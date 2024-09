News Brevi – 23.09.2024

ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE RECUPERA UN MARITTIMO DA NAVE DA CROCIERA – Questa notte, un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Trapani, è intervenuto per recuperare e soccorrere da una nave da crociera “Celebrity Equinox”, in navigazione a circa 120 chilometri dalle coste siciliane, un marittimo di 59 anni bisognoso di essere trasferito d’urgenza in ospedale. Su richiesta del 12° MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) di Palermo, il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ha disposto il decollo dell’elicottero di Trapani, uno degli assetti ad ala rotante in prontezza per attività di Search and Rescue nazionale e adeguato al tipo di emergenza. L’equipaggio – un team specializzato composto da piloti, operatore di bordo e aerosoccorritore – è decollato dalla base militare siciliana alle tre di notte e dopo 30 minuti di volo, ha raggiunto la nave. Nonostante le difficili condizioni meteo marine, dopo aver calato l’aerosoccorritore e la barella sul ponte, il paziente è stato recuperato dall’operatore di bordo all’interno dell’elicottero, per poi essere trasferito nel più breve tempo possibile all’Ospedale Sant’Antonio di Trapani per le cure del caso. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7.500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CAMBI COMANDO PER ALCUNI ENTI DELL’AERONAUTICA MILITARE, TRA CUI LA 46ª BRIGATA AEREA DI PISA – Venerdì 13 settembre si è svolta a Pisa, presso la 46ª Brigata Aerea, la cerimonia di passaggio di consegne al comando della Brigata tra il Generale di Brigata Aerea Giuseppe Addesa, Comandante uscente, e il Colonnello Luca Mazzini, subentrante. L’evento, presieduto dal Comandante delle Forze per la Mobilità e il Supporto, Generale di Divisione Aerea Enrico Degni, si è svolto dinanzi alla Bandiera di Guerra del Reparto e alla presenza delle autorità civili e militari del territorio pisano, segno tangibile del forte legame della cittadinanza con il Reparto. La 46^ Brigata Aerea è alle dipendenze del Comando Forze Mobilità e Supporto di Roma, il quale fa capo al proprio sovraordinato Alto Comando: il Comando Squadra Aerea. La Brigata con i suoi velivoli da trasporto C-130J e C-27J, opera in un’ampia gamma di missioni nell’ambito del trasporto aereo, sia di carattere esclusivamente militare – con la partecipazione in tutti i Teatri Operativi che vedono la presenza delle Forze Armate italiane – sia in ambito civile, in concorso con altre agenzie dello Stato, come è avvenuto nel corso dell’emergenza sanitaria Covid-19, o interventi in caso di calamità naturali, per soccorsi umanitari o evacuazioni di popolazioni in difficoltà. Nuovo Direttore al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche. Mercoledì 18 settembre, presso l’aeroporto di Pratica di Mare si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Colonnello Riccardo Di Paola ed il Colonnello Raffaele Cavaliere alla guida del CIGA. Si è svolta giovedì 19 settembre presso il Comando Rete P.O.L. di Parma la cerimonia militare di passaggio di consegne tra il Tenente Colonnello Domenico Capozzi, Comandante uscente, e il Tenente Colonnello Sandro Gulisano, Comandante subentrante. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino, Colonnello Massimo Cionfrini, unitamente alla presenza del gonfalone della Città di Parma, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, di numerose autorità militari, civili e religiose (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

