso di cittadini in varie località, in particolare nelle zone di Lugo e Traversana.

Gran parte degli interventi hanno richiesto l’uso del verricello, la speciale fune di acciaio attraverso la quale viene calato dall’elicottero l’aerosoccorritore, che poi provvede a recuperare – ove necessario con delle barelle o speciali ceste – le persone.

Le missioni sono disposte dal Centro di coordinamento del soccorso aereo (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), su richiesta del Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile. Gli elicotteri e gli equipaggi continuano ad essere in prontezza sulla base aerea di Cervia in attesa di eventuali, ulteriori attivazioni.

Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi e, come in questa circostanza, a favore della collettività in caso di emergenze o calamità. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita.

Dalla giornata di ieri, inoltre, su richiesta del Comune di Loreto, una squadra di 10 militari del Centro di Formazione Aviation English di Loreto è impegnata, in coordinamento con il personale della Protezione Civile, nelle operazioni di ripristino viabilità a seguito di smottamenti e nel rafforzamento degli argini dei corsi d’acqua limitrofi, nonché in operazioni di soccorso alla popolazione con edifici interessati da allagamenti.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)