Pratt & Whitney si aggiudica l’F135 Engine Core Upgrade contract

Pratt & Whitney, un’azienda RTX si è aggiudicata un contratto del valore fino a 1,3 miliardi di dollari per continuare a lavorare sull’F135 Engine Core Upgrade (ECU), che garantirà una maggiore durata al motore. L’ECU fornisce inoltre power and cooling per le Block 4 capabilities e oltre per tutte e tre le varianti dell’F-35.

“Questo contratto è fondamentale per continuare il nostro slancio positivo in avanti su questo programma”, ha affermato Jill Albertelli, president of Pratt & Whitney’s Military Engines business. “Ci consente di continuare a lavorare nella risk reduction phase con un team completamente formato, concentrato su design maturation, aircraft integration e la mobilitazione della supply base per preparare la produzione”.

“A luglio, Pratt & Whitney ha annunciato di aver completato la F135 ECU preliminary design review, che ha simboleggiato l’allineamento tra Pratt & Whitney e l’F-35 Joint Program Office sull’upgrade design. Oggi, oltre 700 ingegneri e responsabili del programma lavorano a tempo pieno al programma.

L’F135 program è un importante motore di crescita economica negli stati del Connecticut, del Maine e in tutto il paese, supportando oltre 57.000 posti di lavoro in 43 stati”, afferma Pratt & Whitney.

“Ad oggi, Pratt & Whitney ha consegnato oltre 1.200 F135 production engines, con oltre 900.000 ore di volo registrate. L’F135 ECU verrà incorporato negli F-35 nel punto di produzione o tramite retrofit in una delle numerose F135 depot sustainment facilities in tutto il mondo. Sarà disponibile per tutti gli F-35 operators”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)