PREMIO “CITTA’ DI LORETO” AL 134° CENTRO RADAR DI LAMPEDUSA – Nei giorni 7 e 8 settembre, a Loreto, l’Aeronautica Militare ha partecipato alle celebrazioni organizzate dalla Delegazione Pontificia di Loreto e dall’Amministrazione comunale in occasione della ricorrenza della natività della Beata Vergine Maria, che lega la Forza Armata e la città lauretana. Durante le celebrazioni, il Sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, alla presenza del Comandante Logistico dell’A.M., Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, del Generale del Ruolo delle Armi, Generale di Squadra Sergio Scalese, del Delegato Pontificio per il Santuario della Santa Casa di Loreto, S.E. Monsignor Fabio Dal Cin, del Comandante del Centro di Formazione Aviation English di Loreto, Col. Giancarlo Filippo, ha consegnato il prestigioso “Premio Città di Loreto”, istituito dal Comune di Loreto e assegnato ogni anno ad un Reparto dell’Aeronautica Militare che si è particolarmente distinto nelle proprie attività a istituzionali a favore della collettività. Per l’anno 2024 l’Amministrazione Comunale di Loreto ha aggiudicato il premio al 134° Centro Radar Remoto di Lampedusa per il fondamentale, prezioso e generoso supporto fornito a tutte le istituzioni coinvolte nel soccorso, l’accoglienza e la gestione delle varie ondate di migranti approdate sull’isola. Il 134° Centro Radar Remoto di Lampedusa è posto alle dipendenze della 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la D.A./A.V. di Borgo Piave. Il Reparto assolve ai compiti istituzionali di mantenere in efficienza i sistemi radar della Difesa Aerea nazionale/NATO e i sistemi di comunicazione in dotazione. Assicura l’efficienza delle infrastrutture, dei mezzi e apparecchiature in dotazione per l’assistenza ai velivoli militari in transito. Nelle operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina e il traffico di essere umani supporta logisticamente tutte le Forze Armate e Forze dell’Ordine in quanto Base di Supporto Logistico Avanzato (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET SI AGGIUDICA DUE PREMI AGLI AVIATION INDUSTRY AWARDS – easyJet si è aggiudicata due premi agli Aviation Industry Awards, che si sono svolti all’International Convention Centre (ICC) di Birmingham all’inizio di questa settimana. La compagnia aerea ha ricevuto il premio “Aviation Company of the Year”, ottenuto per il suo straordinario contributo al settore nell’ultimo anno, in particolare nell’ambito della sostenibilità. Ha inoltre ricevuto un premio separato per l’innovazione per il suo rivoluzionario hydrogen refuelling trial. L’Acorn project è stato elogiato per essere stato il primo esperimento del suo genere ad essere condotto in un importante aeroporto del Regno Unito, nonché per il suo contributo allo sviluppo della prima regolamentazione del settore del Regno Unito per l’uso dell’idrogeno in un ambiente aeroportuale. L’evento inaugurale, che ha accolto centinaia di partecipanti, è stato organizzato per riconoscere gli individui e le aziende più innovativi che guidano l’eccellenza nel settore dell’aviazione del Regno Unito. Le candidature per i premi sono state ricevute da centinaia di organizzazioni e sono state valutate da una giuria indipendente composta da diverse e diversificate professioni provenienti dall’intero ecosistema dell’aviazione.

TURKISH AIRLINES INTRODUCE A BORDO “IL PANE PIU’ ANTICO DEL MONDO” – Turkish Airlines ha introdotto il “pane più antico del mondo” nel suo menu di bordo. L’offerta, lanciata di recente, è composta da grani Einkorn ed Emmer, considerati i più antichi dell’Anatolia, culla di civiltà millenarie. Nuovo nel servizio di bordo della compagnia aerea ma ben radicato nella storia turca, questo prodotto riflette il modo in cui Turkish Airlines continua a condividere la propria cultura con i suoi ospiti attraverso la cucina e creando un collegamento tra tradizione e innovazione. Servito riscaldato e in uno speciale sacchetto con burro e olio d’oliva prima del servizio pasti, il pane sarà disponibile per i passeggeri della Classe Business intercontinentale. Preparato fresco dalla società di catering della compagnia aerea con sede a Istanbul, Turkish DO&CO, la ricetta del pane più antico del mondo ha beneficiato della consulenza del pluripremiato storico della cucina turca Ömür Akkor e dell’accademico Cetin Senkul.

