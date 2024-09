IATA Wings of Change Europe offrirà un’agenda per la competitività europea

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che il tema della 2024 Wings of Change Europe (WOCE) conference si concentrerà sulla promozione di una European aviation competitiva e sostenibile. WOCE si terrà il 20-21 novembre 2024 a Roma, Italia, ospitata da ITA Airways.

“La prosperità dell’Europa è indissolubilmente legata alla sua competitività. I politici europei si stanno finalmente rendendo conto dell’erosione della competitività dopo anni di eccessiva regolamentazione. Con la prossima Commissione europea che mira a dare il via a una rinascita europea, Wings of Change Europe si concentrerà sulle opzioni politiche per rafforzare la competitività dell’aviazione europea. L’importanza di un forte settore dell’aviazione è stata evidenziata nel recente Draghi report, che ha evidenziato come l’aviazione ‘consenta la prosperità di altri rami dell’economia’. È questa visione che deve essere sviluppata strategicamente con le autorità di regolamentazione e l’industria che lavorano fianco a fianco”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“ITA Airways è orgogliosa di ospitare Wings of Change Europe e siamo particolarmente lieti di portare le persone a Roma, la nostra casa e il fulcro delle nostre operazioni. Questa città ha echi di un mondo antico che ha compreso il potere della mobilità, della connettività e del trasporto. L’Italia moderna, con Roma nel suo cuore, ha rinvigorito quella visione e ITA Airways sta svolgendo un ruolo di primo piano. Non vediamo l’ora di riunire l’industria e i decisori politici per due giorni di dibattito illuminato, incentrato sulla guida di un vero cambiamento per un sistema di aviazione più competitivo e sostenibile”, ha affermato Antonino Turicchi, Presidente di ITA Airways, che terrà un discorso di benvenuto per aprire l’evento.

“Willie Walsh, Director General e Janina Landau della CNBC, Guest Moderator, saranno affiancati da una vasta gamma di importanti decisori politici e figure di spicco del settore, tra cui:

Un focus sulle competenze governative e normative con:

Filip Cornelis, Director for Aviation, European Commission

Hugo Espirito Santo, Secretary of State for Infrastructure, Portugal

Oliver Luksic, Parliamentary State Secretary for Digital and Transport, Germany

Diantha Raadgers, Senior Policy Advisor, Aviation, for the Ministry of Infrastructure, The Netherlands

Un’opportunità per ascoltare i leader del settore tra cui:

Luis Gallego, CEO, IAG

Carsten Spohr, CEO Lufthansa

Andrea Benassi, Managing Director, ITA Airways

Arndt Schoenemann, Chairman and CEO, DFS

Ourania Georgoutsakou, Managing Director, Airlines for Europe

Gli argomenti chiave includeranno tassazione, operazioni, sostenibilità e digitalizzazione. Gli ospiti speciali, Henry Wilkinson di SIAS, Pascal Saint-Amans di Brunswick e Thomas Reynaert di IBM esploreranno rispettivamente le tendenze geopolitiche, fiscali e dell’intelligenza artificiale.

L’evento si terrà presso l’hotel Rome Marriot Park”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)