L’Argentine Army Aviation riceve il primo DA62 MPP con Survey Setup per il National Geographic Institute

Diamond Aircraft annuncia la consegna del primo DA62 MPP aircraft per l’Argentine Army Aviation (Comando de Aviación de Ejército, AvEj). L’aereo all’avanguardia è appositamente equipaggiato con un survey setup per il National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional, IGN) argentino e migliorerà notevolmente la capacità di AvEj e IGN di condurre rilievi aerei precisi ed efficienti e raccolta di dati geografici.

“Il DA62 MPP (Multi-Purpose Platform) è rinomato per la sua versatilità, l’efficienza nei consumi e l’avionica sofisticata. Il survey setup acquistato da AvEj include tecnologia all’avanguardia per geospatial data collection, inclusi high-resolution cameras and LiDAR sensors forniti tramite le preziose partnership di Diamond Aircraft con i leading suppliers Vexcel, Riegl e IGI.

La Vexcel Ultracam Eagle MK3 integrata è una high-resolution camera che offre capacità di imaging senza pari. Fornisce immagini aeree dettagliate e accurate, essenziali per la mappatura e l’analisi di alta qualità.

L’aereo è inoltre dotato di un VQ-780 II LiDAR sensor di Riegl, noto per la sua precisione e affidabilità. Questa potente tecnologia LiDAR consente la raccolta di elevation data accurati, fondamentali per la mappatura topografica, la pianificazione delle infrastrutture e il monitoraggio ambientale.

Il flight guidance and sensor management software proviene dalla market-leading German geospatial company IGI“, afferma Diamond Aircraft.

“L’introduzione del DA62 MPP è una pietra miliare significativa per l’Argentine Army Aviation e migliorerà le capacità della nazione in geographic data collection, disaster response, environmental monitoring, infrastructure development. L’aereo svolgerà un ruolo cruciale nel supportare le iniziative governative volte a migliorare urban planning, agricultural management and natural resource conservation”, prosegue Diamond Aircraft.

Il Coronel Julio Orlando Morillas, Director of the Argentine Army Aviation, ha espresso il suo entusiasmo per la nuova aggiunta: “L’aereo DA62 MPP è un punto di svolta per le nostre operazioni. La sua tecnologia avanzata e la sua versatilità miglioreranno notevolmente le nostre capacità di ricognizione e rilevamento, consentendoci di servire meglio le esigenze della nostra nazione. Siamo entusiasti di vedere l’impatto positivo che questo aereo avrà sulle nostre missioni. Tra le altre cose, fornirà servizi in collaborazione con il National Geographic Institute”.

Jerome Berg, Sales Manager of Diamond Aircraft Special Mission Division, ha affermato: “La consegna di questa pionieristica DA62 MPP configuration all’Argentine Army Aviation è il culmine di tanto duro lavoro e innovazione da parte di tutti i soggetti coinvolti e un grande momento per noi. Non vediamo l’ora di vedere il vantaggio che questo aereo dotato di equipaggiamenti unici darà alle geodesy and aerial survey activitie di AvEj e li ringraziamo per aver riposto la loro fiducia in Diamond Aircraft per la consegna”.

“L’Argentine Army Aviation utilizzerà il DA62 MPP, assicurando che il pieno potenziale di questo aereo pionieristico venga realizzato al servizio delle esigenze del Paese”, conclude Diamond Aircraft.

