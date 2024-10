Etihad Airways: forte crescita per il programma Abu Dhabi Stopover

Etihad Airways e il Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) celebrano l’eccezionale crescita del programma Abu Dhabi Stopover. Il rilancio dell’iniziativa ha superato le aspettative, dando una spinta significativa al settore turistico di Abu Dhabi.

“Il programma Abu Dhabi Stopover, esclusivo di Etihad Airways, ha registrato una crescita notevole sin dal suo inizio. Il programma ha accolto 24.000 visitatori internazionali nella prima metà del 2024, rispetto ai 7.000 della seconda metà del 2023, uno straordinario aumento del 242%. Questa solida performance, unita alla crescente domanda e all’aumento delle prenotazioni per la seconda metà dell’anno, mette l’iniziativa sulla buona strada per raggiungere il suo ambizioso obiettivo di 75.000 international stopover visitors nel 2024″, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha affermato: “La crescita del nostro programma Abu Dhabi Stopover ha superato di gran lunga le nostre proiezioni. Abbiamo visto i visitatori internazionali più che triplicare in soli sei mesi. Questo successo non solo mette in mostra l’attrattiva di Abu Dhabi come destinazione, ma dimostra anche l’efficacia del programma nell’incoraggiare i viaggiatori a sperimentare le meraviglie dell’emirato”.

I viaggiatori stanno cogliendo l’opportunità di scoprire Abu Dhabi, con un soggiorno medio di due notti. Il programma ha riscosso particolare successo tra i viaggiatori provenienti da mercati chiave tra cui Inghilterra, Stati Uniti, Australia, paesi dell’UE e India.

His Excellency Saleh Mohamed Al Geziry, Director General for Tourism, DCT Abu Dhabi, ha affermato: “Il programma Abu Dhabi Stopover esemplifica il potere delle partnership strategiche nel guidare la crescita del turismo. Questa iniziativa innovativa sta chiaramente riscuotendo successo tra i viaggiatori internazionali, offrendo loro un motivo convincente per esplorare il nostro emirato. Il successo del programma rafforza la posizione di Abu Dhabi come destinazione imperdibile e incoraggia i viaggiatori a pianificare soggiorni più lunghi in futuro”.

“La popolarità del programma è stata ulteriormente rafforzata dai miglioramenti al processo di prenotazione. Una nuova landing page intuitiva su etihad.com ha portato a un aumento del 43% del traffico web da parte di potenziali visitatori che cercano informazioni su Abu Dhabi.

I viaggiatori che prenotano voli con Etihad possono facilmente aggiungere uno stopover e selezionare un soggiorno in hotel gratuito per una o due notti da una serie di hotel di prima categoria in tutta la città. Questo processo fluido consente ai viaggiatori di trasformare il loro transito in un’esperienza arricchente ad Abu Dhabi, esplorando gli hotel di prima classe dell’emirato, le splendide spiagge, la vivace scena gastronomica e l’entusiasmante intrattenimento.

Sulla base di questo successo, Etihad Airways e DCT Abu Dhabi stanno esplorando modi per migliorare ulteriormente il programma, con l’obiettivo di offrire ancora più valore ed esperienze uniche ai visitatori.

Etihad collega 80 destinazioni in tutto il mondo tramite la sua sede presso lo Zayed International Airport. Situato in posizione comoda ai margini della città, l’aeroporto consente agli stopover visitors di esplorare Abu Dhabi prima di raggiungere senza problemi le loro destinazioni successive.

Per maggiori informazioni sul programma Abu Dhabi Stopover, visitare etihad.com“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)