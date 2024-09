Oktoberfest 2024: decolla da Monaco l’equipaggio in costume tradizionale bavarese di Lufthansa

Lufthansa informa: “Un giorno prima dell’inizio dell’Oktoberfest a Monaco, è il momento perfetto per il decollo dell’equipaggio in costume tradizionale “Trachten” di Lufthansa. Gli assistenti di volo Lufthansa decolleranno da Monaco per Osaka oggi, seguiti dal traditional costume flight per Johannesburg il 30 settembre. Da molti anni, è tradizione che l’equipaggio indossi il costume tradizionale bavarese su numerose rotte europee e tedesche da Monaco durante la stagione dell’Oktoberfest. Inoltre, anche il personale di terra Lufthansa ai gate del Terminal 2 di Monaco accoglie i passeggeri con questo abito tradizionale. Invece della classica uniforme Lufthansa, le donne indossano i “dirndl” e gli uomini i vestiti tradizionali.

Anche quest’anno, l’abbigliamento tradizionale per l’equipaggio a lungo raggio è stato ideato e confezionato dal fornitore di abbigliamento tradizionale Angermaier di Monaco. Come l’anno scorso, la collezione è certificata secondo lo “STANDARD 100 by OEKO-TEX”. Tutti i componenti e i materiali sono stati prodotti e lavorati in modo sostenibile”.

“L’inizio ufficiale dell’Oktoberfest, noto anche come “Wiesn”, verrà celebrato anche nelle lounge addobbate a festa del Terminal 2: il barile di birra viene spillato. Oltre alle tipiche birre bavaresi, piatti tradizionali creeranno un’atmosfera bavarese. Nelle lounge Business e Senator, la selezione spazia dalla zuppa di patate di Monaco all’arrosto di maiale e ai canederli al vapore con salsa alla vaniglia. Anche nelle due First Class lounges verranno serviti raffinati piatti bavaresi.

Proprio in tempo per la stagione del Wiesn, Lufthansa offre le famose specialità dell’Oktoberfest a bordo dei suoi aerei. Fino alla fine di settembre, gli equipaggi serviranno prelibatezze bavaresi su voli selezionati a lungo raggio da Francoforte e Monaco in tutte le classi, per farti entrare nell’atmosfera dell’Oktoberfest.

Anche le bevande giuste fanno parte dell’esperienza dell’Oktoberfest a bordo. Oltre alle popolari varietà di birra bavarese, sulle rotte europee verrà servita un’altra specialità: il Lufthansa cocktail è ora disponibile in una limited edition come “Avionic Wiesn Edition”, un aperitivo con note di pesca succosa e agrumi freschi, nonché un sottile accenno di erbe selvatiche di prato e calendula”, prosegue Lufthansa.

“Un piccolo souvenir ‘Oktoberfest in the clouds’ di Lufthansa può anche essere portato a casa. Spazzolini da denti e altri articoli necessari durante il volo vengono consegnati in Premium Economy, Business e First Class sui voli a lungo raggio in piccole borse Oktoberfest a forma di cuore, perfette per una visita all’Oktoberfest“, conclude Lufthansa

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)