News Brevi – 02.10.2024

AERONAUTICA MILITARE: PRIMO MEETING DEI COMANDANTI DEGLI ENTI DEL COMANDO LOGISTICO – Nei giorni 24 e 25 settembre, in un’ottica di team building, si è svolto il primo meeting dei Comandanti degli Enti del Comando Logistico presieduto dal Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. L’evento si è svolto per la prima volta presso il 3° Stormo di Villafranca, culla delle capacità expeditionary (in Italia e all’estero) che assicura la proiezione dell’Aeronautica Militare tramite capacità logistiche aeroportuali, autonome e integrate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SACBO: RIAPERTA IERI ALLE 19:30 LA PISTA DI VOLO DELL’AEROPORTO MILANO BERGAMO – SACBO comunica la riapertura della pista di volo dell’Aeroporto di Milano Bergamo, avvenuta alle ore 19:30 ora locale di ieri. “Le operazioni sono riprese regolarmente con l’atterraggio del volo Norwegian in arrivo da Helsinki. La pista di volo è rimasta chiusa dalle 8:00 del mattino perché resa inagibile per una lunghezza di 450 metri dallo scoppio dei quattro pneumatici del carrello posteriore in fase di atterraggio del volo Ryanair FR 846, proveniente da Barcellona El Prat. Nessuna conseguenza per i 161 passeggeri e i membri dell’equipaggio. I lavori di ripristino della pavimentazione sono stati eseguiti dopo la rimozione dell’aeromobile rimasto fermo in pista, grazie all’intervento di tecnici specializzati con la supervisione del personale SACBO e dei Vigili del Fuoco. Si è quindi proceduto alla fresatura della pavimentazione ammalorata, all’asfaltatura e al ripristino della segnaletica orizzontale, facendo seguire i test di collaudo della pista che hanno permesso di riprendere le operazioni di volo”, afferma SACBO. “In poco più di sei ore è stato eseguito un lavoro che normalmente richiederebbe un tempo di gran lunga superiore”, sottolinea Giovanni Sanga, presidente di SACBO. “Un eccellente lavoro di squadra, iniziato con l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e il contributo del personale tecnico e operativo di SACBO, nonché delle ditte specializzate incaricate. Ai passeggeri in attesa, molti dei quali hanno dovuto rinunciare al viaggio, la nostra solidarietà e il ringraziamento per la loro comprensione. Un particolare riconoscimento all’opera di assistenza svolta dal personale delle società di handling in aerostazione. Senso di gratitudine alle Forze dell’Ordine presenti nello scalo e a quanti svolgono il loro lavoro nei servizi aeroportuali”.

DELTA E SAUDIA FIRMANO ACCORDO DI CODESHARE – Delta Air Lines ha firmato un accordo di code sharing con Saudia Airlines, la compagnia di bandiera nazionale dell’Arabia Saudita. L’accordo si basa sull’attuale rapporto interline delle compagnie aeree e amplierà la scelta di destinazioni per i clienti Delta tra il Nord America e la Penisola arabica. I vettori hanno richiesto l’autorizzazione necessaria per la condivisione dei codici e inizieranno a vendere itinerari in condivisione dei codici una volta ricevute tutte le approvazioni governative. L’accordo consentirà una maggiore connettività tra gli Stati Uniti e il Medio Oriente. I clienti Delta avranno accesso a nove destinazioni in Arabia Saudita e Medio Oriente oltre agli hub di Saudia a Jeddah e Riyadh. Gli ospiti di Saudia avranno accesso a 12 destinazioni negli Stati Uniti oltre agli hub di Delta negli aeroporti JFK e LAX. Gli ospiti di Delta e Saudia godranno di esperienze di viaggio migliorate tra le rispettive destinazioni delle compagnie aeree, al servizio sia del settore turistico che di quello commerciale. Delta e Saudia sono entrambe membri dell’alleanza SkyTeam. I frequent flyer continueranno a guadagnare e riscattare miglia su entrambe le compagnie aeree, mentre i viaggiatori SkyTeam Elite Plus trarranno vantaggio dai servizi SkyPriority. Perry Cantarutti, Senior Vice President Alliances, ha affermato: “L’hub di Jeddah in crescita di Saudia e la sua vasta rete avvicinano i clienti Delta a un maggiore accesso alle destinazioni in una delle regioni economiche più importanti del mondo. Il rafforzamento della nostra partnership risponde alla domanda dei clienti di una maggiore scelta di viaggio tra il Golfo e il Nord America”. Arved Von Zur Muehlen, Chief Commercial Officer di Saudia, ha dichiarato: “La firma di questo accordo di code sharing con Delta Air Lines riflette l’impegno di Saudia nell’espandere la propria rete di voli, offrendo esperienze di viaggio senza interruzioni e migliorando la propria connettività globale. Ciò offre agli ospiti di Saudia più opzioni di viaggio, promuovendo il settore turistico locale e consentendo ai visitatori internazionali di scoprire la diversità delle attrazioni del Regno”.

