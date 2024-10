Embraer Defense & Security partecipa alla Korean Army International Defense Exhibition (KADEX)

Embraer Defense & Security esporrà il suo portafoglio di velivoli e soluzioni per la difesa alla prima edizione della Korean Army International Defense Exhibition (KADEX) dal 2 al 6 ottobre 2024 a Gyeryongdae, Corea del Sud. La suite di velivoli e soluzioni per la difesa di Embraer include i suoi civilian aircraft for special missions.

“Il C-390 Millennium di Embraer è stato selezionato a dicembre 2023 per il Large Transport Aircraft (LTA) II contract, per fornire alla Republic of Korea Air Force (ROKAF) nuovi military transport aircraft. Il progetto è in corso e i fornitori coreani che sono stati nominati per il programma C-390 sono ASTK, EMK e KENCOA. A supporto del progetto C-390 Millennium per la Corea del Sud, Embraer sta rafforzando i rapporti con Korea Aviation Engineering & Maintenance Service Ltd (KAEMS)”, afferma Embraer.

“Il team Embraer è onorato di essere all’evento inaugurale KADEX”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “La Corea del Sud è un mercato importante per noi e non vediamo l’ora di costruire legami più forti con l’industria aerospaziale e della difesa locale”.

“Con un payload massimo di 26 tonnellate, una velocità massima di 470 nodi e sistemi all’avanguardia, il C-390 è il miglior velivolo della sua categoria. I suoi potenti motori, l’ampia stiva dotata di rampa posteriore e il robusto carrello di atterraggio gli consentono di svolgere le missioni più impegnative, anche su piste non asfaltate. Una vera risorsa strategica per i suoi utenti finali, il C-390 Millennium può svolgere un’ampia gamma di missioni militari e civili come il trasporto di merci, personale e veicoli, operazioni di mantenimento della pace, operazioni speciali, supporto umanitario, evacuazione medica, ricerca e soccorso, lotta antincendio, rifornimento in volo e gestione dei disastri.

L’attuale flotta di velivoli C-390 in tutto il mondo ha accumulato oltre 14.000 ore di volo, con un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria. Insieme alla Corea del Sud, il C-390 è stato selezionato da Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo e Brasile.

La partecipazione di Embraer al KADEX riflette la sua crescente presenza in Corea del Sud. Le aziende coreane fanno già parte della supply chain globale di Embraer per la famiglia di aeromobili commerciali E-Jets E2 e le relazioni tra Embraer e l’industria aerospaziale e della difesa sudcoreana cresceranno ulteriormente con il programma C-390 per la ROKAF.

Un Praetor 600, dotato delle capacità per intraprendere un’ampia gamma di flight inspection tasks, è stato utilizzato dal Flight Inspection Services Center della Corea del Sud dalla fine del 2023. Il Praetor 600 all’avanguardia è dotato del più moderno flight inspection system AeroFIS® di Aerodata e l’aereo soddisfa pienamente i requisiti di alto livello dell’utente finale”, prosegue Embraer.

“Embraer ha festeggiato il suo 55° anniversario ad agosto di quest’anno. L’azienda ha prodotto e consegnato 9.000 aeromobili in più di 100 paesi e ha oltre 800 brevetti attivi. Con un portafoglio ordini al suo livello più alto in sette anni, per un totale di 21 miliardi di dollari nel secondo trimestre di quest’anno, l’azienda prevede di concludere il 2024 con ricavi compresi tra 6,0 e 6,4 miliardi di dollari.

In risposta all’aumento della produzione di aeromobili e alla prevista crescita futura, Embraer sta investendo in nuove tecnologie, nell’espansione dei servizi aeronautici e in progetti volti ad espandere l’attività industriale. In quanto maggiore esportatore di alta tecnologia del Brasile, l’azienda è ben posizionata in tutti i suoi segmenti operativi: commercial aviation, business aviation, defense and services”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)