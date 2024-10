News Brevi – 01.10.2024

GLI AEROPORTI ITALIANI AL FIANCO DI AISM – AISM e Assaeroporti informano: “Quest’anno “La Mela di AISM” celebra il suo 30° anniversario. Nato nel 1994, questo evento, promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) ha raccolto oltre 61 milioni di euro, sostenendo la ricerca e i servizi destinati alle persone con sclerosi multipla. Oggi l’evento continua a finanziare la ricerca e a potenziare le prestazioni necessarie per chi convive con sclerosi multipla, NMOSD, MOGAD e patologie correlate. Come ogni anno, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata del Dono, il 4 ottobre, e nel weekend del 5 e 6 ottobre, “La Mela di AISM” tornerà in 5.000 piazze italiane. L’evento vedrà la partecipazione di 14 mila volontari di AISM, che offriranno 2 milioni di mele verdi, gialle e rosse, delle varietà granny smith, golden e noared. Per il 30° anniversario, ritorna la borsina rossa contenente un sacchetto da 1,8 kg di mele, disponibile con una donazione minima di 10 euro. All’interno di ogni borsina, è inserito anche un pieghevole informativo e un QR code per accedere a ricette esclusive di Chef Alessandro Borghese. È possibile prenotare la propria borsina di mele contattando le Sezioni Provinciali AISM, il cui elenco è disponibile sul sito www.aism.it/mela. All’iniziativa La Mela di AISM hanno aderito ASSAEROPORTI, l’Associazione Italiana Gestori Aeroporti, insieme agli aeroporti di Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania e Comiso, Cuneo, Firenze e Pisa, Forlì, Genova, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli e Salerno, Olbia, Palermo, Pescara, Torino, Trapani e AEROPORTI 2030, l’Associazione italiana che rappresenta i gestori aeroportuali di Roma Fiumicino e Ciampino, Venezia, Verona, Treviso”.