L’AERONAUTICA MILITARE A REMTECH EXPO 2024 – Si è tenuto a Ferrara, dal 18 al 20 settembre, il Remtech EXPO 2024, hub tecnologico ambientale specializzato su rigenerazione, risanamento e bonifiche che ha visto la partecipazione dell’Aeronautica Militare con l’intervento di diversi relatori in alcuni panel specialistici organizzati durante tutta la durata della fiera. L’elemento che ha caratterizzato questa edizione, la seconda che ha visto la partecipazione dell’AM, è stato l’allestimento di un “Air Force Village”, piccolo compound aeronautico che ha ospitato un laboratorio campale per le analisi chimiche e ambientali, un percorso esperienziale sulle infrastrutture green realizzate dall’A.M. e il display sul servizio meteorologico che hanno messo in mostra l’innovazione tecnologica della rete osservativa, dell’attività automatica di radiosondaggio, del sistema di ricezione delle immagini da satellite e l’elaborazione delle previsioni per le diverse esigenze nazionali come quelle della Protezione Civile. La presenza dell’Aeronautica Militare a REMTECHEXPO 2024 è stata un’occasione per confrontarsi con i massimi esperti del settore ed ha evidenziato quanto la Forza Armata sia attenta alle problematiche di natura energetico-ambientale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE AL “FESTIVAL DELL’AEROSPAZIO 2024” – Dal 26 al 28 settembre si è svolto a Olbia il “Festival dell’Aerospazio 2024”, una tre giorni di full immersion nell’affascinante mondo dell’aerospazio che ha riunito leader dei settori dell’industria, istituzioni, centri di ricerca, enti scientifici, università e scuole. Conferenze, tavole rotonde, momenti divulgativi, laboratori interattivi e didattici per i più giovani hanno permesso al numeroso pubblico accorso di avvicinarsi ad un mondo ricco di opportunità anche sul piano della formazione e dell’impiego (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL TRAFFICO DI RYANAIR A SETTEMBRE 2024 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di settembre 2024. A settembre Ryanair Group ha trasportato 19,1 milioni di passeggeri (settembre 2023: 17,4 milioni, +10%), con un load factor del 94% (94% a settembre 2023). Ryanair ha operato oltre 106.000 voli a settembre 2024. Il dato rolling sui 12 mesi a settembre 2024 si attesta a 193,6 milioni di passeggeri (+8%), con un load factor del 94% (invariato).

SWISS: MISURE IN SEGUITO AGLI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – SWISS informa: “SWISS sta rispondendo agli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Con effetto immediato e almeno fino al 2 ottobre, eviteremo lo spazio aereo su Iran, Iraq e Giordania. Ciò aumenterà i tempi di volo fino a 15 minuti sui nostri servizi per Dubai, India e Sud-Est asiatico. Indipendentemente da questa modifica a breve termine, lo spazio aereo israeliano e libanese verrà bypassato fino al 31 ottobre incluso. A causa della chiusura dello spazio aereo, il volo LX242 di ieri per Dubai è stato dirottato ad Antalya. L’aereo ha fatto rifornimento ad Antalya e ha continuato il suo viaggio verso Dubai al di fuori dello spazio aereo interessato. Continuiamo a monitorare la situazione in Medio Oriente. I nostri specialisti stanno valutando tutte le informazioni disponibili e sono in costante contatto con le autorità competenti in Svizzera e in loco”.

