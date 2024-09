Certificazione aeromobili civili: stipulato accordo tra Aeronautica Militare e Ente Nazionale per l’Aviazione Civile

Martedì 17 settembre presso la Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (D.A.S.A.S.) di Pratica di Mare, ha avuto luogo la sottoscrizione ufficiale dell’Accordo Tecnico di Collaborazione fra l’Aeronautica Militare e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac). L’Accordo è stato firmato dal Comandante della D.A.S.A.S., Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo, e dal Vice Direttore Generale dell’Enac, Ing. Fabio Nicolai, ed è finalizzato a regolare le modalità di supporto di personale militare per le attività di certificazione degli aeromobili civili.

L’Accordo nasce dall’esigenza di creare sinergie tra gli attori coinvolti, capaci di stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo, di approfondimento e il perseguimento di scopi di interesse comune. L’incremento delle conoscenze e la sperimentazione rientrano tra gli obiettivi di entrambe le parti per assolvere al meglio i rispettivi compiti istituzionali. Inoltre, le attività oggetto di accordo afferiscono a temi comuni consolidati da un rapporto di collaborazione già esistente e disciplinato da un Atto di Intesa.

In prospettiva, la sottoscrizione in argomento tra l’Aeronautica Militare e l’Enac coinvolgerà la D.A.S.A.S. nella peculiare attività di assicurare il supporto tecnico, in termini di uomini, mezzi e strutture, per le esigenze certificative degli aeromobili civili.

La D.A.S.A.S. rappresenta il primo ed unico esempio in Italia di razionalizzazione e accentramento, in una sola struttura, dei singoli centri di studio e sperimentazione dipendenti da una Forza Armata. Un Ente che, in sinergia con le eccellenze aeronautiche nazionali e internazionali, svolge attività di studio, sperimentazione, collaudo, valutazione tecnico-operativa e supporto alla ricerca, dei nuovi sistemi d’arma aeronautici, anche a beneficio di altre Forze Armate e/o Corpi Armati dello Stato, quando richiesto.

La D.A.S.A.S. assicura, inoltre, il supporto tecnico-logistico, amministrativo e operativo agli Enti/Reparti dell’A.M. ubicati sul sedime aeroportuale, nonché agli Enti di altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato presenti. Essa assicura, infine, i servizi necessari per il sicuro ed efficace svolgimento delle attività di volo e la gestione delle attività connesse alla ricezione, imbarco e sbarco di uomini, materiali e mezzi in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Pratica di Mare.

