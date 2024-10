La SWISS First Lounge è stata nominata ‘World’s Best Airline Lounge for Dining’ per il 2024

Swiss International Air Lines (SWISS) si è aggiudicata il primo posto nella categoria ‘World’s Best Airline Lounge for Dining’ per la sua First Class Lounge nel Terminal E di Zurich Airport ai World Culinary Awards 2024. Il riconoscimento è stato conferito durante la cerimonia di premiazione di quest’anno a Dubai il 2 ottobre.

“Gli ospiti SWISS possono gustare pasti à la carte preparati al momento nelle lounge aeroportuali della compagnia. La compagnia aerea leader in Svizzera pone inoltre un accento particolare sugli ingredienti regionali e stagionali nella sua offerta culinaria. Oltre ai classici svizzeri come lo Zürcher Geschnetzeltes e la fonduta, gli ospiti della SWISS Lounge possono gustare anche piatti internazionali come il curry tailandese o gli hamburger. La gamma di offerte cambia ogni tre mesi”, afferma SWISS.

“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto un premio così prestigioso”, afferma Julia Hillenbrand, Head of SWISS Brand Experience. “È il risultato e il riflesso del nostro impegno continuo nell’offrire ai nostri clienti un’esperienza culinaria eccezionale che uniamo a un servizio di prim’ordine e al massimo comfort e praticità. Ci ispirerà a continuare a stabilire gli standard più elevati possibili per mantenere la nostra promessa premium”.

Hubertus Henning, General Manager Airport Lounges Switzerland at gategroup, commenta: “Siamo immensamente orgogliosi della nostra solida collaborazione e del successo che abbiamo ottenuto con SWISS. Questo prestigioso riconoscimento è una testimonianza della nostra partnership eccezionale e dell’incrollabile dedizione del nostro team nel fornire un servizio eccezionale ed esperienze culinarie indimenticabili. Non vediamo l’ora di continuare a ispirare l’eccellenza culinaria e di raggiungere traguardi ancora più grandi insieme”.

“SWISS attribuisce grande importanza alla sostenibilità in tutte le sue attività di approvvigionamento. Le sue carni sono selezionate da Gategourmet in conformità con rigorosi standard di benessere degli animali e anche il suo pesce e frutti di mare sono ottenuti esclusivamente da fonti certificate. SWISS offre anche tagli di carne più insoliti per sfruttare al meglio le risorse e promuovere al contempo la diversità culinaria.

Oltre alle pluripremiate offerte culinarie del suo ristorante à la carte di alto livello, la SWISS First Class Lounge nel Terminal E di Zurich Airport offre una serie di altri servizi eccezionali come due camere d’albergo, una sala conferenze, mini-suite e uno champagne bar. Il suo wine humidor ospita oltre 700 bottiglie pregiate provenienti da tutto il mondo. La sua terrazza di 352 metri quadrati è un posto meraviglioso dove gli ospiti possono rilassarsi e godersi la vista panoramica delle attività dell’aeroporto e oltre”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)