SAAB E KAI SIGLANO UN MoU PER LA AEW&C II COMPETITION E FUTURE OPPORTUNITA’ – Saab e Korea Aerospace Industries (KAI) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per la cooperazione industriale e il trasferimento tecnologico in relazione alla AEW&C (Airborne Early Warning & Control) II competition in corso per la Repubblica di Corea e future opportunità domestiche. Il MoU è stato firmato il primo giorno della Korea Army International Defense Industry Exhibition, KADEX, da Mr. Chongho Yoon, Senior Executive Vice President and General Manager of Aircraft Program Division, KAI, e Markus Borgljung, Vice President and Deputy Head of Business Area Surveillance, Saab. Il MoU simboleggia l’impegno di Saab e KAI per la cooperazione industriale se Saab verrà selezionata per il programma AEW&C II. La proposta di Saab per la competizione AEW&C II in corso della Repubblica di Corea è GlobalEye. Gli accordi di collaborazione del MoU riguardano la trasformazione del business jet Global 6500 in un GlobalEye AEW&C special mission aircraft. Ciò include modifiche dell’airframe e dell’aerodinamica, installazione, test e integrazione del sistema e viene fornito con un ampio pacchetto di formazione e assistenza tecnica per sviluppare competenze in queste aree. KAI sarà quindi autosufficiente nell’esecuzione di future modifiche, nella manutenzione e riparazione di GlobalEye (AEW&C II). “Questo MoU tra Saab e KAI aumenterà la competenza critica della tecnologia radar e creerà capacità e autosostenibilità nazionali per garantire l’indipendenza strategica per la Repubblica di Corea nel segmento della sorveglianza aerea. In effetti, GlobalEye è l’unico sistema che offre un vero trasferimento di tecnologia”, afferma Markus Borgljung, Vice President of Saab’s Business Area Surveillance. “Questo programma sarà un trampolino di lancio per espandere la relazione di cooperazione tra Saab e KAI, non solo per il programma AEW&C II, ma anche per qualsiasi programma AEW&C successivo e futuri special mission aircraft programs in Corea. Attraverso il trasferimento di tecnologia, rafforzeremo le nostre capacità per la futura ricerca e sviluppo indipendenti per future Special Mission Aircraft programs”, afferma Chongho Yoon, Senior Executive Vice President and General Manager of Aircraft Program Division, KAI.

UNITED DIVENTA OFFICIAL GLOBAL AIRLINE PARTNER AND FOUNDING PARTNER DI MONUMENTAL SPORTS & ENTERTAINMENT – Monumental Sports & Entertainment (MSE) annuncia United Airlines come Official Global Airline Partner dell’organizzazione, un titolo unico nel suo genere all’interno di MSE che include opportunità di branding e integrazione con i Washington Wizards della NBA, i Washington Capitals della NHL, i Washington Mystics della WNBA, la Capital One Arena e il Monumental Sports Network (MNMT). United vola dal Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (BWI), dal Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) e dal Washington Dulles International Airport (IAD), uno dei suoi sette hub domestici. La compagnia aerea impiega circa 8.000 dipendenti nell’area di Washington e aprirà un nuovo concourse di 400.000 piedi quadrati a Dulles nel 2026. Il rapporto esclusivo pluriennale contribuirà a offrire un’esperienza di igliorata alla comunità e attivazioni uniche per i fan, tra cui esperienze VIP tramite MileagePlus Exclusives di United. “Mentre iniziamo a presentare i brand di punta che si uniranno a noi nel dare forma alla trasformazione della Capital One Arena in una destinazione di intrattenimento all’avanguardia, diamo un caloroso benvenuto a United Airlines come partner fondatore”, ha affermato Ted Leonsis, Founder, Chairman, Managing Partner, and CEO at Monumental Sports & Entertainment. “Sia in volo che a terra, l’impegno di United in tutta la regione di Washington è profondo e siamo entusiasti di essere il socio fondatore di questa entusiasmante trasformazione per promuovere il Distretto come destinazione di sport e intrattenimento di livello mondiale per i cittadini di Washington e i visitatori”, ha affermato Brett Hart, United Airlines President.

