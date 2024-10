Embraer rafforza la sua cooperazione industriale con la Repubblica Ceca

Embraer compie un importante passo avanti firmando un Industrial Cooperation Agreement (ICA) con il Czech Ministry of Defense (MOD). Questo accordo strategico riflette il profondo impegno di Embraer nel rafforzare la sua partnership a lungo termine con la Repubblica Ceca, mirando a migliorare le capacità industriali e tecnologiche locali, promuovendo al contempo l’innovazione, creando posti di lavoro altamente qualificati e contribuendo alla crescita del settore aerospaziale e della difesa del paese.

Accordi separati firmati adurante la cerimonia aumenteranno la quota di lavoro di Aero Vodochody sul C-390 Millennium program e lo scambio di conoscenze, il trasferimento di know-how e competenze a LOM Praha.

Il Director General for Industrial Cooperation of the Czech MOD, Mrs. Radka Konderlova, ha affermato: “La cooperazione industriale è una parte importante di tutti gli strategic armament projects, incluso l’approvvigionamento del velivolo C-390 Millennium. Grazie al suo impegno a lungo termine con l’industria ceca risalente alla fase di sviluppo del C-390, Embraer è stato un partner eccellente durante le negoziazioni dell’accordo di cooperazione industriale. L’azienda è stata in grado di proporre progetti che contribuiranno in modo significativo a garantire gli interessi essenziali di sicurezza della Repubblica Ceca. Inoltre, Embraer si impegna a esplorare ulteriori opportunità di lavorare con l’industria ceca per espandere e rafforzare la sua supply chain globale”.

“Siamo entusiasti di estendere la nostra cooperazione con la Repubblica Ceca, una nazione con una ricca storia nell’aerospazio e nella difesa. Aero Vodochody, LOM Praha e le università locali sono partner essenziali. Non vediamo l’ora di lavorare insieme contribuendo alla crescita dell’industria aerospaziale ceca”, ha affermato Jose Gustavo Vice President Sales and Business Development at Embraer Defense & Security for Europe and Africa.

“Questo contratto è una pietra miliare significativa per Aero, con un impatto positivo sull’intera industria ceca. Attraverso la nostra maggiore cooperazione ci concentreremo sullo sviluppo continuo della supply chain, sugli investimenti tecnologici e sulla preparazione per una rapida crescita della produzione, tutti aspetti di fondamentale importanza per la nostra azienda”, ha affermato Mr. Viktor Sotona, President & CEO at Aero Vodochody.

“Questo accordo di cooperazione è una pietra miliare importante per LOM Praha, collaborare con Embraer è per noi l’opportunità perfetta per acquisire una significativa competenza e know-how sui new generation military transport aircraft”, afferma Mr. Jiri Protiva, CEO at LOM Praha.

“Aero Vodochody, un importante produttore aerospaziale ceco, è stato un partner fondamentale nel programma C-390 Millennium sin dal suo inizio nel 2011, producendo rear fuselage, doors for paratroopers and crew, emergency door and hatches, cargo ramp e fixed leading edge. L’accordo di cooperazione rappresenterà un aumento delle parti del C-390 prodotte in Aero e l’implementazione di nuove capacità industriali, con un impatto positivo in termini di posti di lavoro creati nella Repubblica Ceca e di valore delle esportazioni di questa azienda.

La state-owned Maintenance Repair and Overhaul company, LOM Praha, trarrà vantaggio dallo scambio di conoscenze sulla manutenzione dell’aereo C-390, preparando i suoi tecnici a svolgere organic and intermediate maintenance activities, consentendo all’azienda di essere integrata nella gestione del ciclo di vita del C-390. Inoltre, questo accordo consentirà anche alle aziende di esplorare ulteriori opportunità nei servizi e nel supporto per il C-390, aprendo la strada a una possibile partnership a lungo termine.

Questa nuova pietra miliare rafforza l’impegno di Embraer nel rafforzare i legami con i partner locali, contribuendo così alla loro crescita”, afferma Embraer.

“Come parte della sua strategia, Embraer intende anche collaborare con università e istituti di ricerca locali su progetti aerospaziali avanzati. Queste iniziative promuoveranno lo scambio di conoscenze, creeranno opportunità per i talenti ingegneristici cechi e promuoveranno l’innovazione nelle tecnologie aerospaziali di prossima generazione”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)