flydubai presenta il suo nuovo check-in dedicato alla Business Class

flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai, ha lanciato ufficialmente il suo nuovo check-in per la Business Class situato al Terminal 2 del Dubai International Airport (DXB). Lo spazio dedicato offre ai passeggeri della Business Class di flydubai un’esperienza di check-in unica e fluida con un servizio Meet and Assist personalizzato, check-in seduto e il servizio Fast Track attraverso il controllo passaporti e le corsie di sicurezza.

Si tratta della prima struttura dedicata al check-in per i passeggeri di Business Class della compagnia aerea ed è situata nell’area Partenze del Terminal 2 del Dubai International (DXB), vicino all’ingresso 3. Il nuovo spazio è progettato per migliorare l’esperienza prima del volo in Business Class e sottolinea ulteriormente l’impegno di flydubai a investire nel miglioramento dell’esperienza complessiva del cliente sia a terra sia in volo.

Commentando il nuovo check-in di Business Class, Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di estendere il servizio personalizzato che offriamo nella nostra cabina ai clienti di Business Class. Il nuovo servizio garantirà che il viaggio dei nostri passeggeri sia efficiente, senza problemi nonché divertente dal momento in cui arrivano al Terminal 2 fino alla loro destinazione finale. Continuiamo ad ascoltare le esigenze dei nostri clienti e a investire nel miglioramento dei nostri prodotti e servizi, sperando che questo sia il primo di molti a seguire”.

La nuova area check-in della Business Class presenta elementi di design che traggono ispirazione dalla bellezza senza tempo delle dune del deserto. Gli ampi archi, i toni caldi e l’estetica minimalista riflettono il paesaggio ondulato del deserto, creando uno spazio invitante per i clienti che cercano efficienza e comfort.

La nuova esperienza di livello superiore inizia prima che i passeggeri di Business Class arrivino al terminal con un Business Team dedicato disponibile ad assisterli con le loro richieste. Al Terminal 2, Dubai International, sono stati assegnati un’area Drop-Off dedicata sul marciapiede e un ingresso separato per il check-in in classe Business.

I clienti di Business Class possono usufruire di un servizio Meet and Assist personalizzato da parte di un membro del Business Team e di un servizio di facchinaggio dedicato gratuito. Lo spazio accogliente offre una varietà di esperienze personalizzate, incluso un’area per il relax con un tradizionale benvenuto arabo che offre asciugamani rinfrescanti seguiti da caffè, datteri o bevande rinfrescanti. All’interno dell’area check-in, i clienti possono aspettarsi un check-in regolare mentre un facchino si occupa dei loro bagagli, riducendo al minimo i tempi di attesa e le code al terminal.

Un membro del Business Team accompagna i passeggeri di Business Class alla flydubai Business Lounge beneficiando di un servizio Fast Track attraverso gli e-gate o il controllo passaporti e le corsie di sicurezza.

Il nuovo check-in di Business Class è ora disponibile per tutti i clienti Business Class di flydubai che viaggiano dal Terminal 2 del Dubai International Airport. Anche i clienti che effettuano l’upgrade alla Business Class prima del check-in possono utilizzare la nuova struttura.

Oggi flydubai ha costruito una rete in crescita di oltre 125 destinazioni in 55 paesi in Africa, Asia centrale, Caucaso, Europa centrale e sud-orientale, GCC e Medio Oriente, subcontinente indiano e sud-est asiatico. La compagnia ha aperto più di 90 nuove rotte che in precedenza non avevano collegamenti aerei diretti con Dubai ed è servita da una flotta giovane ed efficiente di 88 aerei Boeing 737.

Dall’Italia, flydubai offre collegamenti per Dubai dagli aeroporti di Milano Bergamo, Napoli e Catania, oltre ai voli stagionali estivi da Olbia e Pisa.

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)