News Brevi – 30.09.2024

ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE RECUPERA UOMO DA NAVE DA CROCIERA AL LARGO DELLE COSTE DELLA SARDEGNA – Nel pomeriggio di ieri, un elicottero HH-139B dell’80° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Decimomannu (CA), è intervenuto per recuperare e soccorrere dalla nave da crociera “Marella Voyager”, in navigazione a circa 50 miglia a largo di Cagliari, un uomo di 74 anni bisognoso di essere trasferito d’urgenza in ospedale a seguito di un malore. Su richiesta del 13° MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) di Cagliari, il Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ha disposto il decollo dell’elicottero del 80° centro SAR, uno degli assetti ad ala rotante del 15° Stormo in prontezza per attività di Search and Rescue nazionale e adeguato al tipo di emergenza. L’equipaggio – un team specializzato composto da piloti, operatore di bordo e aerosoccorritore – è decollato dalla base militare di Decimomannu ed ha raggiunto la nave da crociera. Dopo aver calato l’aerosoccorritore e la barella sul ponte, il paziente è stato recuperato dall’operatore di bordo all’interno dell’elicottero, per poi essere trasferito nel più breve tempo possibile all’Ospedale Brotzu di Cagliari per le cure del caso. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7.500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

6° CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA NAVIGAZIONE AEREA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA – A partire dal 16 settembre l’Università degli Studi Ferrara, in collaborazione con il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, che cura la parte organizzativa e gestionale di tali corsi partecipando attivamente anche alla relativa didattica, ha dato inizio alla sesta edizione del corso di Diritto Internazionale della Navigazione Aerea. Un’opportunità formativa curata dal Prof. Umberto La Torre, Ordinario di Diritto della Navigazione presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e titolare dell’insegnamento, la cui partecipazione è aperta al personale militare e civile del Ministero della Difesa, nonché agli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Quest’anno, oltre a fornire nozioni e approfondimenti riguardanti le tradizionali tematiche connesse al Diritto Aeronautico, il programma delle lezioni ha affrontato per la prima volta le nuove frontiere dell’emergente disciplina del Diritto Aerospaziale, settore giuridico divenuto di interesse strategico per la Difesa e in particolare per l’Aeronautica Militare. L’Arma Azzurra, infatti, quale Forza Armata dotata delle competenze tecnologiche e scientifiche necessarie a operare e generare effetti nell’Ambiente Aerospaziale, ha la responsabilità di assicurare la protezione dello Spazio Aereo da ogni tipo di minaccia, incluse quelle provenienti dallo Spazio extra-atmosferico. Tali iniziative, che ad oggi costituiscono un momento unico nel panorama italiano, si prefiggono di mettere in luce la necessità di definire nuove linee di sviluppo sia per affrontare le emergenti sfide connesse ai temi della sicurezza e della resilienza nazionale sia per implementare nuove tecnologie aerospaziali in grado di promuovere la realizzazione del Sistema Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente, a seguito delle raccomandazioni dell’Agenzia dell’Unione europea per la Sicurezza Aerea (EASA) e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di estendere la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 31 ottobre compreso. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

L’AEROPORTO DI GENOVA INSIEME AD AISM – L’Aeroporto di Genova e AISM informano: “Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre torna nelle principali piazze italiane La Mela di AISM, quest’anno con una ricorrenza speciale, i trent’anni della manifestazione. Migliaia di volontari di AISM vi aspettano per offrire sacchetti di mele e raccogliere fondi preziosi da destinare alla ricerca scientifica e ai servizi per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate sul territorio. Per scoprire dove trovare i volontari visitare il sito www.aism.it/mela. Si può donare anche con il numero solidale 45512″.