EGYPTAIR RINNOVA LA SUA PARTECIPAZIONE AL TTG TRAVEL EXPERIENCE – EGYPTAIR, la compagnia di bandiera dell’Egitto, parteciperà all’edizione 2024 di TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, che si terrà al Rimini Expo Centre dal 9 all’11 ottobre. “Con questa partecipazione EGYPTAIR vuole sottolineare ancora una volta il ruolo primario giocato dal mercato italiano all’interno della sua strategia globale. La compagnia di bandiera opera, infatti, in Italia da più di 60 anni e nell’ultimo anno ha trasportato più di 265.000 passeggeri tra l’Italia e l’Egitto, collegando Roma (Fiumicino) e Milano (Malpensa) all’Egitto con ventiquattro voli settimanali per Il Cairo, senza contare i numerosi charter nelle stagioni di maggior richiesta e traffico turistico, in collaborazione con i principali tour operator italiani. Durante i mesi di giugno-luglio-agosto 2024, EGYPTAIR ha trasportato dall’Italia 77.920 passeggeri, registrando una crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un load factor medio del 73%. L’Aeroporto de Il Cairo dispone di quattro terminal passeggeri moderni e ben attrezzati, che offrono ai viaggiatori un’esperienza di viaggio confortevole. EGYPTAIR detiene quasi il 40% della quota di mercato de Il Cairo Hub e si prevede che questa percentuale aumenterà con l’imminente aggiunta alla flotta di nuovi e più moderni aeromobili e con l’espansione del suo network con un particolare focus sulle destinazioni africane, mete di grande interesse per gli italiani. Recentemente, EGYPTAIR è stata eletta Most Improved Airline in Africa agli SKYTRAX Award 2024, proprio grazie a Il Cairo Hub, vera porta per l’Africa”.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO DI COMANDO IN DUE ENTI – Giovedì 26 settembre, a Palazzo Aeronautica, nell’Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, si è svolta la cerimonia di cambio di comando dell’Ufficio Generale per l’Innovazione Manageriale (UIM) tra il Generale di Divisione Aerea Marco Lant e il Generale di Divisione Aerea Fabio Giunchi. L’Ufficio Generale per l’Innovazione Manageriale (UIM) è l’organismo alle dirette dipendenze del Capo di S.M.A. che si occupa di Ricerca & Sviluppo nel campo dell’innovazione organizzativa, fornendo consulenza al vertice dell’organizzazione per l’implementazione e la gestione di Servizi Innovativi Integrati di Project, Quality, Knowledge e Human Resource. L’UIM svolge inoltre la funzione di Portfolio, Programme e Project Office (P3O) per l’Aeronautica Militare. Infine, in seno all’Ufficio è costituito l’Organismo di Certificazione (OdC) AMiCERT, ente accreditato per la certificazione delle figure professionali e dei sistemi di gestione, che rappresenta un unicum all’interno della Pubblica Amministrazione. Martedì 24 settembre, presso l’aeroporto militare “Luigi Rovelli” di Amendola (FG), si è svolta la cerimonia di avvicendamento alla Direzione del Centro di Eccellenza per Aeromobili a Pilotaggio Remoto (CdE APR) tra il Colonnello Giuseppe Urbano, Direttore uscente, e il Colonnello Marco Santeramo, subentrante. All’evento, presieduto dal Capo del 3° Reparto “Pianificazione dello Strumento Aerospaziale” dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Roberto Del Vecchio, ha partecipato anche il Colonnello Antonio Vivolo, Comandante del 32° Stormo, accompagnato da una rappresentanza del proprio personale. Ente dell’Aeronautica Militare a connotazione interforze posto alle dipendenze del 3° Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, il Centro di Eccellenza per Aeromobili a Pilotaggio Remoto è il polo di riferimento unico in ambito interforze per la materia APR. Composto da esperti del settore, il Centro estende le proprie attività dall’addestramento basico per il pilotaggio di sistemi APR in servizio e l’impiego dei loro sensori all’evoluzione del comparto attraverso il supporto alla sperimentazione di nuovi sistemi, lo sviluppo di procedure e la validazione di concetti connessi al loro impiego, assicurando così standardizzazione formativa e procedurale a garanzia della massima interoperabilità sia a livello interforze che inter-agenzia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI, CONCLUSO IL PRIMO CORSO DI SICUREZZA DEL CARICO – Progettare il carico delle merci sui veicoli in modo da garantire la sicurezza durante il trasporto, minimizzare i rischi di incidenti e assicurare un’efficace esecuzione delle operazioni logistiche in qualsiasi contesto operativo: questo l’obiettivo del percorso formativo rivolto al personale dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito Italiano che, organizzato dal Servizio dei Supporti del Comando Logistico, si è svolto dal 23 al 27 settembre presso il Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino. Durante il corso, i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi con professionisti del settore, approfondendo aspetti teorici e pratici riguardanti la normativa vigente, le tecniche di ancoraggio e bilanciamento dei carichi, nonché l’uso corretto delle attrezzature di movimentazione. Il personale appena formato concorrerà quotidianamente a supportare non solo le molteplici operazioni fuori dai confini nazionali, ma anche tutte le esercitazioni e le operazioni di cooperazione internazionale in cui le Forze Armate sono coinvolte, contribuendo a garantire il corretto svolgimento delle missioni e il mantenimento di elevati standard operativi in ambito logistico. Il Centro Tecnico Rifornimenti, alle dipendenze del Sevizio dei Supporti, assicura l’acquisizione, il rifornimento e la gestione delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi nei settori della motorizzazione, carbo-lubrificanti auto/avio e ossigeno avio, controlli chimico/fisici, antincendi, C.B.R.N., fotografico e tipografico, garantendo l’assistenza tecnica, logistica e doganale agli Enti ad ai Reparti di tutta la Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: LA MOSTRA ITINERANTE DELL’OMI “VIRTUS ET HUMANITAS” ARRIVA ALL’ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE – Venerdì 27 settembre, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze è stata inaugurata la mostra itinerante dell’Ordine Militare d’Italia “Virtus et Humanitas”, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, del Presidente del Gruppo Decorati, Gen. C.A. (ris.) Danilo Errico e delle numerose autorità civili, militari e religiose. L’esposizione, promossa dal Gruppo Decorati OMI e patrocinata dal Ministero della Difesa, propone un viaggio nel tempo unitamente ad una profonda riflessione sul cammino compiuto dall’Italia verso gli auspicati traguardi di pacificazione fra i popoli. Nel percorso della mostra si scoprono persone e principi che illuminano epoche diverse e, grazie ad installazioni grafiche, anche preziose indicazioni per identificare fra gli antichi valori della virtus e della humanitas e le loro più recenti declinazioni, una nuova stella polare che guidi il cammino di tutti gli uomini e donne, in uniforme e non, verso sempre più nobili orizzonti, per il proprio Paese e per l’intera umanità. L’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche è un istituto superiore di formazione e di diffusione delle dottrine militari aeronautiche: è retto da un Ufficiale Generale ed è posto alle dipendenze del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. Dall’ ISMA è a sua volta dipendente la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, costituita nel 2006. La missione dell’Istituto risulta dunque ampia e differenziata anche in ragione della specificità degli enti e dei Reparti posti alle sue dipendenze. Come istituto di formazione superiore l’ISMA è chiamato a elevare il livello culturale generale, tecnico scientifico e professionale degli Ufficiali dell’Aeronautica Militare, sviluppandone e perfezionandone la preparazione in vista delle mansioni direttive e dirigenziali che saranno loro affidate nel prosieguo delle rispettive carriere (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES RAFFORZA IL TEAM COMMERCIALE CON NOMINE IN MEDIO ORIENTE E AFRICA – Emirates ha annunciato diverse nomine nel suo team commerciale nei mercati chiave in Medio Oriente e Africa per aiutare a rafforzare ulteriormente la posizione di leadership della compagnia aerea e supportare le sue iniziative strategiche a lungo termine. La rotazione consentirà a outstation managers esperti, tra cui sei cittadini degli Emirati Arabi Uniti, di migliorare ulteriormente le capacità commerciali di Emirates nei rispettivi mercati apportando la loro competenza durante un periodo di crescita ed espansione per la compagnia aerea. Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Officer, ha commentato: “I nostri manager commerciali di lunga data hanno svolto ruoli fondamentali nelle operazioni globali di Emirates nel corso degli anni e le nomine odierne dimostrano la nostra fiducia nel loro continuo contributo per rafforzare la nostra attività nel GCC e in Africa. Auguro ai responsabili commerciali tutto il successo nei loro nuovi ruoli e ho piena fiducia nella loro capacità di prosperare ulteriormente come ambasciatori di Emirates nelle nostre sedi distaccate”. Dal 1° ottobre, i seguenti responsabili commerciali assumeranno questi ruoli: Abdulla Adnan, ex Manager Tanzania, diventa Manager Morocco; Cathrine Wesley, ex Country Manager Ghana and Ivory Coast, diventa Manager Algeria; Fahad Al Hassawi, ex Manager Oman, diventa District Manager Dharan and KSA Eastern Province; Khalfan Al Salami, ex Manager Morocco, diventa Manager Kuwait and Iraq; Omar Alhemeiri, ex Manager Algeria, diventa Manager Tanzania; Saood Al Aqili, ex District Manager Dharan and KSA Eastern Province, diventa Country Manager Ghana. Emirates inoltre annuncia la promozione di Khalid Al Zarooni, attualmente Manager Kuwait and Iraq, a Emirates Vice President, Kingdom of Saudi Arabia. Emirates colloca talenti degli Emirati Arabi Uniti in posizioni di leadership chiave nei mercati della sua rete attraverso il National Commercial Outstation Programme, dotandoli di una conoscenza del settore e di competenze che consentono loro di contribuire alle ambizioni di crescita della compagnia aerea. Il programma mira inoltre a sviluppare una solida pipeline di futuri leader emiratini, pienamente in grado di supportare le attività globali di Emirates Group e il settore dell’aviazione degli Emirati Arabi Uniti.

