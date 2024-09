oneworld nomina un nuovo VP of Membership e semplifica la leadership structure

L’alleanza oneworld® ha annunciato oggi la nomina di Loren Neuenschwander nel nuovo ruolo di Vice President, Membership. “Leader esperto dell’aviazione con oltre trent’anni di esperienza nell’aviazione internazionale, Neuenschwander ha trascorso 28 anni in Delta Air Lines e si è unito all’alleanza più di recente da Boston Consulting Group.

Neuenschwander guiderà la global membership strategy e la relationship optimisation di oneworld. Sarà il promotore dell’integrazione di Fiji Airways e Oman Air come membri a pieno titolo dell’alleanza e sosterrà le iniziative di sostenibilità di oneworld. Rispondendo al CEO di oneworld, Nat Pieper, la visione strategica di Neuenschwander sarà fondamentale per far progredire la missione dell’alleanza di offrire costantemente un’esperienza di viaggio superiore e senza interruzioni.

In Delta, Loren ha ricoperto ruoli dirigenziali senior in airline partnerships and alliances, corporate strategy and finance in Europa, Asia e America Latina, tra cui la gestione delle attività Delta in Europa, Medio Oriente, Africa e India e delle sue joint venture con diversi global airline partners.

Loren ha conseguito un MBA presso l’Harbert College of Business at Auburn University e una doppia laurea in Accounting and Computer Science presso il Grace College”, afferma oneworld.

Nat Pieper, CEO di oneworld, ha affermato: “Loren porta con sé una vasta esperienza e una profonda comprensione delle complessità e delle opportunità dell’airline industry sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. La sua intuizione strategica e la sua leadership saranno inestimabili, mentre continuiamo a rafforzare la nostra alleanza e a fornire valore alle nostre member airlines e ai nostri clienti”.

“La nomina di Neuenschwander fa parte di un più ampio cambiamento organizzativo in oneworld, volto a semplificare le aree chiave di responsabilità e a migliorare l’efficienza operativa. Ciò include l’introduzione di nuove nomine e il riallineamento dei ruoli esistenti per supportare meglio le priorità strategiche dell’alleanza e le member airlines.

Nell’ambito di questi cambiamenti, Elise Zealand è stata riconfermata nel suo attuale ruolo di Vice President, Legal, HR and Compliance; Nicholas Melfi è stato nominato Vice President, Finance and Administration; Gerhard Girkinger è stato nominato Vice President, Customer Experience and Airports”, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld)