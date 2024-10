Lufthansa Group, TUM e Munich Airport lavorano insieme per il futuro dell’aviazione

Un luogo di ricerca innovativo che collega l’industria e l’impegno degli studenti: Lufthansa Group, la Technical University of Munich (TUM) e Munich Airport stanno pianificando un nuovo center of cooperation and innovation con il ‘TUM Convergence Center’. Il nuovo complesso verrà costruito su circa 20.400 metri quadrati del LabCampus, l’innovation hub di Munich Airport.

La firma di una lettera di intenti (LoI) ha avuto luogo alla presenza del Bavaria’s Minister of Science, Markus Blume, e del Minister of Finance, Albert Füracker. Oltre al President of TUM, Prof. Thomas F. Hofmann, Joerg Eberhart ha siglato il documento per Lufthansa Group e il CEO Jost Lammers per Munich Airport.

Joerg Eberhart ha affermato: “Per dare forma in modo efficiente e sostenibile al futuro dell’aviazione come Lufthansa Group, vogliamo creare una piattaforma unica per la collaborazione tra Munich Airport e TUM, con il supporto del Bavarian State Ministry of Science and the Arts presso la Munich location attraverso il joint research institute”.

Il nuovo TUM Convergence Center creerà un ambiente unico in cui studenti, talenti scientifici, team di start-up, partner commerciali e cittadini potranno lavorare insieme a progetti rivoluzionari in modo integrato e innovativo. Le priorità di ricerca includono le aree chiave dell’aviazione, della mobilità, della robotica e della security. Il TUM Sustainable and Future Aviation Center è stato recentemente fondato in collaborazione con Lufthansa Group e Munich Airport per sviluppare soluzioni praticabili per un’aviazione più sostenibile ed efficiente.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)