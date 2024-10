IATA evidenzia le aviation safety priorities: Global Standards, Culture, Innovation

L’International Air Transport Association (IATA) ha evidenziato tre priorità fondamentali per progressi sostenuti nell’aviation safety in occasione dell’apertura oggi a Marrakech, Marocco, della 2024 IATA World Safety and Operations Conference.

Il settore deve concentrarsi sul rafforzamento continuo degli standard globali, sulla safety culture e sull’uso dei dati per migliorare le performance di fronte alle crescenti sfide operative, ai numerosi conflitti regionali e alle crescenti minacce alla sicurezza informatica.

“La sicurezza è la priorità principale dell’aviazione. Oltre 4,4 miliardi di viaggiatori hanno volato in sicurezza in 2023 nonostante un ambiente operativo sempre più complesso. Per progredire ulteriormente, dobbiamo dare priorità agli standard globali: implementazione e modernizzazione continua. Dobbiamo anche continuare a coltivare una cultura della sicurezza con un’enfasi sulla collaborazione e una forte leadership. E dobbiamo utilizzare le capacità in rapida crescita di analisi dei dati per comprendere meglio i rischi e guidare l’innovazione. Insieme, queste sono una strategia vincente per rendere il nostro settore sicuro ancora più sicuro”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Gli standard globali e le best practice sono essenziali per sostenere e guidare i miglioramenti della sicurezza. IATA ha delineato due esempi critici:

Transition to Risk-based IOSA: Lo IATA Operational Safety Audit (IOSA) fornisce uno standard di sicurezza riconosciuto a livello mondiale per le operazioni delle compagnie aeree con una storia di 20 anni di supporto alle operazioni sicure. Il tasso medio di incidenti delle compagnie aeree IOSA nel periodo 2019-2023 è stato di 0,84 per milione di settori, ovvero quasi tre volte meglio della media non IOSA di 2,24. Un numero crescente di governi sta adottando IOSA per l’uso nei propri safety oversight programs.

Pubblicazione tempestiva degli aviation accident reports: gli accident investigation reports sono una risorsa fondamentale per la sicurezza che consente al settore di imparare continuamente dalla comprensione delle cause profonde degli incidenti. Dal 2018, tuttavia, l’ultimo IATA Annual Safety Report ha evidenziato che solo il 48% degli incidenti hanno avuto un final report pubblicato, come richiesto dall’Allegato 13 della Convenzione di Chicago. Questa lacuna deve essere colmata. IATA invita tutti i governi a dare priorità al rispetto di questo obbligo di sicurezza essenziale. Un documento di lavoro e un piano in cinque punti, sviluppati da IATA e sostenuti da più stati, saranno presentati all’Assemblea ICAO il prossimo anno.

La cultura gioca un ruolo essenziale nella aviation safety. Per costruire una solida safety culture, i dirigenti senior devono creare un ambiente in cui i dipendenti si sentano autorizzati a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza, supportati da processi chiari e accessibili che garantiscano che i problemi siano affrontati in modo rapido ed efficace. Inoltre, promuovere canali aperti per condividere i miglioramenti della sicurezza in tutto il settore è fondamentale per guidare il progresso.

Per rafforzare ulteriormente la cultura della sicurezza dell’aviazione, IATA, con il contributo di tutto il settore, ha sviluppato:

Safety Leadership Charter: questa iniziativa rafforza la cultura della sicurezza con un impegno verso otto safety leadership principles.

IATA Connect: IATA Connect è una piattaforma e un’app online che migliora la collaborazione e la supervisione della sicurezza.

I dati sono essenziali per il miglioramento continuo dell’aviation safety, in particolare con l’avanzare delle capacità di big data, apprendimento automatico e intelligenza artificiale. Con il Global Aviation Data Management (GADM) program, IATA sta assumendo un ruolo di primo piano supportato da crescenti asset di dati del settore. Analizzando i dati da fonti quali Flight Data eXchange (FDX) e Incident Data eXchange (IDX), vengono identificati insight critici che consentono alle compagnie aeree e agli enti regolatori di prendere decisioni informate.

Ad esempio, la piattaforma Turbulence Aware di IATA condivide i dati in tempo reale, consentendo a piloti e dispatcher di mitigare i rischi derivanti dalla turbolenza in volo.

“Il ruolo dei dati nell’aviazione non potrà che crescere. Analizzando e condividendo dati da più fonti e milioni di voli, possiamo vedere modelli che altrimenti sarebbero impercettibili. E da questa analisi troveremo innovazioni che miglioreranno la sicurezza, porteranno l’efficienza al livello successivo e contribuiranno al nostro obiettivo di emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050”, ha concluso Walsh.

Il 100° CEO di una compagnia aerea si impegna a rispettare la IATA Safety Leadership Charter

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che 100 CEO di compagnie aeree si sono impegnati a rispettare la IATA Safety Leadership Charter sin dal suo lancio all’edizione 2023 della IATA World Safety and Operations Conference. L’annuncio che Lynne Embleton, CEO di Aer Lingus, ha aderito alla Carta è stato fatto durante l’evento di quest’anno a Marrakech dal 1° al 3 ottobre.

