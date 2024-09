Emirates e il Museum of the Future annunciano il programma della prima Aviation Future Week

Emirates e il Museum of the Future hanno svelato i dettagli del programma e i relatori che saliranno sul palco all’Aviation Future Week, che si terrà dal 15 al 17 ottobre a Dubai.

Adel Al Redha, Deputy President and Chief Operations Officer, Emirates Airline, ha affermato: “Abbiamo un’incredibile scaletta di oltre 30 relatori ed esperti provenienti da aviation and aerospace, airfreight and logistics, Maintenance, Overhaul & Repair (MRO). Grandi nomi provenienti da diversi angoli del settore tecnologico e accademici, a dimostrazione dell’ampia gamma di argomenti che l’Aviation Future Week tratterà. I partecipanti possono aspettarsi un programma che promette di offrire discussioni approfondite, sessioni di panel informative e workshop interattivi, approfondendo argomenti che sono al centro dell’attenzione per il futuro del nostro settore”.

His Excellency Khalfan Belhoul, Chief Executive Officer at Dubai Future Foundation, ha affermato: “L’Aviation Future Week funge da piattaforma fondamentale per evidenziare gli ultimi progressi e le opportunità nel settore dell’aviazione. Sia Emirates che il Museum of the Future cercano di ospitare discussioni globali che plasmino il futuro di questo settore critico. Inoltre, questo evento mira a supportare l’integrazione di tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza del servizio e creare strategie di crescita per il settore dell’aviazione sia a breve che a lungo termine”.

Day 1

Il primo giorno dell’Aviation Future Week metterà in luce il viaggio dei passeggeri e affronterà le sfide operative in un contesto di forte domanda globale. His Excellency Abdulla Bin Touq Al Marri, UAE Minister of Economy, sarà il protagonista dell’apertura, seguito da un discorso di His Excellency Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE Minister of State for Foreign Trade. Abdel Wahab Teffaha, Arab Air Carriers Organization (AACO) Secretary General, parlerà poi di come bilanciare la domanda di traffico con soluzioni innovative per i passeggeri ed esperienze a terra elevate.

Il primo panel si concentrerà sull’ottimizzazione della domanda di traffico in un contesto di aeroporti saturi e supply chain limitate. Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer of flydubai, Adel Al Ali, Chief Executive Officer Air Arabia e Wouter Van Wersch, Executive Vice President of Airbus International, daranno il via al dialogo sulla loro visione a lungo termine per l’air traffic capacity.

Werner Vogels, Amazon’s Chief Technology Officer, parteciperà a una chiacchierata informale per discutere dell’approccio dell’azienda a automazione, biometria e dati in tempo reale, mirati a creare viaggi passeggeri senza intoppi.

Gli airport leaders HE Khalifa Al Zaffin, Executive Chairman Dubai Aviation City Corporation, Ayman AboAbah, CEO Riyadh Airports, Server Aydin, Chief Digital Services and Commercial Officer at iGA Istanbul Airport, Omar Binadai, Chief Technology and Infrastructure Officer at Dubai International e Nicolas Vandable, Head of Airline Relations, Projects & Development, Director Smart Airport Programmes at Paris-CDG Airport, affronteranno il tema della modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali e la prossima ondata di tecnologie future che promettono un’esperienza a terra più fluida.

I partecipanti ascolteranno il futuro riguardo aircraft cabins, onboard connectivity and communications dai CEO di Recaro, Thales, Panasonic Avionics e Viasat.

Day 2

Il secondo giorno dell’Aviation Future Week approfondirà airfreight, logistics and MRO developments nella regione. La giornata inizierà con una chiacchierata informale con His Excellency Khalfan Belhoul, che farà luce sul ruolo chiave della Dubai Future Foundation nel guidare il futuro dell’aviazione e della logistica a Dubai. Seguirà un focus sul dinamico panorama globale riguardo freight and logistics e sui fattori che influenzano la domanda, nonché sulla digitalizzazione, da discutere con Nadeem Sultan, Senior Vice President Cargo Planning & Freighters at Emirates, Ram Menen, founding team member at Emirates SkyCargo e Hamdi Osman, Chairman and CEO Solitaire Group.

Relatori confermati di Rolls Royce, GE Aerospace, Safran Cabin, Jamco e Joramco spiegheranno anche gli sforzi in corso per affinare la precisione e l’efficacia riguardo l’MRO nella regione, attraverso tecnologie di nuova generazione.

Day 3

Il terzo e ultimo giorno esplorerà il potenziale nascente di Web3, AI e XR per guidare l’efficienza del flusso di lavoro e ottimizzare la fornitura di servizi per il settore.

Il primo panel esplorerà le strategie di feedback dei clienti utilizzando l’automazione e sfruttando le informazioni per prendere decisioni basate sui dati con l’obiettivo di migliorare i livelli di servizio. I dirigenti senior che guidano i team digitali e di innovazione di Avis Budget Group, Emirates Skywards, Etihad Airways e Vision-Box condivideranno come stanno ampliando le loro strategie di customer experience.

Il panel finale include accademici della Manchester Metropolitan University, nonché Microsoft Solutions, Whoop e la HR leadership di Emirates, che condivideranno le loro esperienze e delineeranno potenziali casi d’uso sulla combinazione della potenza di XR e Gen AI per semplificare gli aviation workflows.

I posti per partecipare alle sessioni del panel sono limitati. Per maggiori informazioni sull’Aviation Future Week, inclusi i dettagli sulla registrazione, visitare: https://aviationfutureweek.ae/.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)