EVA AIR partecipa a TTG Rimini 2024

EVA AIR informa: “Eric Hsueh, General Manager di EVA AIR Italia, annuncia che la Compagnia aerea sarà presente anche quest’anno all’edizione 2024 del TTG di Rimini. EVA AIR, membro di Star Alliance, è stata fondata nel 1989 diventando la prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan.

Opera in Italia dall’ottobre 2022 e attualmente offre quattro frequenze settimanali da Milano Malpensa a Taipei.

In questi due anni EVA AIR è stata molto attiva, strutturando campagne di marketing mirate, partecipando alle più importanti fiere di settore e del Turismo, consolidando i rapporti esistenti con il Trade, cogliendo nuove opportunità nel settore dello Sport (accordo di partnership con la squadra di calcio del Monza per il 2024-2025), nuove opportunità con importanti Enti (da maggio è partner ufficiale del Consolato Generale delle Filippine a Milano, una partnership che darà vita a nuovi programmi di sviluppo e promozione reciproca), verso aziende leader nel settore delle assicurazioni di viaggio come Heymondo e verso Enti del Turismo e destinazioni di successo come Thailandia e Malesia”.

“EVA AIR, con la sua flotta di nuova generazione – 80 aeromobili Boeing e Airbus – e servizi di bordo di altissima qualità, sicurezza e massimo comfort per i passeggeri, intende offrire la migliore esperienza di viaggio in Asia.

Eric Hsueh incontrerà la stampa allo stand di EVA AIR – PAD C3 – STAND 112 – per una chiacchierata sul presente e sul futuro di EVA AIR“, conclude EVA AIR.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)