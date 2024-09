Eurostar e SkyTeam annunciano una partnership

Eurostar e SkyTeam hanno firmato un memorandum d’intesa (MOU) che apre la strada a viaggi intermodali integrati via aereo e treno per milioni di clienti. “Con Eurostar a bordo come primo non-airline partner di SkyTeam, i clienti potranno viaggiare su itinerari che combinano voli a lungo e medio raggio con viaggi ferroviari sostenibili in un’unica prenotazione, godendo al contempo dei vantaggi di SkyTeam.

Il network ampliato di Eurostar offre molte possibilità di godere di viaggi multi-città tra Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania che possono essere facilmente ospitati in treno.

I clienti potranno volare verso i principali hub di SkyTeam in Francia, Paesi Bassi e Regno Unito e altri importanti aeroporti europei attraverso la rete di Eurostar e godere di multi-city travel in un modo più sostenibile. Attualmente, circa il 13% dei passeggeri Eurostar che volano a lungo raggio verso uno dei principali hub europei di SkyTeam si collegano a un’altra destinazione Eurostar in treno”, afferma SkyTeam.

“Offrire ai viaggiatori la possibilità di vedere l’Europa nel modo più sostenibile e conveniente in treno è una componente fondamentale della visione di crescita di Eurostar. Stiamo creando un futuro in cui i viaggiatori possono collegarsi tra treni Eurostar, ferrovie nazionali e voli a lungo raggio, aprendo i nostri servizi a nuovi mercati in tutto il mondo. Oggi è un importante passo avanti verso questa missione e non vediamo l’ora di lavorare con SkyTeam per sviluppare la proposta al cliente, in modo che più viaggiatori possano sperimentare il servizio unico di Eurostar”, afferma Gwendoline Cazenave CEO, Eurostar.

“Collaborare con Eurostar come nostro primo non-airline partner sottolinea l’impegno di SkyTeam nel fornire un’esperienza di viaggio più integrata e responsabile, incorporando i viaggi intermodali. Uno degli operatori ferroviari più amati al mondo, con una reputazione per il servizio clienti, Eurostar è una scelta naturale per SkyTeam. Non vedo l’ora di sviluppare la nostra partnership e offrire ai clienti una scelta più ampia su come viaggiare nel network globale di SkyTeam”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“Le due aziende collaboreranno nei prossimi mesi per creare un’esperienza più integrata per air-to-rail travel, assicurando ai clienti di godere dei vantaggi di entrambe le modalità di trasporto. La partnership dovrebbe essere lanciata nella prima metà del 2025.

Eurostar e il membro di SkyTeam, KLM, hanno già una relazione di lunga data. Le compagnie continueranno a sviluppare il loro air-rail product per i clienti, il che ha già portato a una riduzione strategica dei voli tra Amsterdam e Bruxelles“, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)