AMERICAN AIRLINES SI PREPARA PER LA DEICING SEASON – American Airlines informa: “In alcune parti degli Stati Uniti si registrano ancora temperature elevate, ma il team American è ben avviato con il training per preparare la deicing season, che inizia ufficialmente il 1° ottobre. Poiché ogni minuto conta quando si tratta di far partire un aereo in tempo, i deicing teams appositamente addestrati di American lavorano per liberare gli aerei da neve, ghiaccio o brina in una media di nove minuti. Ogni anno, American conduce un deicing training per garantire che migliaia di membri del team possano svolgere questo importante lavoro in modo completo e sicuro, aiutando i clienti a partire”. Gene Herrick, American’s Manager of Deicing at Chicago O’Hare International Airport (ORD), aiuta a gestire la più grande deicing location di American e una delle deicing operations più trafficate al mondo, effettuando il deicing oltre 10.000 voli presso ORD in una stagione. Come altre compagnie aeree, American segue le deicing guidelines pubblicate da Federal Aviation Administration (FAA), Transport Canada (TC) e European Union Aviation Safety Agency (EASA). Questa stagione presso ORD, il team è in grado di effettuare il deice a otto narrowbody aircraft contemporaneamente, raddoppiando la capacità rispetto allo scorso anno. “Questa stagione siamo nuovi e migliorati”, ha detto Gene in merito all’aumento della capacità. “Ma il nostro obiettivo principale per il team di deicing è lo stesso: la sicurezza dei nostri passeggeri e del team”.

L’ICAO LANCIA LA PRIMA ART EXHIBITION NEL SUO MONTREAL HEADQUARTERS MUSEUM – L’ICAO, il Consolato Generale di Montreal e la Missione Permanente presso l’ICAO della Repubblica di Corea inaugureranno congiuntamente “Somewhere Out There”, la prima mostra d’arte pubblica dell’ICAO, il 1 ottobre 2024. Questa mostra storica, ospitata presso il Museo recentemente riaperto dell’ICAO presso la sua sede centrale di Montreal, commemora otto decenni di contributo del trasporto aereo internazionale alla pace e alla prosperità globali dalla fondazione dell’organizzazione nel 1944. “La mostra presenta artisti provenienti da tutto il mondo e invita a riflettere sui nostri sogni e sulle nostre speranze secolari di viaggiare in nuovi luoghi e sognare l’ignoto. Ogni opera riflette la prospettiva unica dell’artista sull’aviazione e sul cielo sconfinato”, ha osservato Se-Eun An, artista e curatore della mostra. “Crediamo che questa mostra, che riunisce artisti di diverse culture, assomigli all’ICAO, dove persone da tutto il mondo con lingue, culture, religioni e ambienti diversi si uniscono per creare una meravigliosa armonia”. “Spero che questa mostra non solo offra l’opportunità di riflettere sui risultati dell’ICAO negli ultimi otto decenni, ma anche di apprezzare gli sforzi attuali e futuri dell’Organizzazione per garantire la continua prosperità dell’aviazione civile internazionale”, ha osservato il Dr. Jaewan Lee, Ambassador and Representative of the Republic of Korea to the ICAO Council. “Questa mostra cattura magnificamente lo spirito di cooperazione internazionale che ha guidato l’aviazione civile negli ultimi 80 anni”, ha affermato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano. “Siamo grati alla Repubblica di Corea per il suo impegno di lunga data nei confronti dell’ICAO, esemplificato dal suo ruolo nell’organizzazione di questo evento. Invito i visitatori a riflettere su come il trasporto aereo abbia collegato il nostro mondo e a immaginare i nuovi orizzonti che ci attendono”. Dopo il ricevimento di apertura del primo giorno, il museo aprirà le porte al pubblico dal 2 al 31 ottobre 2024, dalle 10:00 alle 16:00 nei giorni feriali, inclusa una serata speciale per gli artisti il 10 ottobre dalle 17:00 alle 19:00. Ciò segna l’attesa riapertura del museo, accogliendo i visitatori per esplorare sia la storia dell’ICAO sia questa mostra speciale. L’ingresso è gratuito.

