Boeing completa il primo volo dell’UK E-7 Wedgetail

Boeing ha completato il primo volo dell’E-7 Wedgetail del Regno Unito per la Royal Air Force (RAF).

Un Boeing flight-test crew ha condotto functional checks durante il primo volo da Birmingham Airport, segnando un traguardo significativo nella fase di test e valutazione del programma.

Attualmente non verniciato, l’aereo è uno dei tre 737 NG su suolo britannico sottoposti a modifica da parte di un team altamente qualificato di oltre 100 persone presso STS Aviation Services a Birmingham.

“Questo Functional Check Flight è un passo importante per Boeing e la RAF come parte dei nostri rigorosi ed estesi test e valutazioni”, ha affermato Stu Voboril, Boeing vice president and E-7 program manager. “Il nostro team si impegna a garantire che l’E-7 offra la sicurezza, la qualità e le capacità che abbiamo promesso al nostro cliente, mentre ci prepariamo alla consegna del primo E-7 Wedgetail del Regno Unito alla RAF”.

Il Group Captain Richard Osselton, RAF Programme Director for Wedgetail, ha affermato: “Il raggiungimento del primo volo di Wedgetail è una pietra miliare significativa, che rappresenta uno sforzo eccezionale da parte del RAF programme team, DE&S, Boeing e STS Aviation. Ora faremo leva su questo successo e non vediamo l’ora di continuare la fase di test e valutazione come parte dei nostri preparativi per l’entrata in servizio dell’aereo”.

Il DE&S Director Air Support, Richard Murray, ha affermato: “Questo primo volo segna una pietra miliare significativa per il programma e per il nostro team, che ha lavorato instancabilmente con i nostri partner per far progredire quello che è un impegno estremamente complesso. Stiamo andando avanti e forniremo questa capacità critica alla RAF”.

L’E-7 rileva e identifica bersagli avversari a lungo raggio e traccia simultaneamente multiple airborne and maritime threats con una copertura a 360 gradi tramite il Multi-role Electronically Scanned Array (MESA) sensor. Fornisce una critical multi-domain awareness e un command-and-control decision advantage.

“Siamo orgogliosi della solida E-7 modification line che abbiamo creato nel Regno Unito per fornire all RAF la futura Airborne Early Warning & Control fleet”, afferma Maria Laine, president of Boeing UK, Ireland and the Nordics”. “Ci impegniamo a fornire questa capacità cruciale per supportare la sicurezza nazionale del Regno Unito e contribuire alla stabilità regionale”.

La futura flotta E-7 del Regno Unito opererà da RAF Lossiemouth in Scozia, dove i fornitori e gli appaltatori locali di Boeing stanno per completare le strutture infrastrutturali per supportare la sua introduzione in servizio.

La RAF partecipa a un accordo trilaterale con la Royal Australian Air Force (RAAF) e la U.S. Air Force (USAF) per l’interoperabilità cooperativa del Wedgetail, lo sviluppo delle capacità, la valutazione e i test, il mantenimento, le operazioni, l’addestramento e la sicurezza.

La RAAF, la Republic of Korea Air Force e la Turkish Air Force attualmente utilizzano l’E-7. Boeing sta anche costruendo due rapid prototype E-7 aircraft per l’USAF e nel 2023 la NATO ha annunciato la selezione dell’E-7 per le sue AEW&C mission. La crescente flotta globale di E-7 offre mission systems interoperability, prontezza della missione e vantaggi sui costi del ciclo di vita, nonché un percorso di crescita tecnica comune.

Più avanti in autunno, dopo una serie di test di volo e un’ulteriore valutazione, l’aereo partirà per una paint facility, per ricevere la sua livrea RAF.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)