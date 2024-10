KLM annuncia misure concrete per rafforzare la posizione operativa e finanziaria

KLM ha annunciato misure per migliorare strutturalmente le performance operative e finanziarie della compagnia. “Tali misure includono l’aumento della produttività, la semplificazione dell’organizzazione, la riduzione dei costi e il differimento o il rinvio degli investimenti. Nonostante la crescita dei ricavi, questi interventi sono necessari a causa dell’aumento dei costi di equipaggiamenti, personale e tasse aeroportuali. Inoltre, KLM è impegnata in un ampio rinnovo della flotta, un investimento da miliardi di dollari mirato a voli più puliti, silenziosi e a consumi più bassi”, afferma KLM.

“Vogliamo mantenere il ruolo pionieristico di KLM nell’aviazione, che dura da 105 anni, e continuare a collegare i Paesi Bassi con il resto del mondo. Tuttavia, proprio come molte altre compagnie aeree, KLM sta soffrendo per i costi elevati e la carenza di personale ed equipaggiamenti. I nostri aerei sono pieni, ma la nostra capacità non è ancora tornata ai livelli pre-pandemia. Vogliamo rimanere all’avanguardia nella soddisfazione dei clienti e dei dipendenti, nonché nella sostenibilità. Per continuare a farlo in modo efficace, dobbiamo fare scelte chiare e decisive ora. È doloroso per ogni collega di KLM, ma è necessario e deve essere fatto ora”, afferma Marjan Rintel, President & CEO, KLM.

“Con il pacchetto completo di misure, KLM mira a migliorare il suo risultato operativo di 450 milioni di euro nel breve termine. In linea con l’ambizione di Air France-KLM Group, ciò dovrebbe portare a uno structural profit margin superiore all’8% entro il 2026-2028″, prosegue KLM.

“Le misure che annunciamo oggi contribuiscono ad aumentare i nostri ricavi e ad abbassare i nostri costi. Ciò rafforzerà la nostra posizione di cassa e migliorerà la nostra gestione finanziaria. Ciò ci consentirà di realizzare gli investimenti pianificati da miliardi di dollari nel rinnovo della flotta e nel miglioramento dell’esperienza del cliente. Nei prossimi anni, KLM sostituirà i vecchi aeromobili con una flotta più silenziosa, pulita e a basso consumo di carburante. Così facendo, rispetteremo anche gli accordi con il governo e ridurremo l’inquinamento acustico per i residenti locali di Schiphol”, afferma Bas Brouns, Chief Financial Officer, KLM

“KLM sta adottando diverse misure per mantenere la sua rete e i suoi servizi per i clienti e per proteggere il più possibile i posti di lavoro in tutta la compagnia. Il Works Council e i trade unions sono stati informati da KLM delle misure e degli obiettivi (proposti). Continueranno a essere coinvolti attraverso il processo di consultazione standard per raggiungere le decisioni finali.

Nello specifico, questo coinvolgimento include:

– Aumentare la produttività del lavoro di almeno il 5% entro il 2025, anche attraverso l’automazione, la meccanizzazione e la riduzione dell’assenteismo.

– Misure per risolvere l’impatto della carenza di piloti e garantire che possiamo operare tutti i voli con i nostri piloti, con un migliore equilibrio tra voli intercontinentali ed europei.

– A causa della carenza di tecnici e dei continui problemi di fornitura di parti, KLM può operare meno voli. Sono in corso misure presso Engineering & Maintenance per ridurre il numero di cancellazioni. Se ciò non dovesse produrre risultati sufficienti, saranno prese in considerazione opzioni per esternalizzare parzialmente la manutenzione.

– Tutti gli investimenti (tranne quelli in (occupational) safety and compliance) saranno riconsiderati e posticipati, come i nuovi headquarters and Engineering & Maintenance buildings. Ci impegneremo a mantenere il più possibile gli investimenti nella flotta.

– Miglioramento di quelli esistenti e introduzione di nuovi prodotti a bordo. Sono in corso prove con un’offerta di ristorazione ampliata e ottimizzazione della disposizione degli aeromobili, volte ad aumentare i ricavi di almeno 100 milioni di euro all’anno,

– Misure per semplificare l’organizzazione, ottenere più sinergie, eliminare sovrapposizioni e spese generali. Un esempio è la riorganizzazione pianificata di flight services and training organisations.

– Infine, KLM esplorerà opzioni per l’esternalizzazione, la cessione o l’interruzione di attività che non contribuiscono direttamente alle operazioni di volo”, conclude KLM.

“Il nostro obiettivo è e rimane gestire una KLM sana e a prova di futuro. Faremo tutto il possibile per mantenere la nostra rete e i nostri servizi per i nostri clienti e proteggere i posti di lavoro in tutta la nostra compagnia. Con questo pacchetto stiamo gettando le basi per una KLM forte che nei prossimi 105 anni continuerà a collegare i Paesi Bassi con il resto del mondo”, conclude Marjan Rintel, President & CEO, KLM.

(Ufficio Stampa KLM)