Condor inizia i voli per la Thailandia

I voli Condor per la Thailandia sono decollati di nuovo per la prima volta lo scorso fine settimana. Il Condor A330neo D-ANRO è decollato come volo DE2368 da Francoforte a Phuket sabato intorno alle 15:10 ora locale. Domenica, il volo DE2362 ha poi portato gli ospiti da Francoforte a Bangkok. Sia a Phuket che a Bangkok, il primo volo passeggeri Condor è stato accolto calorosamente a un ricevimento con rappresentanti di Condor, dell’aeroporto e dell’associazione turistica.

“Da ora in poi, gli ospiti hanno l’opportunità di volare con la vacation airline più popolare della Germania quattro volte a settimana per Phuket e cinque volte a settimana per la capitale della Thailandia. Tutti i voli per la Thailandia saranno operati con il nuovo A330neo. A bordo del nuovo aeromobile, gli ospiti possono aspettarsi il massimo comfort, una sensazione di spazio notevolmente maggiore, first-class in-flight entertainment e connettività in tutte le classi.

Gli aeromobili Airbus A330-900neo sono inoltre dotati di motori Trent 7000 all’avanguardia di Rolls Royce, che possono operare in modo particolarmente efficiente e con sustainable aviation fuels (SAF) grazie alle ultime tecnologie”, afferma Condor.

“Oltre alle nuove destinazioni in Thailandia, Condor ora vola di nuovo anche verso le popolari destinazioni invernali a lungo raggio di Città del Capo, Maldive e Seychelles.

I voli con Condor possono essere prenotati presso tutte le agenzie di viaggio o online su www.condor.com“, conclude Condor

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)