UNITED AMPLIA L’OFFERTA DI VINI IN ECONOMY – United ha presentato la sua nuova domestic economy cabin wine list, che amplia le scelte per i clienti, includendo una nuova opzione rosé e un vino bollicine brut disponibile esclusivamente a bordo dei voli United. A partire dal 1° ottobre, i passeggeri possono gustare high-quality canned wines dei marchi di proprietà femminile Just Enough Wines e Maker Wine. Secondo United, la compagnia aerea ha servito più di 20 milioni di bicchieri di vino in tutto il sistema quest’anno, ovvero 1,5 volte il numero di porzioni di birra o liquori, e più di 3,2 milioni di bicchieri di vino nella sola domestic economy. “La nostra nuova carta dei vini in classe economy offre ai viaggiatori più varietà e una migliore qualità”, ha affermato Aaron McMillan, United’s Managing Director of Hospitality Programs. “Dopo la risposta estremamente positiva all’aggiunta del rosé nella United Polaris® business class e il continuo successo per le sparkling options, siamo entusiasti di offrire ora il rosé e un’opzione di bollicine brut di qualità superiore per i nostri passeggeri in classe economy, offrendo un’esperienza di bordo maggiormente premium”. “Ora, i domestic economy passengers di United potranno scegliere tra quattro diverse varietà di vino a bordo, ciascuna disponibile in una lattina da 250 millilitri, paragonabile a circa un bicchiere e mezzo di vino, e servita con una tazza per sorseggiare. United passa dalle mini bottiglie di plastica ai vini in lattina, poiché la domanda di vino in lattina da parte dei consumatori è in crescita. Questa transizione al vino in lattina di alluminio ridurrà l’uso di bottiglie di plastica monouso di circa 4,7 milioni di bottiglie all’anno. L’alluminio è quasi infinitamente riciclabile e supporta l’impegno di United per la sostenibilità a tutte le altitudini, incluso il riciclaggio a bordo dei suoi aerei. Il rinnovo fa parte dell’holistic wine program di United e del continuo investimento nell’elevazione della sua offerta di cibo e bevande”, conclude United.

BRUSSELS AIRLINES: INDUSTRIAL ACTION DEL SECURITY STAFF A BRUSSELS AIRPORT IL PRIMO OTTOBRE – Brussels Airlines informa: “Il 1° ottobre si terrà una manifestazione nazionale organizzata dai sindacati dei security workers in Belgio. Di conseguenza, la capacità ai controlli di sicurezza a Brussels Airport sarà ridotta. L’aeroporto ha chiesto a tutte le compagnie aeree di rivedere di conseguenza i propri orari. Brussels Airlines ha quindi preso la difficile decisione di cancellare la maggior parte dei suoi voli il 1° ottobre. I passeggeri saranno informati e riprenotati il prima possibile. I passeggeri il cui volo è stato cancellato saranno contattati da Brussels Airlines. La compagnia aerea offrirà un orario di volo alternativo e farà del suo meglio per far arrivare tutti a destinazione con il minor ritardo possibile. Questo può essere un volo con una data di partenza precedente, una data successiva o lo stesso giorno tramite un altro hub di Lufthansa Group. I passeggeri interessati di cui Brussels Airlines ha i dettagli di contatto riceveranno una proposta per un volo alternativo via e-mail e potranno accettare questa alternativa con un semplice clic. La compagnia aerea incoraggia pertanto i passeggeri a controllare i propri dati di contatto in ‘My Booking’ sul suo sito web. Sulla stessa pagina, i passeggeri possono anche controllare lo stato della loro prenotazione. Possono anche ottenere informazioni tramite il chat assistant o tramite il loro agente di viaggio. Brussels Airlines ha rafforzato i suoi Service Centres oggi per avere la massima capacità di aiutare i passeggeri che necessitano di ulteriore assistenza. Tuttavia, considerando le numerose nuove prenotazioni che devono essere effettuate, i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi del solito. Brussels Airlines ringrazia tutti i passeggeri interessati per la loro pazienza e comprensione. Brussels Airlines si scusa con tutti coloro che vedono i loro piani di viaggio interrotti da queste azioni sindacali e ringrazia tutto il suo personale per i loro enormi sforzi nel trovare soluzioni per tutti i suoi passeggeri”.

