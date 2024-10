Cebu Pacific ordina 70 Airbus A321neo

Cebu Pacific ha effettuato un ordine fermo con Airbus per 70 A321neo, finalizzando un MoU annunciato dalla compagnia aerea a luglio. L’accordo di acquisto è stato firmato a Manila da Mike Szucs, CEO di Cebu Pacific e Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales of the Commercial Aircraft business at Airbus.

Mike Szucs ha affermato: “La scelta dell’Airbus A321neo sottolinea la nostra attenzione all’efficienza operativa, alla sostenibilità e all’innovazione, assicurandoci di continuare a fornire i più elevati standard di servizio, riducendo significativamente la nostra impronta di carbonio. Questa pietra miliare segnala il nostro continuo impegno nell’ampliare l’accessibilità e la convenienza dei viaggi aerei, supportando al contempo gli obiettivi più ampi di crescita economica e connettività delle Filippine”.

Benoît de Saint-Exupéry ha affermato: “La A320 Family ha supportato la crescita della rete domestica e internazionale a corto raggio di Cebu Pacific negli ultimi due decenni. Siamo grati alla compagnia aerea per il suo continuo sostegno alla nostra single-aisle product line più venduta. L’A321neo è molto apprezzato per la sua impareggiabile economicità, le performance e l’efficienza nei consumi. Siamo certi che questi ulteriori aeromobili A321neo contribuiranno notevolmente alla prossima fase di espansione dell’operatore all-Airbus come uno dei principali vettori low cost dell’Asia-Pacifico”.

“Cebu Pacific opera 61 aeromobili A320 Family sulla sua vasta rete regionale. Inoltre, vola con nove widebody A330 su rotte ad alta densità nella regione, nonché verso destinazioni in Medio Oriente. Dopo l’ultimo ordine, l’arretrato della compagnia aerea con Airbus ammonta ora a 94 aeromobili della A320neo Family e sette A330neo“, afferma Airbus.

“L’A321neo è il membro più grande della A320neo Family di Airbus e offre range e performance senza pari. Grazie all’integrazione di motori di nuova generazione e Sharklets, l’A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e un risparmio di carburante e di CO2 di oltre il 20% rispetto agli aeromobili single-aisle della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella single-aisle cabin più ampia in volo.

Ad oggi, oltre 6.500 A321neo sono stati ordinati da oltre 90 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

