Altri Stati e i primi aeroporti si uniscono al Data4Safety programme dell’EASA

L’European Union Aviation Safety Agency Data4Safety programme è stato ampliato per includere altri nove Stati membri EASA e i suoi primi otto aeroporti membri. L’espansione coincide con la selezione dell’iniziativa per un premio del settore che conferisce un riconoscimento globale per il contributo dell’EASA all’aviation safety.

Data4Safety (D4S) è una partnership volontaria e collaborativa tra l’EASA, gli Stati membri EASA e il settore dell’aviazione, che utilizza i dati forniti per identificare e gestire in modo proattivo i safety risks a livello europeo. Supporta inoltre i cambiamenti basati sui dati nei settori dell’aviation safety e della sostenibilità, attingendo all’intelligence aeronautica incentrata sui dati.

Esempi di dati forniti sono i safety reports, flight data da air operators, traffic data da air traffic management (ATM) e dati meteorologici. Le tecnologie Big Data e Data Science vengono applicate in modo che i milioni di punti dati possano essere analizzati per trarre osservazioni e conclusioni.

“Data4Safety porta la collaborazione dell’EASA con gli Stati membri e il settore dell’aviazione nei campi della condivisione e dell’analisi dei dati a un livello senza precedenti”, ha affermato Florian Guillermet, EASA Executive Director. “Consente un moderno data-centric approach of safety risk management per l’Agenzia e per il settore e ci fornisce l’ecosistema di cui abbiamo bisogno per sfruttare in modo efficiente le tecnologie digitali innovative”.

I 17 nuovi membri si sono uniti a D4S alla seconda Assemblea generale del programma, tenutasi a Colonia il 25 settembre 2024. Tutte le 59 organizzazioni membri di D4S contribuiscono al programma condividendo gli aviation safety data sulla D4S Digital Platform. I loro esperti in materia di aviazione si impegnano quindi in attività collaborative per analizzare i dati condivisi e tradurre i risultati in safety intelligence products fruibili.

Quest’anno, la Flight Safety Foundation (FSF) ha partecipato all’evento per annunciare di aver selezionato D4S per la Jerome Lederer Safety Leadership Medal di quest’anno. La FSF ha affermato che questo riconoscimento globale è stato un omaggio all’ambizioso lavoro e ai risultati dell’EASA nel campo della condivisione e dell’analisi dei dati aeronautici, resi possibili dal contributo strumentale degli Stati membri EASA e del settore.

La seconda Assemblea generale ha consentito ai membri D4S di assistere a dimostrazioni dal vivo delle nuove piattaforme D4S Big Data, entrate in servizio a metà del 2024. Il team del programma EASA ha presentato le prime attività di casi d’uso condotte dagli esperti D4S nel terzo trimestre 2024, dimostrando le capacità già impressionanti delle piattaforme e il loro potenziale.

D4S continuerà ora nella fase di sviluppo del programma e amplierà ulteriormente la sua adesione, con l’obiettivo di includere tutti i settori dell’European aviation industry. Il programma dovrebbe raggiungere la fase operativa nel 2026.

I membri attuali di D4S sono: European Union Aviation Safety Agency (EASA); le Member State National Aviation Authorities (NAAs) di Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Switzerland, Sweden; British Airways, EasyJet, Iberia, KLM, Ryanair, Vueling, Aer Lingus, Norwegian, TAP Portugal, Wizz Air, Edelweiss Air, Luxair, TUI Fly Belgium, HOP!, Airbus, Boeing, Airnav Ireland, Austro Control, Eurocontrol (incl. MUAC), DFS, DSNA, ENAIRE, ENAV, SKYGUIDE, Brussels Airport, Budapest Airport (Vinci Group), Copenhagen Airport, Fraport AG, Munich Airport, Oslo (Avinor Group), Prague Airport, SEA Milano Airports, European Cockpit Association (ECA), International Federation of Air Traffic Controllers’ Associations (IFATCA).