EMIRATES CELEBRA L’INTERNATIONAL COFFEE DAY – Emirates informa: “Celebrando l’International Coffee Day il 1° ottobre, Emirates evidenzia oltre 170.000 chilogrammi di consumo annuale della bevanda da parte dei clienti, celebrando l’ampia gamma di caffè servito nelle lounge Emirates e a bordo dei voli verso 140 destinazioni in tutto il mondo, tra cui la miscela esclusiva di Emirates di caffè arabo tradizionale. Emirates serve oltre 130.000 chilogrammi di caffè a bordo ogni anno e commissiona persino la propria miscela esclusiva di caffè arabo in collaborazione con il produttore locale artigianale, Mattina. La miscela di caffè arabo di Mattina per Emirates utilizza i migliori chicchi di Arabica, completati da cardamomo e zafferano naturali, in linea con le ricette tradizionali tramandate di generazione in generazione e replicando l’esperienza cerimoniale del caffè che è stata al centro dell’ospitalità araba per secoli. La miscela esclusiva di caffè arabo Emirates viene servita in volo ai clienti di First Class in tutto il mondo ed è disponibile anche per l’ordine nelle lounge di First e Business Class. In tutta la rete Emirates, ai clienti in volo vengono offerti molti di tipi e produttori di caffè, tra cui Lavazza, Coffee Planet, Nairobi Coffee and Tea Company e una serie di fornitori indipendenti a livello globale. Come parte del servizio pasti, ai clienti di Economy e Premium Economy viene offerto il caffè una o due volte durante il volo, mentre i clienti di Business e First Class possono ordinare da un menu di caffè italiano Lavazza su richiesta, tra cui opzioni come caffè decaffeinato, cappuccino, Americano ghiacciato, espresso, macchiato e affogato al caffè. Emirates collabora anche con Coffee Planet per creare bevande personalizzate per occasioni speciali come Natale e San Valentino”. “I 5,1 milioni di clienti che si rilassano nelle 7 lussuose Emirates Lounge di Dubai ogni anno consumano una media di 26.000 chilogrammi di chicchi di caffè. Nella FIrst Class lounge nel Concourse B a Dubai International Airport, Emirates ha un bancone dedicato al caffè dove i clienti possono scegliere tra una varietà di tre miscele di caffè di origine preparate al momento da un barista. Le lounge di First e Business Class ospitano anche Costa Coffee, una società Emirates Leisure Retail, dove viene servita un’ampia gamma di caffè e cibo complementare. Nelle 34 lounge Emirates nelle città di tutto il mondo, 2,1 milioni di clienti accedono ogni anno con un consumo annuo di 14.000 chilogrammi di chicchi di caffè. Il cabin crew Emirates riceve una formazione specializzata sul caffè, dove impara le origini del caffè, le diverse miscele e come preparare la tazza perfetta per ogni cliente. Anche la qualità dell’acqua utilizzata per preparare il caffè viene presa in considerazione e monitorata regolarmente, ed Emirates garantisce che i serbatoi dell’acqua, le attrezzature utilizzate per il trasporto e le linee di fornitura forniscano acqua perfettamente potabile, tramite una disinfezione regolare”.

AIR ASTANA: VOLO DIRETTO LONDRA – ALMATY – Air Astana informa: “Air Astana, in collaborazione con Airbus, sta migliorando l’efficienza dei suoi voli a lungo raggio installando serbatoi di carburante aggiuntivi sull’Airbus A321LR e consentendo voli senza scalo su lunghe distanze senza la necessità di scali tecnici. A partire dal 4 ottobre 2024, la compagnia aerea riprenderà i voli non-stop sulla rotta Londra-Almaty, che opera con uno scalo tecnico ad Aktau da marzo 2022. Con le nuove modifiche, la rotta diventerà completamente non-stop e più comoda, riducendo il tempo di volo complessivo di 1,5 ore e portandolo a una durata di 9 ore e 35 minuti. Ciò lo renderà una delle rotte narrow body più lunghe al mondo. Questa modernizzazione è una componente chiave della strategia a lungo termine di Air Astana per migliorare l’efficienza operativa. Incorpora tutti gli aspetti tecnici e di sicurezza necessari, fornendo ai passeggeri condizioni più confortevoli per i voli a lungo raggio e migliorando le prestazioni operative della compagnia aerea”.