EMIRATES: UNA SECONDA VITA PER LE VELE CON LA NEO COLLECTION – A sostegno di Emirates Team New Zealand che si prepara a difendere il titolo di campione all’America’s Cup, Emirates Official Store ha lanciato Neo, una collezione di tote bag in edizione limitata che dà nuova vita alle vele utilizzate nelle precedenti World Series, regate e competizioni dell’America’s Cup risalenti fino al 2011. “La collezione Neo comprenderà fino a 80 tote bag e borsoni realizzati con North Sails 3Di in disuso, noti per la loro struttura leggera e supportati dalla loro durevolezza e resistenza allo stiramento e agli strappi. Le borse chic saranno composte al 95% da vele riciclate e avranno un aspetto retrò, con i colori, le strisce, le forme profonde e gli angoli che hanno definito in modo caratteristico i design iconici delle vele dell’Emirates Team New Zealand nel corso degli anni. La collezione sarà interamente prodotta dal produttore con sede negli Emirati Arabi Uniti, Jasani, e riflette l’impegno continuo della compagnia aerea nel ridurre al minimo gli sprechi nelle proprie attività commerciali, oltre a esplorare opportunità con l’Emirates Team New Zealand per riutilizzare e prolungare la vita dei materiali destinati alle discariche e trasformarli in prodotti di valore”, afferma Emirates. “Le vele di questa collezione includono: ana vela di un AC45 utilizzata nelle World Series tra il 2011 e il 2012, che hanno portato alla leggendaria Americas Cup del 2013 a San Francisco; una vela di un AC50, che ha svolto un ruolo fondamentale durante la vittoria dell’Emirates Team New Zealand all’Americas Cup del 2017 alle Bermuda. Una vela Code 0 di un AC75, utilizzata e testata in vista della 36a Americas Cup del 2021, che ha visto un’altra vittoria per Emirates Team New Zealand. La prima collezione di articoli riciclati di Emirates ha debuttato nel 2023 con il lancio di “Aircrafted by Emirates”. La gamma di prodotti in edizione limitata è stata realizzata con materiali riciclati da aeromobili riadattati e accuratamente realizzati su ordinazione dai sarti di Emirates in un laboratorio dedicato, presso la struttura di ingegneria della compagnia aerea a Dubai. La compagnia aerea annuncerà inoltre nuove collezioni di articoli riciclati della linea Neo nei prossimi mesi. Le nuove tote bag e borsoni sono ora disponibili per il preordine sul sito Web Emirates Official Store”.

