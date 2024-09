REAS 2024: cresce il salone internazionale su emergenza e soccorso

Numeri in crescita per “REAS 2024”, ventitreesima edizione del salone internazionale su emergenza, protezione civile, primo soccorso e antincendio, che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia).

“Quest’anno la manifestazione vedrà un nuovo aumento della partecipazione di enti, aziende e associazioni da tutto il mondo: saranno presenti 271 espositori, provenienti dall’Italia e da altri 18 Paesi, tra cui Germania, Francia, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Cina e Taiwan. Il salone si svilupperà su una superficie espositiva totale di oltre 22,2mila metri quadrati e occuperà gli 8 padiglioni del quartiere fieristico”, afferma REAS 2024.

“E’ una grande soddisfazione poter verificare come il salone REAS continui a crescere e ad ampliare la sua offerta espositiva e convegnistica con contenuti di alto livello”, ha dichiarato Gianantonio Rosa, presidente del Centro Fiera di Montichiari. “Il nostro Paese, che negli ultimi mesi si è trovato purtroppo a fronteggiare gravi emergenze per gli incendi boschivi estivi e per le alluvioni dovute alle forti piogge, con questa fiera intende offrire al mercato italiano e internazionale una vetrina di alto livello sulle ultime tecnologie per il soccorso e la protezione civile”.

“A “REAS 2024” saranno esposti veicoli speciali capaci di operare in zone allagate o terremotate, droni e robot cingolati per la ricerca di dispersi, elicotteri per il trasporto sanitario e le missioni antincendio, sensori di nuova generazione per il controllo dei fiumi e dei vulcani, ambulanze dotate di sofisticate apparecchiature salvavita e sistemi di comunicazione per i collegamenti tra centri operativi e soccorritori. Parallelamente, nelle tre giornate del salone si svolgerà un intenso programma di 44 convegni, seminari ed eventi collaterali, che offrirà ai visitatori un’importante opportunità di formazione e di aggiornamento professionale. Tra i numerosi eventi, sono previsti infatti la tavola rotonda sull’ultima “Campagna antincendio boschivo in Italia”, i convegni su “Droni nelle emergenze”, “Gestione dei rifiuti tra emergenza e prevenzione”, “Gestione delle emergenze nucleari” e “Componente aerea nelle operazioni antincendio” e anche le conferenze per la presentazione di un “Nuovo veicolo speciale UAS/TLC” e della seconda edizione del Master universitario su “Crisis & Disaster Management: le funzioni organizzazione in Protezione Civile, Sicurezza e Difesa civile” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Torna poi l’attesa esercitazione interforze in area esterna, il trofeo Pentathlon AIB “Giuseppe Zamberletti”, il trofeo “Autista dell’anno” per i conducenti di veicoli d’emergenza e il “Photo Contest REAS” sul tema “Fotografa l’emergenza in sicurezza””, prosegue REAS 2024.

“REAS” è organizzato dal Centro Fiera di Montichiari in partnership con Hannover Fairs International GmbH e con “Interschutz”, la fiera specializzata leader a livello mondiale che si svolge ogni cinque anni a Hannover (Germania). Anche quest’anno, il salone potrà contare sulla partecipazione di Enti, Regioni, Corpi dello Stato e Associazioni attivi nel sistema italiano di gestione dell’emergenza, che saranno presenti con propri stand per illustrare attività e iniziative. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione online. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.reasonline.it.

(Ufficio Stampa REAS)