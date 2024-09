Emirates rafforza la presenza in Sudafrica e aggiunge un quarto volo giornaliero per Johannesburg

Emirates sta portando ancora più scelta, connettività e opzioni di viaggio premium a Johannesburg, aggiungendo un quarto volo giornaliero sulla rotta. Ciò segue il recente annuncio del secondo A380 giornaliero tra Dubai e Johannesburg, lanciato il 1° settembre, riaffermando l’importanza del Sudafrica nell’ampia rete globale della compagnia aerea.

Il quarto servizio giornaliero inizierà il 1° marzo 2025 e sarà operato con un Boeing 777-300ER a tre classi, offrendo 708 posti aggiuntivi in entrata e in uscita dall’aeroporto internazionale più grande e trafficato del Sudafrica ogni giorno, ampliando le opzioni per i viaggiatori d’affari e di piacere.

EK767 partirà da Dubai alle 00:10, arrivando a Johannesburg alle 06:20; il volo di ritorno, EK768, partirà da Johannesburg alle 10:15, arrivando a Dubai alle 20:15, ampliando il programma della compagnia aerea per introdurre una partenza mattutina da Johannesburg.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha affermato: “Il Sudafrica è da tempo una destinazione molto popolare sia per i viaggiatori d’affari che per i viaggiatori di piacere che si collegano a Dubai e attraverso Dubai, e il quarto volo giornaliero ci consente di soddisfare meglio la crescente domanda di viaggi da e per il mercato. Vorremmo estendere i nostri ringraziamenti alle autorità sudafricane per la loro collaborazione e il loro supporto nel garantire questo nuovo servizio, che ripristina la capacità che offrivamo al Sudafrica prima della pandemia, con 49 voli settimanali, su tre gateway. Mentre riflettiamo su quasi tre decenni di operazioni sul mercato, rimaniamo impegnati a guidare i viaggi in entrata in Sudafrica, supportando il governo nel suo obiettivo di rendere il turismo il principale contributore economico e veicolo di trasformazione, nonché incoraggiando maggiori investimenti in entrata nel paese”.

Il quarto volo giornaliero supporta ulteriormente la connettività attraverso la rete globale di Emirates di oltre 140 destinazioni, ottimizzando gli orari verso destinazioni chiave tra cui Dubai, Thailandia e India, nonché hotspot europei come Regno Unito, Francia, Paesi Bassi e Germania.

I clienti che sfruttano l’orario ampliato di Emirates per Johannesburg possono raggiungere altri 60 punti regionali in Africa tramite accordi di codesharing e interline con quattro partner chiave. Emirates e South African Airways hanno stipulato per la prima volta un accordo di codesharing nel 1997 e rimane una delle partnership più vecchie nella storia della compagnia aerea, consentendo viaggi con un unico biglietto da e per tutti e tre i gateway sudafricani, comprese 12 destinazioni tramite Johannesburg. Sbloccando una maggiore connettività, il codesharing di Emirates con Airlink apre altre 44 città regionali, mentre il suo accordo interline con Cemair fornisce l’accesso a punti esclusivi come Margate e Plettenberg Bay. Allo stesso modo, l’accordo con FlySafair consente di viaggiare verso punti domestici come Port Elizabeth, East London e George. Queste partnership forniscono una maggiore connettività ai passeggeri in tutta l’Africa per accedere al servizio di Emirates, consentendo al contempo ai viaggiatori internazionali di esplorare senza problemi una parte maggiore dell’Africa.

Oltre a migliorare il viaggio dei passeggeri, il nuovo volo aumenta la capacità cargo in entrata e in uscita dal Sudafrica, offrendo 300 tonnellate tramite la stiva del Boeing 777, settimanalmente. Emirates SkyCargo, la divisione cargo della compagnia aerea, trasporta merci essenziali in modo rapido, affidabile ed efficiente. Il nuovo volo offre ulteriori opportunità per spostare merci verso destinazioni chiave, come Londra, Madrid, Kuwait, Hong Kong e, naturalmente, Dubai, tramite il portafoglio di prodotti specializzati della compagnia aerea.

A terra, Emirates offre un’esperienza premium e confortevole con due lounge esclusive, a Johannesburg e Città del Capo, per i clienti che viaggiano in First Class e Business Class, nonché per i membri Skywards.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)