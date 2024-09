Renegade Air introduce il primo ATR -500 in Kenya

L’operatore keniota Renegade Air, il turboprop lessor Abelo e ATR hanno celebrato l’introduzione del primo ATR -500 aircraft in Kenya, durante una cerimonia tenutasi ieri all’aeroporto di Wilson. Questa pietra miliare segna un significativo progresso nelle capacità dei partner di soddisfare la crescente domanda di servizi aerei efficienti e affidabili nella regione. L’ATR -500, in leasing da Abelo, è stato convertito in una cargo configuration per soddisfare le esigenze specifiche delle operazioni di Renegade Air.

Grazie alla sua comprovata esperienza in termini di prestazioni e affidabilità, alla capacità di operare in hot and high environments, da piste non asfaltate e di accedere agli aeroporti più remoti, questo velivolo ATR è destinato a migliorare la capacità di Renegade Air di trasportare merci rapidamente su rotte domestiche e regionali, supportando vari settori come l’e-commerce, i prodotti farmaceutici e i prodotti deperibili.

Essendo il più grande mercato per i turboprop in Africa, con oltre 80 velivoli di questo tipo attualmente in volo, il Kenya potrebbe ospitare molti altri velivoli ATR -500 e di ultima generazione della serie -600, sia da Wilson Airport che da JKIA International Airport, per servire rotte domestiche e internazionali regolari.

Tasneem Kaderbhai, Commercial Manager for Renegade Air Limited, ha affermato: “Il nostro nuovo ATR -500 cargo aircraft cambierà le carte in tavola nella nostra flotta, rafforzando la nostra capacità di fornire air cargo services tempestivi ed efficienti ai nostri clienti. Questa aggiunta strategica sottolinea il nostro impegno nel soddisfare le mutevoli esigenze del mercato, supportato da due partner ideali: Abelo e ATR. Questa mossa consolida ulteriormente la nostra posizione di attore chiave nell’air cargo industry in Kenya”.

Mathieu Duquesnoy, Chief Marketing Officer, Abelo, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Renegade Air per portare il primo aereo ATR -500 in Kenya. Questa collaborazione evidenzia il nostro impegno nel fornire soluzioni di leasing personalizzate alle compagnie aeree che cercano di migliorare le proprie capacità. La conversione di questo aereo ATR in una piattaforma cargo dedicata è una testimonianza della sua versatilità, adattabilità a diversi requisiti operativi e valore a lungo termine come risorsa”.

Michael Chassot, Sales Director EMEA at ATR, ha aggiunto: “La selezione dell’ATR -500 da parte di Renegade Air segna sia la continuazione di una partnership di successo con Abelo sia il ritorno di ATR in Kenya, un mercato per il quale ATR ha grandi ambizioni. Gli aerei ATR sono i candidati ideali per sostituire flotte obsolete, portando comfort, praticità e connettività conveniente alle comunità keniane con aeromobili all’avanguardia, ultra-efficienti, a basso costo operativo e versatili”.

A luglio di quest’anno ATR ha annunciato una collaborazione significativa con Ethiopian MRO, un premier maintenance and training provider sotto Ethiopian Airlines Group. Questa partnership mira a rafforzare la presenza di ATR in Africa e Medio Oriente, migliorando il supporto clienti e la penetrazione del mercato in queste regioni chiave.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)