“Volare è sicuro perché la cultura della sicurezza dell’aviazione inizia ai massimi livelli della dirigenza. Il CEO di Aer Lingus e altri 99 CEO che hanno firmato la IATA Safety Leadership Charter rappresentano circa il 70% del traffico globale. Nel loro impegno c’è un appello al resto dei CEO del settore a unirsi a loro in questa carta fondamentale. E alla prossima IATA World Safety and Operations Conference, non vedo l’ora di essere molto più vicino alla copertura universale”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“In Aer Lingus mettiamo la sicurezza al primo posto, non c’è niente di più importante. In ogni area della nostra compagnia aerea, siamo profondamente impegnati e concentrati sul mantenimento dei più elevati standard di sicurezza. La leadership svolge un ruolo fondamentale nel plasmare e sostenere una forte cultura della sicurezza, assicurando che ogni decisione che prendiamo sia basata sul benessere dei nostri passeggeri, dell’equipaggio e delle operazioni. La firma di questa carta rafforza ulteriormente l’incrollabile dedizione di Aer Lingus alla sicurezza e rafforza il nostro impegno a dare il buon esempio nel promuovere una mentalità che metta la sicurezza al primo posto in tutto il settore”, ha affermato Lynne Embleton, CEO di Aer Lingus.

La IATA Safety Leadership Charter, sviluppata in consultazione con i membri IATA e le parti interessate del settore, delinea otto principi di leadership chiave che i CEO si impegnano a sostenere.

IATA e ANAC lavorano insieme per incrementare l’Aviation Safety

L’International Air Transport Association (IATA) e la Brazilian National Civil Aviation Agency (ANAC Brazil) collaborano per rafforzare la supervisione della safety nel settore dell’aviazione brasiliano, con un accordo per gli IATA Operational Safety Audit (IOSA) and IATA Standard Safety Assessment (ISSA) programs, per supportare e integrare la supervisione delle operazioni aeree da parte di ANAC.

“La sicurezza è una priorità comune per tutti nel settore dell’aviazione. Non vediamo l’ora di lavorare con ANAC per rafforzare ulteriormente la supervisione della sicurezza in Brasile con IOSA e ISSA. Entrambi i programmi hanno una solida esperienza nel supportare performance di sicurezza migliorate. Siamo certi che questa sarà una partnership modello da seguire per altri regolatori”, ha affermato Nick Careen, Senior Vice President Operations, Safety and Security, IATA.

“Questo MoU segna un passo importante nel miglioramento degli standard di sicurezza del settore dell’aviazione brasiliano. Integrando IOSA e ISSA nei nostri processi di supervisione della sicurezza, stiamo rafforzando il nostro impegno nel mantenere i massimi livelli di sicurezza operativa in Brasile”, afferma Bruno Diniz Del Bel, Head of Department, Department of Flight Standards ANAC Brazil.

IATA e ANAC collaboreranno in diverse aree chiave, tra cui: supporto alla supervisione statale, miglioramento dell’efficienza, workshop e formazione, miglioramento continuo.

A livello globale, oltre 40 autorità dell’aviazione civile, tra cui ANAC Brazil, stanno utilizzando IOSA e ISSA per integrare la loro supervisione normativa.

Il settore dell’aviazione in Marocco è la chiave per la crescita economica

L’International Air Transport Association (IATA) ha evidenziato l’importante ruolo del settore dell’aviazione in Marocco nel guidare la crescita economica e ha sottolineato la necessità di una regolamentazione intelligente e di infrastrutture convenienti per realizzare appieno il potenziale dell’industria aeronautica del Marocco.

In particolare, IATA ha evidenziato:

Nel 2023, oltre 12,4 milioni di passeggeri hanno viaggiato in Marocco in aereo, segnando un aumento del 68% nell’ultimo decennio.

Viaggi e turismo hanno contribuito con 25,5 miliardi di USD al PIL del paese, rappresentando il 13,4% dell’economia del Marocco.

Nel 2023, l’aviazione ha sostenuto l’esportazione di beni e servizi, contribuendo a quasi il 44% del PIL del Marocco, un aumento di 20 punti percentuali negli ultimi 63 anni.

Nei prossimi 20 anni, si prevede che il settore dell’aviazione del Marocco crescerà in modo significativo, con un numero di passeggeri previsto in aumento del 50% nel 2043 rispetto al 2024.

L’aviazione svolgerà un ruolo fondamentale nella co-organizzazione da parte del paese della Coppa del Mondo FIFA 2030.

Royal Air Maroc sta pianificando di quadruplicare la sua flotta a 200 velivoli entro il 2037, mentre la capacità aeroportuale del Marocco dovrebbe raddoppiare a oltre 90 milioni di passeggeri entro il 2035.

“L’aviazione è un motore importante dell’economia del Marocco, facilitando i viaggi, il commercio e lo sviluppo economico. Gli ambiziosi piani di crescita sia della Royal Air Maroc che del National Airports Office (ONDA) presentano un futuro luminoso per l’aviazione in Marocco con il potenziale per svolgere un ruolo chiave nel collegare l’Africa all’Europa e al Nord America. Di fronte a questo potenziale, è essenziale che il governo si concentri su alcuni elementi chiave per supportare il successo. In particolare, gli investimenti devono produrre infrastrutture economicamente vantaggiose, le politiche devono allinearsi per supportare il raggiungimento di emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050 e l’ambiente normativo dovrebbe consentire una crescita basata su standard globali”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General, parlando oggi a Marrakech.

(Ufficio Stampa IATA)