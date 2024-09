Decolla il Condor FlyPink Plane

Condor informa: “A ottobre, Breast Cancer Awareness Month, Condor non solo si veste di rosa come da tradizione nell’ambito dell’iniziativa FlyPink, ma da ora in poi indossa anche il rosa: l’Airbus A320 con registrazione D-AICS decollerà come FlyPink Plane con strisce rosa.

L’aereo non solo attirerà l’attenzione, ma porterà anche un messaggio importante al mondo: come parte della global aviation initiative FlyPink, Condor vuole sensibilizzare sulla prevenzione del cancro al seno, mostrare solidarietà alle persone colpite e raccogliere donazioni per Brustkrebs Deutschland e.V., per sostenere l’organizzazione, in particolare per ulteriori ricerche”.

Christian Schmitt, COO di Condor: “La presentazione del nostro aereo FlyPink mi rende particolarmente orgoglioso, perché il sostegno a FlyPink è nato dai nostri dipendenti molti anni fa. Da allora, i nostri equipaggi hanno espresso il loro sostegno ogni anno indossando accessori rosa per le uniformi. Da ora in poi, stiamo letteralmente portando questo impegno a nuove vette, facendo un’altra forte dichiarazione con il nostro FlyPink Plane e offrendo una piattaforma a organizzazioni come Brustkrebs Deutschland e.V. nell’importante lotta contro il cancro al seno”.

Renate Haidinger, founder and chairwoman of Brustkrebs Deutschland e.V., afferma: “È fantastico che Brustkrebs Deutschland e.V. possa farne parte. Il Condor pink and white striped aircraft genererà molta attenzione duratura e sottolineerà l’importanza della diagnosi precoce del cancro al seno, oltre a mostrare solidarietà con le persone colpite. Siamo lieti di essere a bordo”.

“Anche la cabina del FlyPink Plane presenta costantemente il colore rosa, ad esempio sotto forma di copri poggiatesta e su special “safety cards”, che contengono informazioni dettagliate sul tema della prevenzione.

Il volo inaugurale di D-AICS decollerà domani da Francoforte per Lanzarote. Kira Schäfer, Regional Representative Hessen e Stefanie Reim di Brustkrebs Deutschland e.V., così come Christian Schmitt, Condor COO, saranno presenti sul posto per dare ufficialmente il via al FlyPink Plane. L’equipaggio del volo inaugurale, guidato dal capitano Katharina Heimann, partirà quindi per le Isole Canarie, dando inizio a un nuovo capitolo nella tradizione FlyPink di Condor.

Gli articoli Condor a strisce rosa sono ora disponibili nel Condor Shop e a bordo. Il ricavato sarà devoluto a Brustkrebs Deutschland e.V.“.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)