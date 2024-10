Qatar Airways Group annuncia l’intenzione di acquisire il 25% di Virgin Australia

L’attuale partnership tra Virgin Australia e Qatar Airways sarà rafforzata, in seguito all’annuncio che Qatar Airways Group intende acquisire una quota azionaria di minoranza del 25% in Virgin Australia da Bain Capital (soggetto all’approvazione FIRB). Qatar Airways è una delle più grandi compagnie aeree al mondo e all’inizio di quest’anno è stata premiata come migliore compagnia aerea al mondo da Skytrax per l’ottava volta.

“Una relazione strategica più profonda tra Virgin Australia e Qatar Airways stimolerà una maggiore concorrenza nell’aviazione australiana. Ciò garantirà ai consumatori australiani l’accesso a tariffe ancora più convenienti e una scelta più ampia. La concorrenza interna in Australia dipende dalla prosperità di Virgin Australia attraverso gli inevitabili alti e bassi dell’aviazione. L’investimento strategico di Qatar Airways Group fornirà l’accesso all’esperienza di una compagnia aerea leader mondiale. La quota di minoranza funge anche da investimento fondamentale in vista di un previsto ritorno di Virgin Australia alla proprietà pubblica e dell’opportunità che ciò fornirebbe agli australiani di condividere il futuro di Virgin Australia.

L’investimento azionario di Qatar Airways Group sbloccherà nuove aree di cooperazione con Virgin Australia, il che contribuirà a generare ulteriori vantaggi economici e per i consumatori. Previa autorizzazione ACCC, questa cooperazione consentirà a Virgin Australia di lanciare voli da Brisbane, Melbourne, Perth e Sydney a Doha, collegandosi senza soluzione di continuità alla rete globale di Qatar Airways. Questi voli extra apriranno più di 100 nuovi itinerari di collegamento in Europa, Medio Oriente e Africa per i viaggiatori australiani. I wet lease services proposti inizieranno a metà del 2025, consentendo a Virgin Australia di valutare la fattibilità a lungo termine dei voli con aeromobili wide-body, offrendo al contempo agli australiani una maggiore concorrenza locale per le loro esigenze di viaggio a lungo raggio nel breve termine”, afferma Qatar Airways.

“L’expanded codeshare and collaboration arrangement fornirà l’accesso a una gamma più ampia di destinazioni internazionali con orari e frequenze migliorati, maggiori opportunità di guadagno e riscatto per i membri di Velocity e del Privilege Club di Qatar Airways e un accesso più ampio a tariffe convenienti per viaggiatori per piacere, piccole e medie imprese e clienti aziendali.

La partnership rafforzata ha il potenziale per sostenere posti di lavoro e crescita economica, non solo in Virgin Australia, ma in tutti i settori dell’aviazione e del turismo in Australia. Un’area importante di attenzione futura è la sostenibilità, incluso lo sviluppo di sustainable aviation fuel. La partnership arriva anche in un momento ideale per esplorare opportunità, mentre vengono sviluppati il nuovo Western Sydney Airport e il suo ecosistema economico”, prosegue Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Siamo davvero lieti di annunciare oggi il nostro investimento strategico proposto in Virgin Australia. L’allineamento delle nostre due compagnie aeree è significativo, le relazioni sono profonde e non potremmo essere più orgogliosi di offrire ancora più valore e scelta a tutti gli australiani. L’investimento dimostra ulteriormente il nostro allineamento strategico con Virgin Australia e la nostra ambizione collettiva di offrire il miglior servizio e valore possibile ai passeggeri australiani. Non solo, crediamo che la concorrenza nell’aviazione sia una cosa positiva e aiuti ad alzare l’asticella, a vantaggio dei clienti. Questo accordo contribuirà anche a sostenere i posti di lavoro, le aziende e l’economia in generale in Australia”.

La Virgin Australia Group Chief Executive Officer, Ms. Jayne Hrdlika, ha affermato: “Questa partnership apporta il tassello mancante alla strategia a lungo termine di Virgin Australia ed è un enorme voto di fiducia nell’aviazione australiana. È importante sottolineare che rafforzerà ulteriormente la capacità di Virgin Australia di competere a lungo termine, il che si tradurrà inevitabilmente in una maggiore scelta e tariffe aeree ancora più convenienti per i consumatori, nonché in ulteriori posti di lavoro nel settore dell’aviazione in Australia. Qatar Airways è un apprezzato codesahre partner di Virgin Australia dal 2022. Questo investimento da parte della migliore compagnia aerea al mondo rafforzerà una partnership già solida apportando la migliore competenza del settore per supportare la nostra competitività e crescita a lungo termine. Questo investimento proposto è soggetto all’approvazione normativa. Non lo diamo per scontato e abbiamo presentato delle proposte che delineano i vantaggi della transazione per l’aviazione australiana, i viaggiatori australiani e l’economia australiana”.

Il Bain Capital Partner, Mr. Mike Murphy, ha affermato: “Virgin Australia svolge un ruolo fondamentale nel mettere in contatto gli australiani tra loro e con il mondo. Negli ultimi quattro anni, abbiamo avuto il privilegio di lavorare a fianco di un team che ha dimostrato la dedizione e la tenacia necessarie per rivitalizzare la compagnia aerea. Dopo un decennio di perdite che hanno portato all’amministrazione controllata, Virgin Australia è emersa come una compagnia solida e redditizia, con una posizione di mercato interessante, una base di clienti fedeli e una promettente traiettoria di crescita. Siamo lieti di dare il benvenuto a Qatar Airways Group come partner in questa fase per costruire sulle solide fondamenta di Virgin Australia”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)