DELTA SUPPORTA LA BCRF DURANTE IL ‘BREAST CANCER AWARENESS MONTH’ – Delta informa: “Se voli con Delta durante il Breast Cancer Awareness Month, aspettati di vedere molto rosa a bordo e negli aeroporti, mentre i dipendenti si mobilitano per raccogliere fondi. Nel corso della sua partnership di 19 anni con la Breast Cancer Research Foundation, Delta ha raccolto 28 milioni di dollari per la ricerca salvavita e ha sostenuto 112 progetti di ricerca”. “Continuo a essere stupita dalla passione della nostra gente e dalla generosità dei nostri clienti che si uniscono per sostenere la missione della BCRF”, ha affermato Kristen Manion Taylor, S.V.P. of In-Flight Service. “Questa causa risuona con così tante persone e continueremo a lottare finché non troveremo una cura”. Ogni anno, i clienti e i dipendenti Delta svolgono un ruolo fondamentale negli sforzi di raccolta fondi. “Il modo in cui Delta ha intrecciato la BCRF nella sua cultura è particolarmente significativo”, ha affermato Donna McKay, BCRF President & CEO. “Non si tratta solo delle uniformi rosa o della straordinaria raccolta fondi, ma del genuino impegno dei dipendenti Delta nel promuovere la ricerca. Con la dedizione di Delta, stiamo plasmando un futuro in cui nessuno dovrà più sentire le parole ‘you have breast cancer'”. Per tutto il mese di ottobre, il 25% dei proventi di tutti gli acquisti di cibo e bevande a bordo verrà donato alla BCRF. I clienti possono anche donare direttamente alla BCRF mentre sono a bordo solo con carte di credito e di debito. Gli assistenti di volo raccoglieranno le donazioni per tutto il mese. Bevi rosa con queste offerte speciali sui voli domestici, gratuite per i clienti in First Class, Delta Premium Select e Delta Comfort+ e per l’acquisto in Main Cabin: Minute Maid Pink Lemonade, Pink Sky Specialty Cocktail, Une Femme Sparkling Wines. Per tutto ottobre e tutto l’anno, i clienti possono donare fondi visitando delta.com/BCRF e miglia tramite SkyWish, il ramo benefico del programma SkyMiles e frequent flyer di Delta, che consente a Delta e ai suoi membri SkyMiles di donare miglia a organizzazioni benefiche in tutto il mondo. I clienti possono anche fare acquisti rosa presso la Pink Boutique, che offre prodotti Delta e BCRF in co-branding”, conclude Delta.

RAYTHEON SVILUPPA ULTRA-WIDE BANDGAP SEMICONDUCTORS PER DARPA – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto triennale in due fasi da DARPA per sviluppare ultra-wide bandgap semiconductors, o UWBGS, basati sulla diamond and aluminum nitride technology, che rivoluzionano l’elettronica dei semiconduttori con maggiore erogazione di potenza e thermal management nei sensori e in altre applicazioni elettroniche. Durante la prima fase del contratto, il Raytheon Advanced Technology team svilupperà diamond and aluminum nitride semiconductor films e la loro integrazione nei dispositivi elettronici. La seconda fase si concentrerà sull’ottimizzazione e la maturazione della diamond and aluminum nitride technology su wafer di diametro maggiore per sensor applications. “Questo è un passo avanti significativo che rivoluzionerà ancora una volta la tecnologia dei semiconduttori”, ha affermato Colin Whelan, president of Advanced Technology at Raytheon. Le proprietà uniche dei materiali di UWBGS offrono diversi vantaggi rispetto alle tradizionali tecnologie dei semiconduttori. L’obiettivo del team è di guidare lo sviluppo di questi materiali verso dispositivi che siano adatti per futuri ed esistenti radar and communication systems.