Cantor Air prende in consegna il suo primo Tecnam P2010Tdi

Tecnam ha annunciato oggi la consegna del primo P2010 TDI alla Training Organization italiana Cantor Air, che ha ordinato tre four-seater P2010 TDI e due ulteriori two-seater P2008JC.

“Cantor Air, fondata nel 2007, offre un moderno modular pilot training program per Commercial pilots e private owners e ha avviato la transizione della sua flotta verso piattaforme più moderne e sostenibili nel 2017, con l’acquisizione dei suoi primi quattro velivoli Tecnam P2008 JC.

Sette anni dopo questa transizione continua con l’acquisizione di ulteriori velivoli P2008 JC e l’introduzione nella flotta del P2010 TDI a quattro posti, IFR, alimentato dal Continental CD-170 Diesel/JetA1 engine, che consentirà l’eliminazione graduale e la sostituzione di vecchi velivoli obsoleti.

Oltre alle notevoli qualità del P2008 JC, già utilizzato e ben consolidato all’interno dell’ATO sin dalla sua acquisizione iniziale, i piloti di Cantor Air potranno ora beneficiare anche delle rinomate prestazioni, capacità e comfort del P2010 TDI“, afferma Tecnam

“Il “Twenty-Ten” è dotato di avionica avanzata basata sull’avionica Garmin G1000 Nxi, che migliora il raggiungimento della missione tramite Electronic Stability & Protection e Synthetic Vision, importanti caratteristiche di sicurezza durante il volo sulla regione alpina e durante le missioni di addestramento IFR tipiche dell’ATO.

Il P2010 airframe, con la sua ampia fusoliera composita e all-metal wing and stabilator, ha dimostrato di essere la piattaforma perfetta per abbinare l’efficienza del motore CD-170, combinando la semplicità del Single Lever Power Control engine management a un’eccezionale economia nei consumi.

In particolare, il dual FADEC powerplant garantisce costi operativi ed emissioni estremamente bassi e l’uso di Jet Fuels o Sustainable Aviation Fuel”, prosegue Tecnam.

Roberto Magnani, Cantor Air Head of Training, ha affermato: “Con questo nuovo P2010 Tdi i nostri piloti completeranno la loro formazione IFR in un ambiente moderno. I piloti moderni hanno bisogno di macchine moderne, per essere formati nel modo più professionale e sostenibile. Con questa nuova acquisizione, Cantor aumenterà la sua flotta a 19 velivoli, inclusi tre P2010 Tdi e sei P2008JC, il che consentirà di formare più di 250 studenti all’anno”.

Francesco Sferra, Tecnam P2012 & Special Mission Platforms Sales and Business Development Manager, ha affermato: “Siamo orgogliosi di supportare lo sviluppo della flotta di Cantor Air attraverso l’introduzione di tre P2010 TDI e l’aggiunta di due P2008 JC. In un percorso verso soluzioni di formazione avanzate, sicure e sostenibili, Tecnam è in prima linea per fornire un contributo significativo e tangibile al miglioramento della formazione, riducendo al contempo le emissioni”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)