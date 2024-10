SAS espande il network svedese con nuove rotte e maggiore capacità domestica

Come risultato della partnership appena presentata con Braathens Regional Airways AB (BRA), SAS annuncia che la compagnia aerea è ora in grado di rafforzare le sue operazioni domestiche, con nuove destinazioni e frequenze aumentate su diverse rotte chiave in Svezia. A partire da gennaio 2025, SAS lancerà nuove rotte per Halmstad, Kalmar e Sälen, aumentando significativamente la connettività in tutta la Svezia.

“In un mercato interno difficile, SAS si impegna a fornire una connettività aerea sostenibile e a lungo termine all’interno della Svezia. La partnership di wet lease appena firmata con BRA rafforza l’efficiente connettività aerea domestica all’interno della Svezia. In base ai termini di un accordo di wet lease, BRA opererà diversi aeromobili per conto di SAS, fornendo capacità sulle principali rotte domestiche in Svezia e consentendo a SAS di fornire viaggi domestici affidabili ed efficienti. Questa espansione e la capacità aumentata offrono ai passeggeri una maggiore flessibilità di viaggio all’interno del paese e collegamenti più convenienti verso destinazioni internazionali da Stoccolma Arlanda. SAS continuerà a svolgere un ruolo cruciale nel collegare gli hub regionali con la capitale e oltre, guidando la crescita economica e lo sviluppo regionale”, afferma SAS.

“Costruendo dall’aeroporto di Arlanda, questa partnership rafforza l’infrastruttura svedese, collegando le comunità locali al mondo e promuovendo una maggiore accessibilità e opportunità globali”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Siamo entusiasti di aprire nuove rotte per Halmstad, Kalmar e Sälen e non vediamo l’ora di continuare a collaborare strettamente con gli aeroporti locali e i partner regionali per garantire il successo di queste rotte”.

“Questi miglioramenti andranno a vantaggio sia dei viaggiatori d’affari che di piacere, consolidando la posizione di Stoccolma Arlanda come hub forte per i viaggi domestici e internazionali. La connettività migliorata non solo stimolerà il turismo e sosterrà le attività commerciali locali, ma stimolerà anche l’economia svedese, consentendo viaggi più fluidi sia per scopi commerciali che per il tempo libero”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)