IATA E FIATA COLLABORANO PER RAFFORZARE I GLOBAL AIR CARGO STANDARDS – L’International Air Transport Association (IATA) e la FIATA International Federation of Freight Forwarders Associations annunciano l’approvazione da parte di FIATA dell’IATA Cargo Handling Manual (ICHM). Ciò segue un ampio processo durato un anno di discussioni, revisioni e collaborazione tra le due organizzazioni. L’ICHM fornisce procedure standardizzate per airlines, ground handling agents (GHAs) and freight forwarders, garantendo coerenza ed efficienza durante tutto il processo. Adottando questi standard, freight forwarders, airlines and GHA allineeranno meglio le loro operazioni, sfruttando le rispettive competenze per migliorare l’efficienza lungo tutta la catena di fornitura. “L’approvazione da parte di FIATA dell’ICHM supporta l’obiettivo di IATA di creare un air cargo industry più sicura ed efficiente. La standardizzazione delle procedure riduce i rischi, migliora le performance operative e aumenta l’efficienza. È importante sottolineare che ciò comporta enormi vantaggi per la catena di fornitura globale e per milioni di aziende e persone che ne dipendono”, ha affermato Brendan Sullivan, IATA Global Head of Cargo. “FIATA ha collaborato a stretto contatto con IATA nella revisione dell’ICHM, fornendo un prezioso contributo per garantire che soddisfi le esigenze specifiche dei freight forwarder di tutte le dimensioni in tutto il mondo, comprese le PMI. Il risultato è un insieme di procedure standardizzate che consentiranno processi più rapidi ed efficienti, migliorando al contempo il servizio. Fondamentalmente, FIATA dà priorità alla sicurezza e alla protezione e questa collaborazione garantisce che questi aspetti chiave siano integrati in tutte le procedure di movimentazione. Ciò rafforza il riconoscimento reciproco tra le parti interessate, guidando l’efficienza operativa, la sicurezza e i risparmi sui costi in tutta la catena di fornitura”, ha affermato Stéphane Graber, FIATA Director General. L’approvazione da parte di FIATA dell’ICHM allinea tutti i principali attori del processo di movimentazione delle merci aeree attorno a un unico set coerente di standard globali. Segnala una nuova era di cooperazione tra forwarders e airlines, sostenuta da un impegno condiviso per l’eccellenza operativa.

CAMBIAMENTI NEL SUPERVISORY BOARD DI AUSTRIAN AIRLINES – Nella riunione del supervisory board of Austrian Airlines, Till Streichert è stato eletto chairman of the supervisory board, con Veit Schmid-Schmidsfelden come suo vice. L’ex supervisory board chairwoman, Christina Foerster, si è dimessa dalla sua carica il 30 giugno 2024, a causa del suo cambiamento professionale. Oltre a Till Streichert, Elisabeth Gruber è stata nominata nuovo supervisory board member durante l’ordinary general meeting del 23 agosto 2024, in sostituzione di Christine Catasta. Inoltre, Till Streichert è stato eletto come nuovo member of the supervisory board, completando il consiglio di sei membri dal 15 settembre. Veit Schmid-Schmidsfelden e Hans-Joachim Arnold sono stati rinominati capital representatives on the supervisory board nel general meeting. Per quanto riguarda i dipendenti, René Karl Pfister e Andreas Geldner continuano a essere nominati. I supervisory board members sono stati nominati fino alla fine del general meeting, che deciderà in merito al congedo per il 2028 financial year. A partire dal 15 settembre 2024, Till Streichert ha assunto la carica di Chief Financial Officer (CFO) presso Deutsche Lufthansa AG. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di CFO di Amadeus IT Group con sede a Madrid, Spagna. Nel corso della sua carriera di oltre 20 anni, ha lavorato in una varietà di aziende in varie posizioni di leadership globale e gestione finanziaria. Till Streichert ha conseguito un dottorato di ricerca in filosofia e un master in scienze politiche e filosofia presso la Leibniz University di Hannover. È sposato e ha una figlia. Da luglio 2022, Elisabeth Gruber dirige la Presidential Section at the Federal Ministry of Finance (BMF), in precedenza “Participations and Services” group nello stesso ministero.

BRUSSELS AIRLINES ESTENDE IL MANDATO DEL COO TILMAN REINSHAGEN DI ALTRI CINQUE ANNI – L’SN Airholding Board of Brussels Airlines ha esteso il mandato di Tilman Reinshagen come Chief Operating Officer della compagnia aerea per cinque anni, fino al 2030. Reinshagen fa parte del Brussels Airlines Management Board dal 2022. L’SN Airholding Board elogia Tilman Reinshagen per l’affidabilità dell’hub in Brussels durante la ripresa post-covid nel settore dell’aviazione. Tilman Reinshagen ricopre la carica di COO presso Brussels Airlines dal 1° luglio 2022. Insieme a Dorothea von Boxberg, Chief Executive Officer e Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, guida la compagnia aerea, uno dei quattro Lufthansa Group network carriers. “Sotto la guida di Tilman nel periodo di ripresa post-Covid, si è verificata una notevole crescita nei volumi di traffico, nella flotta di aeromobili e nel team operativo. Ha contribuito a stabilizzare la puntualità e la connettività e, insieme ai nostri partner, ha contribuito a mantenere Brussels come hub affidabile in Europa. Sottolineando la collaborazione e incorporando il feedback dal basso, Tilman ha svolto un ruolo chiave nel rafforzare la struttura operativa e le capacità di Brussels Airlines. Sono fiducioso che, insieme ai suoi team, continuerà a consentire un’ulteriore crescita operativa”, afferma Dieter Vranckx, member of the Lufthansa Group Executive Board and Chairman of the SN Airholding Board. “Siamo stati in grado di raggiungere diversi obiettivi come un team motivato e non vedo l’ora di continuare a costruire e lavorare con i miei colleghi. Sono grato per la fiducia che SN Airholding e Brussels Airlines hanno in me. Continueremo a stabilire Brussels Airport come l’hub più affidabile in Europa con un’esperienza passeggeri eccezionale. E tutto questo grazie al continuo miglioramento dei nostri team”, afferma Tilman Reinshagen, COO, Brussels Airlines.