IL PRESIDENTE ENAC AL CONVEGNO “LE CONCESSIONI DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO” – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, è intervenuto oggi al convegno “Le concessioni di infrastrutture di trasporto” del Politecnico di Milano. La chiusura dei lavori è stata affidata al Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il Presidente Enac ha aperto il panel “Le infrastrutture aeroportuali”, nel quale sono intervenuti l’AD di SEA, Armando Brunini, e l’Accountable Manager di ITA Airways, Francesco Presicce. Il Presidente Di Palma: “Ringrazio Stefano Zunarelli Ordinario di Diritto della Navigazione e dei Trasporti dell’Università di Bologna per l’approfondimento sull’intermodalità e sul ruolo chiave dello Stato quale concessionario e intermediario tra il bene pubblico e la crescita del settore. Gli ultimi 25 anni del trasporto aereo sono stati caratterizzati da liberalizzazione e privatizzazione, grazie alla policy Enac delle concessioni aeroportuali quarantennali, che ci ha garantito la leadership internazionale, basando il settore sulla qualità come elemento fondante per attrarre traffico, come dimostrato anche dal ruolo di SEA e ITA Airways. In questi 25 anni l’Enac ha avuto un ruolo centrale quale Ente regolatore nella tutela degli interessi pubblicistici realizzando una complessità pubblico-privato con risultati positivi. Il trasporto aereo deve avere un percorso autonomo e contaminare le altre tipologie di trasporto, come studiato dal mondo accademico che ha organizzato questo incontro e come l’Enac stesso sta approfondendo con la costituzione dell’Osservatorio Catricalà. L’integrazione aria–aria è tra gli obiettivi del futuro, grazie anche all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale. I droni apparterranno presto al nostro quotidiano per superare la saturazione ground delle città. Nei prossimi 20 anni dobbiamo cogliere le nuove opportunità: si apre una nuova sfida che grazie ai biocarburanti e all’intelligenza artificiale trasformerà il trasporto aereo creando un ambiente innovativo al servizio dei cittadini”.

