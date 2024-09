Ryanair lancia tre nuove rotte dall’Italia alla Svezia per l’estate 2025

Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato tre nuove rotte dall’Italia alla Svezia per l’estate ’25: Cagliari e Trieste per Stoccolma Arlanda, entrambe con 2 frequenze settimanali e Milano Malpensa per Göteborg, con 3 frequenze settimanali.

Queste nuove rotte sono state appena lanciate come parte della risposta di Ryanair alla decisione del governo svedese di eliminare l’Aviation Tax in Svezia, consentendo a Ryanair di crescere a Stoccolma Arlanda e Göteborg e di offrire nuove rotte per la prossima estate”.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha affermato: “Ryanair è lieta di offrire ancora più scelta e valore ai cittadini/visitatori con l’apertura delle nostre nuove rotte da Cagliari e Trieste per Stoccolma Arlanda e da Milano Malpensa a Göteborg per l’estate 2025. Con queste ultime integrazioni al nostro operativo estivo 2025, Ryanair continua a offrire più traffico, connettività e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Europa”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)