AEROPORTO DI CATANIA: NUOVA TRATTA CATANIA – NEW YORK DI DELTA – Dal 22 maggio 2025, grazie alla collaborazione con la compagnia statunitense Delta Air Lines, verrà lanciata la nuova tratta Catania-New York-JFK, che collegherà quotidianamente la Sicilia con gli Stati Uniti (leggi anche qui). “La nuova tratta Catania-New York rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo del nostro aeroporto e per l’intera Sicilia. Il collegamento diretto con una delle principali metropoli globali avrà un impatto positivo sull’economia locale, attirando visitatori da tutto il mondo interessati a scoprire le bellezze della nostra isola, ma permettendo allo stesso tempo ai turisti americani, tra questi tanti di origine siciliana, a ritrovare le loro radici. Inoltre, offriremo al contempo un hub per le imprese che puntano al mercato USA e alle aziende americane interessate a investire in Italia. Questa operazione conferma dunque lo scalo etneo come punto di riferimento nel settore dell’aviazione, capace di adattarsi a un mercato in continua evoluzione e di sostenere la crescita della Sicilia. La collaborazione con Delta Air Lines, con cui abbiamo avviato una collaborazione solida e costruttiva, aprirà la strada a nuove sinergie tra i due continenti. Il nostro obiettivo resta quello di garantire un’esperienza di viaggio di alta qualità per tutti i passeggeri, promuovendo al contempo la Sicilia come destinazione internazionale per i lavoratori e gli studenti, e offrendo nuove opportunità ai giovani. Con grande entusiasmo, vediamo in questo volo un simbolo di connessione e crescita per il nostro territorio”, afferma Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC. “Nel 2025 l’Italia registrerà per Delta la crescita internazionale di gran lunga più importante di qualsiasi altro mercato transatlantico da noi servito. Siamo molto felici di arrivare in Sicilia e di diventare la prima compagnia aerea statunitense a collegare Catania agli Stati Uniti, proponendo una scelta ancora più ampia di destinazioni in tutti gli USA, sostenendo al contempo l’economia locale e offrendo maggiori opportunità ai turisti americani che desiderano visitare l’Italia”, afferma Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India.

SACBO PARTECIPE DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE – L’Aeroporto di Milano Bergamo e SACBO, rispettivamente primo aeroporto e prima società di gestione aeroportuale ad avere ottenuto a livello europeo la certificazione “BIKE FRIENDLY”, assegnata nel 2021, hanno partecipato venerdì 20 settembre al BIKE TO WORK DAY, evento annuale che promuove l’uso della bicicletta per il pendolarismo casa lavoro e che rientra nelle iniziative legate alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Un’occasione per incoraggiare i dipendenti ad utilizzare il mezzo a pedali per andare a lavorare e illustrare i vantaggi della bike room allestita nell’area pubblica aerostazione, aperta nella giornata affinché tutti avessero la possibilità di prendere visione dell’utilità di questo spazio, a disposizione dei passeggeri e quanti amano spostarsi pedalando. In tale contesto, SACBO ha ospitato due classi dell’Istituto Caniana di Bergamo, indirizzo “Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria”, nel solco dell’attenzione particolare rivolta alle giovani generazioni e nell’intento di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza strategica di una cultura della sostenibilità. L’incontro si è aperto con il saluto del Presidente di SACBO, Giovanni Sanga, è proseguito con l’illustrazione del modello di sostenibilità sviluppato dal gestore aeroportuale e basato sul concetto di “multimodalità”, inteso come combinazione dei mezzi di trasporto per i collegamenti via terra da e per l’aeroporto, in cui rientrano l’uso della bicicletta e la rete di piste ciclabili e ciclopedonali. Sono intervenuti anche Francesco Baroncini, Board Member della Federazione Europea dei Ciclisti, in collegamento da Bruxelles, il quale ha ribadito l’eccellenza delle iniziative assunte da SACBO e dall’aeroporto di Milano Bergamo e l’importanza di sensibilizzare le giovani generazioni all’uso quotidiano della bicicletta per i propri spostamenti, concetto ribadito dal Prof. Gabriele Torri, ricercatore dell’Università di Bergamo e membro del direttivo di Pedalopolis aderente a Fiab, e Nicola Eynard, architetto e guida turistica. “Chi sceglie la bicicletta agisce concretamente per cambiare in meglio il modo di vivere lo spazio pubblico e si rende protagonista di un cambiamento verso città e spazi più vivibili, sicuri e accessibili per tutte le persone”, ha dichiarato Giulia Porta, Presidente di FIAB Pedalopolis Bergamo. “E’ ben chiaro che la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo e il nostro stesso futuro dipendono, oltre che da politiche lungimiranti, dal nostro impegno, possiamo fare una piccola differenza iniziando a pedalare”.

