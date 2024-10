IATA: la domanda passeggeri è in crescita ad agosto

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati sulla global passenger demand ad agosto 2024.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata dell’8,6% rispetto ad agosto 2023. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 6,5% su base annua. Il load factor ad agosto è stato dell’86,2% (+1,6 punti percentuali rispetto ad agosto 2023), un nuovo massimo storico.

La domanda internazionale è aumentata del 10,6% rispetto ad agosto 2023. La capacità è aumentata del 10,1% su base annua e il load factor è salito all’85,7% (+0,4 punti percentuali rispetto ad agosto 2023). La domanda domestica è aumentata del 5,6% rispetto ad agosto 2023. La capacità è aumentata dell’1,2% su base annua e il load factor è stato dell’86,9% (+3,6 punti percentuali rispetto ad agosto 2023).

“Il mercato dei viaggi aerei è in fermento e le compagnie aeree stanno facendo un ottimo lavoro nel soddisfare la crescente domanda di viaggi. I guadagni in termini di efficienza hanno portato i load factor a livelli record, mentre l’aumento della capacità del 6,5% dimostra resilienza di fronte a persistenti problemi della supply chain e carenze infrastrutturali”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Guardando al futuro, la continua forte crescita della domanda segnala che potremmo avvicinarci rapidamente a una crisi della capacità infrastrutturale che limiterebbe la connettività e la scelta per passeggeri e aziende. Se i governi vogliono massimizzare i vantaggi dell’aviazione, devono prendere decisioni coraggiose per garantire una capacità infrastrutturale sufficiente. E, nel frattempo, sia gli aeroporti che gli air navigation service providers devono fare di più con le risorse di cui dispongono attualmente. In particolare, la varianza nella capacità dichiarata degli aeroporti con infrastrutture sostanzialmente identiche deve essere risolta, con aeroporti che emulano i best performer. Il settore non può permettersi di sottoutilizzare l’infrastruttura aeroportuale che abbiamo”, ha proseguito Walsh.

International Passenger Markets

Tutte le regioni hanno mostrato una crescita per gli international passenger markets ad agosto 2024 rispetto ad agosto 2023. Le vendite di biglietti a maggio-luglio per i viaggi ad agosto-settembre hanno mostrato un aumento del 6,6% anno su anno, il che fa ben sperare per un’ulteriore forte crescita quest’anno.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno ottenuto un aumento della domanda del 19,9% anno su anno. La capacità è aumentata del 18,8% anno su anno e il load factor è stato dell’85,2% (+0,8 ppt rispetto ad agosto 2023). L’Asia-Pacifico continua a crescere in modo robusto e ora è a soli 8 punti percentuali dalla piena ripresa dei volumi pre-pandemia.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 9,1% su base annua. La capacità è aumentata dell’8,5% su base annua e il load factor è stato dell’87,2% (+0,5 punti percentuali rispetto ad agosto 2023). La rotta Europa-Asia è stata di gran lunga quella in più rapida crescita, ma è ancora notevolmente al di sotto del picco del 2019.

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento della domanda del 4,9% su base annua. La capacità è aumentata del 5,6% su base annua e il load factor è stato dell’82,5% (-0,6 punti percentuali rispetto ad agosto 2023).

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda del 4,3% su base annua. La capacità è aumentata del 3,8% anno su anno e il load factor è stato dell’88,2% (+0,4 ppt rispetto ad agosto 2023), il più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 13,6% anno su anno. La capacità è salita del 15,2% anno su anno. Il load factor è stato dell’85,1% (-1,2 ppt rispetto ad agosto 2023).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 10,1% anno su anno. La capacità è aumentata del 7,3% anno su anno. Il load factor è salito al 77,8% (+2,0 ppt rispetto ad agosto 2023).

Domestic Passenger Markets

La domanda domestica è aumentata ad agosto, con una crescita in tutti i mercati chiave, in particolare in Cina. Le vendite di biglietti domestici per agosto-settembre sono cresciute del 4,3% anno su anno, sostenendo solide prospettive di crescita per il resto dell’anno.

(Ufficio Stampa IATA)