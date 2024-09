SAS sigla accordo di codeshare con Delta

SAS (Scandinavian Airlines System) e Delta hanno firmato un accordo di codeshare in vigore dal 25 settembre 2024. Questo accordo arriva con l’adesione di SAS a SkyTeam il 1° settembre. L’accordo di codeshare migliorerà le opportunità di collegamento per i clienti che volano tra Nord America e Scandinavia e offrirà reciproci codeshare and frequent flyer benefits, tra cui la possibilità di guadagnare e riscattare punti SkyMiles o SAS EuroBonus su entrambi i vettori.

I clienti SAS e Delta potranno usufruire di opzioni di viaggio estese all’interno delle loro reti in Europa e Nord America. I clienti SAS avranno accesso aggiuntivo a oltre 150 destinazioni nel Nord America tramite gli hub Delta di Atlanta, Boston, Los Angeles, New York e Seattle. Nel frattempo, i clienti Delta che volano dal Nord America avranno accesso a 50 destinazioni nel Nord Europa oltre agli hub SAS di Copenhagen, Oslo e Stoccolma.

Paul Verhagen, Chief Commercial Officer di SAS, ha affermato: “Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con Delta tramite questo nuovo accordo di code sharing, migliorando le opzioni di viaggio tra la Scandinavia e il Nord America. Con la nostra nuova rotta diretta da Copenhagen a Seattle, stiamo rafforzando i collegamenti con il Pacifico nord-occidentale offrendo più opzioni di viaggio per i nostri passeggeri. Come orgoglioso nuovo membro della SkyTeam Alliance, questa collaborazione offre grandi opportunità per fornire connettività e vantaggi senza interruzioni in tutta la nostra rete globale. Siamo entusiasti delle possibilità e ci impegniamo a offrire un’esperienza di viaggio di livello superiore ai nostri clienti”.

Perry Cantarutti, Senior Vice President Alliances, Delta, ha affermato: “Come parte della missione di Delta di connettere le persone in tutto il mondo, la nostra nuova partnership con SAS rafforzerà la nostra presenza nell’Europa settentrionale offrendo ai clienti un accesso migliorato alle destinazioni in tutta la Scandinavia e una migliore esperienza di volo complessiva”.