NUOVA BRAND CAMPAIGN PER EUROWINGS – “Ich flieb’s!” ovvero “That’s fly!”: questo è il titolo della nuova Eurowings brand campaign, che verrà trasmessa in TV per la prima volta stasera in prima serata. “Il lancio della campagna segna una pietra miliare nell’evoluzione del brand Eurowings, che sta attualmente subendo un riposizionamento completo. Come parte di questo riallineamento, Eurowings ha rivisto la sua brand architecture. L’attenzione è rivolta a un nuovo brand model e al brand core chiaramente definito “More ease for everyone”. Questo messaggio fondamentale attraversa tutti gli aspetti della campagna e riflette il posizionamento di Eurowings come una delle principali compagnie aeree europee di valore. Con “That’s fly!”, Eurowings trasmette questa semplicità in modo simpatico e autentico, sia ai propri dipendenti che al pubblico. L’obiettivo del riposizionamento è rafforzare il legame emotivo con Eurowings e affinare il profilo della compagnia aerea di valore. Con i suoi servizi di alta qualità a prezzi interessanti, Eurowings ora si distingue molto chiaramente dal segmento delle compagnie aeree low cost”, afferma Eurowings. “La nostra nuova brand essence ‘More ease for everyone’ riflette molto precisamente sia l’essenza dei nostri vantaggi per i clienti sia il loro significato emotivo per i nostri ospiti”, spiega Dirk Otto, Head of Marketing at Eurowings. “Con la campagna ‘That’s fly!’, Jung von Matt SPREE è riuscito a comunicare la nostra visione in modo creativo e succinto. Partendo da questo, vogliamo comunicare in un modo più audace, più umoristico e sorprendentemente diverso rispetto alla concorrenza in futuro e sviluppare il brand Eurowings in un love brand”. “Gli elementi principali della campagna sono risorse cinematografiche che si concentrano su diversi segmenti di target group e sulle funzionalità intelligenti di Eurowings che sono su misura per loro. Eurowings si affida a un’ampia distribuzione mediatica delle produzioni umoristiche e ironiche: la première televisiva avrà luogo stasera durante il prime time. Seguiranno altre uscite nei cinema, sulle piattaforme di streaming e sui social media come YouTube e Instagram”, conclude Eurowings.

AMERICAN AIRLINES COLLABORA CON AIRLINK E LA AMERICAN RED CROSS PER I SOCCORSI ALLE POPOLAZIONI COLPITE DALL’URAGANO HELENE – American Airlines informa: “In risposta alla devastazione diffusa causata dall’uragano Helene, American Airlines sta donando 10 milioni di miglia AAdvantage® ad Airlink, un’organizzazione umanitaria senza scopo di lucro che porta aiuti essenziali alle comunità in crisi. Queste miglia aiuteranno Airlink a mettere in contatto i soccorritori e gli operatori umanitari con le necessità più urgenti. American ha anche collaborato con la American Red Cross per aiutare le persone colpite dall’uragano Helene. Per supportare gli sforzi di soccorso, visitare redcross.org/aa per fare una donazione. I clienti che donano tramite il sito Web dedicato alla American Red Cross guadagneranno miglia bonus AAdvantage® come segno di apprezzamento per la loro generosità”. “Siamo orgogliosi di unire le forze con Airlink e la Red Cross per fornire aiuti essenziali alle persone colpite dall’uragano Helene”, ha affermato Ron DeFeo, Chief Marketing and Communications Officer, American. “In American Airlines, il nostro scopo è prenderci cura delle persone nel viaggio della vita e ci impegniamo ad aiutare le comunità nei momenti di bisogno”.

