ACI World lancia una guidance ampliata per migliorare i viaggi accessibili

Airports Council International (ACI) World ha lanciato oggi ‘Airports and Accessible Travel: A Practical Guide’, una pubblicazione essenziale dedicata al miglioramento dei viaggi accessibili per tutti i passeggeri.

Il lancio ha avuto luogo durante l’Airports Service Quality (ASQ) Forum presso l’ACI Customer Experience Global Summit, il principale evento aeroportuale al mondo dedicato all’esperienza di clienti e dipendenti.

La guidance è stata sviluppata dall’ACI World Facilitation and Services Standing Committee, insieme ai principali accessibility advocacy groups, ACI World training partners, ACI Regions, ACI airport members and Customer Centric Consulting. È stata resa possibile grazie al supporto finanziario di InterVISTAS Consulting e Amadeus.

Basandosi sull’ACI World Airports and Persons with Disabilities Handbook, la guidance ampliata fornisce le migliori pratiche aggiornate per integrare l’accessibilità nelle strutture aeroportuali nuove ed esistenti. Include raccomandazioni pratiche, casi di studio e strategie per la progettazione senza barriere, procedure accessibili e servizi per passeggeri con disabilità visibili e non visibili, concentrandosi anche sulla formazione del personale.

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha affermato: “Circa 1,3 miliardi di persone, ovvero una su sei a livello globale, soffre di qualche forma di disabilità (WHO). ACI World si impegna ad assistere i nostri aeroporti membri nella creazione di ambienti senza barriere, garantendo pari accesso ed esperienze di viaggio eccezionali per tutti gli ospiti dell’aeroporto, indipendentemente dalle capacità. Restiamo impegnati a sostenere e sviluppare risorse, come la nuova Airports and Accessible Travel publication, per supportare i nostri membri nel fornire un sistema di trasporto aereo più inclusivo e accessibile”.

‘Airports and Accessibility Travel: A Practical Guide’ viene lanciato durante l’International Civil Aviation Organization’s (ICAO) Council’s Year of Facilitation, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza globale e sottolineare l’importanza della facilitazione nel settore dell’aviazione.

Per supportare ulteriormente i suoi membri globali, ACI ha anche sviluppato l’Accessibility Enhancement Accreditation (AEA) program, che fornisce un percorso di miglioramento continuo per gli aeroporti in merito all’accessibilità per i passeggeri con disabilità. Questo programma aiuta gli aeroporti a misurare, valutare e migliorare la loro gestione e cultura dell’accessibilità attraverso consigli personalizzati da parte di esperti in materia ed esperienze di apprendimento con i colleghi. Rimane l’unico programma di valutazione e accreditamento internazionale dedicato all’accessibilità aeroportuale per i passeggeri con disabilità.

La prima cerimonia di certificazione del programma si è tenuta durante l’ASQ Forum, segnando il secondo anniversario dell’AEA program. Ad oggi, oltre 50 aeroporti hanno aderito all’iniziativa, sottolineando l’impegno degli aeroporti nel costruire un sistema di trasporto aereo più accessibile e inclusivo.

(Ufficio Stampa ACI World)