ACCORDO TRA ROLLS-ROYCE E LURSSEN – Rolls-Royce e il gruppo di cantieri navali Lürssen di Brema (Germania) stanno ora lavorando ancora più a stretto contatto per il refitting degli yacht. La divisione Power Systems di Rolls-Royce e Lürssen Yacht Refit & Services hanno firmato un accordo quadro che regola la cooperazione nella revisione degli mtu propulsion systems e migliorerà ulteriormente il servizio per i clienti degli yacht. Molti degli yacht più grandi del mondo sono costruiti da Lürssen, spesso dotati di mtu propulsion systems.

ROLLS-ROYCE PRESENTA LE SOLUZIONI DI PROPULSIONE MTU A INNOTRANS 2024 – Rolls-Royce presenterà le sue mtu-brand propulsion and service solutions alla international rail exhibition Innotrans di Berlino, dal 24 al 27 settembre 2024. L’azienda festeggerà contemporaneamente un anniversario: da 100 anni i prodotti MTU alimentano treni, tra cui mainline and multi-purpose locomotives, high-speed trains and local transport railcars. Saranno esposte soluzioni di propulsione sostenibili come gli mtu Series 4000 and 1600 engines for locomotives e gli underfloor drive systems mtu PowerPacks for railcars, tutti ora rilasciati per carburanti sostenibili come l’HVO. Rolls-Royce presenterà anche le sue repower and reman solutions.

FITCH MIGLIORA IL RATING DI EMBRAER – Fitch Ratings ha migliorato il rating di Embraer da “BB+” a “BBB-“. Secondo l’agenzia, il miglioramento della produzione, del profilo di consegna e della redditività dell’azienda, insieme alla riduzione del debito lordo, stanno portando le metriche di credito a livelli più commisurati al rating più elevato. Le prospettive di rating sono stabili. Inoltre, Fitch ha spiegato che il rating di Embraer riflette le sue posizioni competitive nei commercial and business jet markets; il backlog di USD 21,1 miliardi; la diversificazione del portafoglio prodotti che include programmi di difesa e solide operazioni nel services and support segment. La solida liquidità di Embraer (per lo più detenuta al di fuori del Brasile), gli ingenti ricavi dalle esportazioni e un certo operating cash flow supportano ulteriormente il suo rating. “Embraer ha un portafoglio prodotti eccellente, aggiornato in base alle esigenze del mercato, e la nostra attenzione all’efficienza operativa e alla disciplina finanziaria garantisce una crescita aziendale sostenibile, redditività e generazione di cassa. Questo riconoscimento da parte di Fitch dimostra chiaramente il successo della nostra strategia e di anni di duro lavoro”, ha affermato il CFO di Embraer, Antonio Carlos Garcia. A settembre, Embraer ha ottenuto il suo secondo status di investment grade, dopo l’upgrade da parte di S&P a febbraio. In qualità di produttore leader di jet commerciali fino a 150 posti e il più grande esportatore brasiliano di alta tecnologia, l’azienda è ben posizionata in tutti i suoi segmenti operativi: con un portafoglio moderno e competitivo in Commercial Aviation ed Executive Jets, l’internazionalizzazione del C-390 Millennium e l’espansione di Services & Support. Con un portafoglio ordini al suo livello più alto in sette anni, per un totale di 21 miliardi di dollari nel secondo trimestre, l’azienda prevede di concludere il 2024 con ricavi compresi tra 6,0 e 6,4 miliardi di dollari. Dal 2020 l’azienda ha registrato un aumento del 49,8% in questa metrica, considerando la chiusura del secondo trimestre del 2024. L’adjusted EBIT margin, che è stato negativo (-2,7%) nel 2020, dovrebbe chiudersi 2024 circa 10 punti percentuali in più, nell’intervallo tra il 6,5% e il 7,5%.

GE AEROSPACE LANCIA LA GENERATIVA AI PLATFORM PER I DIPENDENTI – La forza lavoro di 52.000 dipendenti di GE Aerospace ha un nuovo potente assistente, AI Wingmate, al suo fianco mentre lavora per migliorare la qualità, servire i clienti e inventare il futuro del volo. I leader della tecnologia di GE Aerospace hanno collaborato con uno dei suoi principali partner nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, Microsoft, per utilizzare Azure AI, incluso Azure OpenAI Service, per portare maggiore sicurezza, conformità e intelligenza artificiale responsabile all’interno della rete di GE Aerospace. I dipendenti ora possono collaborare in modo sicuro con AI Wingmate in una human-like back-and-forth conversation su nuove idee, nuovi apprendimenti e nuove iniziative per spingere i viaggi aerei verso nuove vette. Il coinvolgimento dei dipendenti di GE Aerospace con lo strumento è stato molto forte sin dal suo lancio a giugno. “Il lancio di AI Wingmate trasformerà la produttività dei dipendenti, consentendo al nostro personale di dedicare più tempo alla risoluzione dei problemi più difficili dei nostri clienti”, ha affermato David Burns, Chief Information Officer, GE Aerospace. “L’intelligenza artificiale generativa sta cambiando il modo in cui lavoriamo tutti, consentendoci di essere più produttivi con le nostre attività lavorative quotidiane che mai. In definitiva, ciò rafforzerà la nostra capacità di aiutare l’industria aerospaziale a raggiungere i nostri obiettivi più elevati di maggiore sicurezza, sostenibilità e riduzione dei vincoli della supply chain”. “Oltre 60.000 clienti in settori e paesi in tutto il mondo stanno applicando le capacità di Azure AI per ottenere risultati tangibili”, ha affermato Nick Parker, President, Industry & Partner Sales, Microsoft. “Siamo profondamente impegnati ad aiutare aziende come GE Aerospace a implementare applicazioni multimodali basate su AI in modo semplice e sicuro. Sono entusiasta di vedere l’impatto che l’AI sta già avendo in GE Aerospace”.

BENEDICTE BONNET E’ STATA NOMINATA NUOVO CFM EXECUTIVE VICE PRESIDENT – CFM International ha nominato Bénédicte Bonnet come suo nuovo executive vice president, in sostituzione di Jérôme Morhet. Come membro del CFM executive team, la Sig.ra Bonnet supervisionerà i programmi CFM56 e LEAP, in stretta collaborazione con le sue controparti di GE Aerospace, coprendo tutte le attività di ingegneria, sviluppo, produzione e supporto. La Sig.ra Bonnet è entrata a far parte di Safran Aircraft Engines nel 2005 come ingegnere meccanico. A partire dal 2008, ha guidato il team interfunzionale di Safran Group nello sviluppo di ceramic matrix composites quindi, nel 2010, è entrata a far parte della Safran Materials and Processes Division. La Sig.ra Bonnet ha continuato la sua carriera all’interno del CFM56 technical team, prima come vice nel 2015, poi come CFM56 technical product manager for Boeing applications. Nel 2019, è diventata responsible for Safran Aircraft Engines Customer Support Product Engineering department per tutte le civil aircraft applications. Più di recente, la Sig.ra Bonnet ha ricoperto il ruolo di Safran Aircraft Engines’ vice president for Quality, Improvement & Digital transformation. Nel suo nuovo ruolo, la Sig.ra Bonnet attingerà alla sua solida esperienza sia nelle relazioni con i clienti che nella leadership di prodotto, nonché nella gestione di progetti interfunzionali.

LEONARDO COMPLETA L’ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DI GEM ELETTRONICA – Leonardo annuncia oggi il perfezionamento dell’acquisizione del controllo di GEM Elettronica per circa 16 milioni di euro. A seguito della finalizzazione, Leonardo detiene il 65% e il controllo della società. L’operazione è in linea con gli obiettivi del Piano Industriale volto a perseguire acquisizioni chiave in aree strategiche. Questa operazione consentirà a Leonardo di rafforzare e completare l’offerta di radar e sistemi per applicazioni Navali e Costiere grazie alla complementarietà del portafoglio prodotti.