QANTAS FREIGHT OPERERA’ DAL NUOVO WESTERN SYDNEY INTERNATIONAL AIRPORT CARGO PRECINT – Qantas Group e il Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) Airport (WSI) hanno rafforzato la loro partnership strategica, con Qantas Freight che ha firmato come prima freight airline dell’aeroporto a operare nel suo Cargo Precinct 24 ore su 24. Il precinct aumenterà la air cargo capacity di Sydney di circa il 33% all’apertura e fornirà un accesso dedicato tramite la Northern Road migliorata e la vicinanza ai crescenti centri di trasporto e logistica di Kemps Creek e Aerotropolis. Come principale air freight carrier della nazione, Qantas supporterà la movimentazione di una vasta gamma di merci come parte delle sue operazioni nel precinct, che avrà un’impronta complessiva di circa 24.000 metri quadrati, inclusi circa 14.000 metri quadrati di magazzino. La progettazione della struttura del terminal e le sofisticate attrezzature per la movimentazione dei materiali garantiranno inoltre processi di movimentazione fluidi per le importazioni internazionali e i prodotti domestici espressi. L’hub sarà in grado di ospitare la transformed freighter fleet di Qantas, composta da nuovi e aggiornati Airbus A321 e A330. La costruzione del distretto, che includerà fino a 75.000 metri quadrati di magazzino totale e sarà in grado di servire otto aeromobili wide-body contemporaneamente, è iniziata all’inizio di quest’anno e rimane sulla buona strada per l’inizio delle operazioni alla fine del 2026. Il CEO di Qantas International and Freight, Cam Wallace, ha affermato: “La nuova air freight facility in Western Sydney aiuterà Qantas Freight a soddisfare la crescente domanda di e-commerce da parte dei nostri clienti e completerà le nostre operazioni esistenti nel bacino di Sydney e a livello domestico”.

SWISS PROSEGUE LA SOSPENSIONE DEI VOLI DA E PER TEL AVIV E BEIRUT – SWISS informa: “Dopo un’ulteriore revisione, SWISS ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino a giovedì 31 ottobre 2024 incluso. Tutti i voli da e per Beirut saranno cancellati fino a sabato 30 novembre 2024 incluso. Questa misura è intesa a garantire maggiore prevedibilità sia per i nostri passeggeri che per i nostri equipaggi. I passeggeri interessati saranno contattati direttamente. Naturalmente, offriamo una nuova prenotazione gratuita per una data successiva o un rimborso completo del prezzo del biglietto”.

AIRBUS RIPORTA SHARE BUYBACK TRANSACTION – Airbus informa: “Airbus SE segnala alcune share buyback transactions sotto il Regulation (EU) No 596/2014 dell’European Parliament e del Council del 16 aprile 2014 (“EU Market Abuse Regulation”). Le transazioni fanno parte di un share buyback programme annunciato il 9 settembre 2024, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities e gli equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso ai sensi dell’autorità concessa all’Airbus SE Board of Directors dagli azionisti durante l’Airbus Annual General Meeting tenutosi il 10 aprile 2024, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso. Il numero totale di azioni acquistate nell’ambito del programma dal 9 settembre 2024 al 27 settembre 2024 ammonta a 1.073.771 azioni e il corrispettivo totale di tali acquisti ammonta a €140.965.690,32”.

EMBRAER SIGLA UN MoU CON LA AEROSPACE INDUSTRY FEDERATION DEL MESSICO – Embraer ha firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) con la Federation of the Aerospace Industry of Mexico, con il supporto della Segreteria degli Affari Esteri del Messico. Basato sulle capacità tecnologiche e industriali di Embraer, l’accordo mira a identificare nuove opportunità commerciali e aree di interesse per il potenziale sviluppo di progetti congiunti, tra cui una potenziale collaborazione con il cluster di difesa del paese. “Siamo molto lieti di annunciare questo Memorandum of Understanding con due importanti entità in Messico. Oltre a promuovere nuove attività e una maggiore integrazione tra i due paesi, questo accordo rappresenta una grande opportunità di cooperazione strategica tra Embraer e l’industria aeronautica messicana”, afferma Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. Presente in Messico da oltre 40 anni, Embraer ha attualmente una flotta di oltre 100 velivoli operativi nel paese, tra cui commercial, executive and defense jets.

RAYTHEON: CONTRATTO CON LA U.S. PER NEXT GENERATION JAMMER – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da 192 milioni di dollari dalla U.S. Navy per sviluppare la Next Generation Jammer Mid-Band Expansion (NGJ-MBX), un upgrade del current Next Generation Jammer Mid-Band (NGJ-MB) system. Questa modifica estenderà la gamma di frequenza del sistema NGJ-MB per contrastare ulteriori minacce. MBX fornisce capacità aggiuntive per migliorare l’efficacia operativa. NGJ-MB, che include MBX, è un programma di sviluppo e produzione cooperativo con la Royal Australian Air Force. La Marina degli Stati Uniti impiega NGJ-MB sull’EA-18G GROWLER®.