Buiqui Aerospace collabora con Tecnam per aggiungere 50 nuovi aerei alla sua flotta

Tecnam informa: “Tecnam ha annunciato una partnership con Buiqui Aerospace, una delle scuole di volo più prestigiose degli Stati Uniti, con più basi negli Stati Uniti e a Porto Rico e partnership strategiche con importanti compagnie aeree e aviation universities.

L’annuncio della partnership coincide anche con la consegna di due P2006T, un P2010 Lycoming IO-360, un P2010 TDI Gran Lusso e un P-Mentor. I restanti velivoli saranno consegnati in lotti entro il secondo trimestre del 2025.

Con questa acquisizione, Buiqui Aerospace passerà completamente a una flotta moderna e all’avanguardia di Tecnam trainers, consentendo a più studenti di iniziare e completare la loro formazione, creando un valore esponenziale per Buiqui Aerospace. Volare su un Tecnam darà agli studenti accesso a velivoli all’avanguardia, offrendo loro un’esperienza migliore durante la loro formazione di volo e facilitando la loro transizione nel cockpit di un aereo commerciale.

Buiqui Aerospace è stata anche nominata Tecnam Authorised Service Centre, poiché i suoi tecnici hanno completato con successo la formazione presso la base Tecnam di Sebring, Florida”.

Oliver Buitron, Buiqui Aerospace Founder and Chief Executive Officer, ha affermato: “Siamo molto entusiasti di questa partnership con una delle aziende leader nel settore dell’aviazione. La visione di TECNAM si allinea alla nostra nell’aprire la strada offrendo il meglio del meglio. L’acquisizione di questi aerei offrirà un’esperienza più avanzata a tutti i nostri studenti, meccanici e personale. Arricchirà l’esperienza di formazione al volo per studenti attuali e futuri. L’aggiunta di 50 aerei Tecnam alla nostra flotta consentirà ai nostri studenti di avere una maggiore preparazione, mentre continuano il loro percorso verso i nostri partner come Frontier Airlines, Mountain Air Cargo e Commute Air. Il nostro team mira a diventare una flotta composta esclusivamente da Tecnam entro il 2025, quindi oggi sarà un passo enorme verso questo obiettivo”.

“Siamo profondamente onorati che Buiqui Aerospace abbia scelto Tecnam per sostituire completamente la sua flotta esistente con i nostri velivoli. Questa decisione sottolinea la fiducia che Buiqui Aerospace ripone nell’innovazione, nelle performance e nell’impegno di Tecnam nel fornire soluzioni di alta qualità per l’industria aeronautica. Questa partnership segna una pietra miliare significativa per entrambe le aziende e siamo orgogliosi di unire le forze con un’organizzazione così lungimirante e dinamica. Insieme, non stiamo solo espandendo la loro flotta, ma stiamo anche supportando la visione di Buiqui Aerospace per la crescita, la modernizzazione e l’eccellenza nell’aviazione. Tecnam è entusiasta di far parte di questo viaggio e non vede l’ora di una collaborazione duratura che andrà a vantaggio di entrambe le aziende e della comunità aeronautica in generale”, ha affermato il Tecnam’s Managing Director, Giovanni Pascale Langer.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam, ha aggiunto: “Solera Bank ha svolto un ruolo fondamentale in questa transazione, allineandosi strettamente alla visione e ai principi di Tecnam. Entrambe le organizzazioni si impegnano a supportare le scuole di volo nella transizione completa verso una nuova era di aeromobili, garantendo risultati superiori per i cadetti piloti, i meccanici e gli azionisti aziendali. Questa partnership offre una soluzione completa che soddisfa le esigenze delle aziende del 21° secolo”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)