DELTA INCREMENTA LE SUE ROTTE AD AUSTIN – Delta continua a posizionarsi come la compagnia aerea preferita dai clienti che viaggiano da e per Austin, con l’introduzione di cinque nuove rotte dalla capitale del Texas. A partire da marzo 2025, Delta aggiungerà un servizio diretto giornaliero a Panama City, Florida (ECP). Inoltre, la compagnia aerea aggiungerà un nuovo servizio diretto a Indianapolis (IND), Memphis (MEM), San Francisco (SFO) e Tampa (TPA), offrendo ai clienti di Austin più opzioni. “Delta ha reso noto il suo impegno nei confronti di Austin e queste nuove rotte e le 55 partenze nei giorni di punta previste per l’estate 2025 lo confermano”, ha affermato Joe Esposito, Delta’s S.V.P. – Network Planning. “Questo si aggiunge all’aumento della capacità di posti del 20% che abbiamo messo in servizio ad aprile per collegare Austin a nuove destinazioni nei principali mercati business e leisure sia all’interno del Texas che all’esterno dello stato, in tutta la nostra rete globale”. L’anno scorso, Delta ha posizionato Austin come un gateway chiave per facilitare i collegamenti alla sua vasta rete e, con voli diretti verso tutti i principali hub Delta, i viaggiatori della regione di Austin sono a un solo collegamento di distanza da destinazioni in tutto il mondo. Delta è anche in grado di collegare i clienti in America Latina, Europa, Africa e Asia al vivace e in rapida espansione hub tecnologico.

LOCKHEED MARTIN E ALTERA COMPLETANO LA SWIFT DEMONSTRATION – Lockheed Martin, in collaborazione con Altera, una società Intel, ha completato una flight demonstration di successo del 12th Generation Electronic Warfare (Gen12) transceiver utilizzando l’Altera Agilex™ 9 Direct RF FPGA (Multi-Chip Package, MCP-2). Il progetto, denominato SWIFT (SHIP-enabled Wideband Transceiver Integrated Flight Test) dall’Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering (OUSD-R&E), ha stabilito un requisito per Lockheed Martin, per eseguire una electronic warfare flight demonstration utilizzando l’FPGA di Altera a bordo di un Group 2 Unmanned Air Vehicle (UAV) in meno di 12 mesi. Attraverso il successo di questa dimostrazione, Lockheed Martin e Altera hanno dimostrato come le size, weight and power (SWaP) constrained airborne platforms possono essere utilizzate per fornire electronic warfare effects, consentendo al contempo la crescita di nuove capacità.

RTX RICEVE UN U.S. NAVY CONTRACT PER ESSM BLOCK 2 MISSILES – Raytheon, un’azienda RTX, ha ricevuto un contratto da 525 milioni di dollari dalla U.S. Navy per produrre ESSM Block 2 missiles and spares per gli Stati Uniti e le nazioni alleate. “Il ruolo di self-ship and local area defense è diventato sempre più importante e l’ESSM Block 2 offre capacità critiche in questa missione”, ha affermato Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon. “Collaborando con la Marina degli Stati Uniti e le marine alleate, stiamo assicurando che questo versatile sistema sia pronto a supportare le nostre flotte in tutto il mondo”. Sfruttando l’apprendimento da altri active seeker systems, come AMRAAM e Standard Missile 6, RTX utilizza hardware e processi di fabbrica comuni su più piattaforme, per consentire risparmi sui costi e una maggiore capacità di produzione. L’ESSM è gestito dal consorzio NATO SEASPARROW composto da 12 nazioni: Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Turchia e Stati Uniti. Il consorzio rappresenta oltre 50 anni di cooperazione militare-industriale internazionale.

RAYTHEON CONSEGNA UN MISSILE-WARING SENSOR – Raytheon, un’azienda RTX, ha consegnato il suo primo sensor payload al prime contractor Lockheed Martin, mantenendo il primo U.S. Space Force Space Systems Command Next-Generation Overhead Persistent Infrared, o Next-Gen OPIR, Geosynchronous Earth Orbit (GEO) Block 0 missile warning satellite sulla buona strada per una capacità di lancio iniziale nel 2025. Due satelliti OPIR GEO di nuova generazione forniranno una copertura continua sulle medie latitudini alla costellazione esistente. Raytheon sta progettando e costruendo sensor payload per entrambi i satelliti.

DELTA CONTRIBUISCE AGLI AIUTI ALLE POPOLAZIONI IN SEGUITO ALL’URAGANO HELENE – Delta verserà un ulteriore contributo di 500.000$ alla American Red Cross per contribuire allo sforzo di aiutare le centinaia di migliaia di persone colpite dall’uragano Helene, che ha toccato terra giovedì sera a Perry, Florida, come una tempesta di categoria 4 estremamente potente, la più forte che abbia mai colpito la Big Bend Region in Florida. Questo contributo si aggiunge alla sovvenzione di 1 milione di dollari alla American Red Cross come Annual Disaster Giving Program partner della The Delta Air Lines Foundation.