Lufthansa Group nomina Felipe Bonifatti Vice President Asia Pacific & Joint Ventures East

Lufthansa Group annuncia la nomina di Felipe Bonifatti come Vice President Asia Pacific & Joint Ventures East. Con sede nel Lufthansa Group regional headquarters a Singapore, Felipe guiderà tutte le attività commerciali, comprese le Joint Venture sales, nella Asia Pacific region dal 1° novembre 2024.

“Nato a Mar del Plata, Argentina, Felipe Bonifatti ha doppia nazionalità, argentina e spagnola. Graduato alla German school in Mar del Plata, Felipe ha conseguito sia una laurea triennale che una laurea in giurisprudenza presso la National University. Felipe ha anche conseguito un master in relazioni internazionali presso l’Università di Belgrano in Argentina.

La carriera di Felipe nell’aviazione è iniziata nel 1992 e ha ricoperto vari incarichi di alto livello presso Lufthansa Group in America Latina, Africa e Caraibi. Nominato General Manager Equatorial Guinea & Sao Tome and Principe, Felipe è stato in seguito promosso General Manager Colombia, Ecuador & Peru, dove è stato insignito del prestigioso Order of Alexander von Humboldt dal Colombian Parliament.

In quanto executive più giovane di Lufthansa Aviation Group in Latin America, Felipe Bonifatti è stato successivamente nominato General Manager Central America & the Caribbean, dove ha inaugurato con successo la prima attività di Lufthansa Group in America Centrale. Durante questo periodo, Felipe ha guidato l’espansione del Gruppo nella regione caraibica, comprese le operazioni pionieristiche delle compagnie aeree del Gruppo tra cui Austrian Airlines, Eurowings ed Edelweiss. Ulteriori promozioni hanno portato Felipe ad assumere le posizioni di Senior Director, Head of Sales Mexico, Central America & Caribbean, nonché la sua attuale posizione di Senior Director South America & Caribbean, in Sao Paolo, Brasile”, afferma Lufthansa Group.

Frank Naeve, Senior Vice President Sales & Distribution, afferma: “Felipe Bonifatti porta con sé una vasta esperienza nel ruolo di Lufthansa Group Vice President Asia Pacific & Joint Ventures East e sono personalmente molto entusiasta di averlo a bordo. Sono sicuro che realizzerà i nostri ambiziosi piani di crescita per la regione Asia-Pacifico”.

“Felipe Bonifatti parla tedesco, inglese, portoghese e spagnolo, è sposato, ha due figli e non vede l’ora di ampliare l’impronta di Lufthansa Group nella dinamica Asia Pacific region”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)