Qatar Airways ha ospitato l’Annual Investors’ Meeting 2024 a Doha, delineando la visione per il 2024-2025 e oltre

Qatar Airways ha ospitato il suo incontro degli investitori del 2024 a Doha, Qatar, sotto il tema “New Era of Dynamic and Sustainable Partnership”. Le principali organizzazioni finanziarie dell’aviazione al mondo, tra cui società di leasing, bancarie e assicurative, hanno partecipato all’incontro per una panoramica dei risultati finanziari di Qatar Airways Group, dell’espansione della flotta e del network, differenziazione competitiva, sforzi di sostenibilità e piani di coinvolgimento dei dipendenti. Ai partecipanti di alto profilo è stata anche presentata la visione della compagnia aerea per l’anno fiscale 2024-2025 e oltre.

“Durante l’anno fiscale 2023-2024, Qatar Airways ha registrato la performance finanziaria più solida nei suoi 27 anni di storia, registrando utili netti da record di 6,1 miliardi di QAR (1,7 miliardi di $ USA) e un fatturato totale di 81 miliardi di QAR (22,2 miliardi di $ USA). Con questo successo storico, la migliore compagnia aerea al mondo, votata da Skytrax nel 2024, ha ribadito il suo fermo impegno a bilanciare redditività con responsabilità sociale e ambientale, eccellenza operativa e iniziative incentrate sulle persone”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Il tema di quest’anno della conferenza annuale degli investitori era “New Era of Dynamic and Sustainable Partnership”, che ha evidenziato le forze trainanti della visione Qatar Airways 2.0. Mentre ci imbarchiamo in un nuovo capitolo della storia di successo della nostra compagnia aerea, innovazione, sostenibilità e collaborazione guideranno i nostri sforzi per garantire una salute finanziaria a lungo termine, migliorando in modo sostenibile la nostra impronta globale e stabilendo nuovi parametri di riferimento nelle soluzioni di viaggio e nelle esperienze dei passeggeri. Mantenendo i clienti e i dipendenti al centro delle nostre operazioni, stiamo assicurando una crescita continua e l’eccellenza per Qatar Airways Group negli anni a venire”.

“Con una delle flotte più giovani del settore, Qatar Airways continua a far crescere sia la sua rete globale che le dimensioni della flotta. La compagnia aerea ha ora 94 aeromobili Boeing 777X ordinati, tra cui commercial and cargo aircrafts.. La nuova aggiunta supporterà le operazioni globali della compagnia aerea, collegando senza problemi i passeggeri a oltre 170 destinazioni attraverso il suo hub pluripremiato, l’Hamad International Airport, il miglior aeroporto del mondo votato da Skytrax nel 2024.

La compagnia sta abbracciando il futuro investendo in tecnologie digitali e soluzioni innovative per elevare la sua offerta di prodotti, in particolare nelle sue First Class and Business Class cabins. Ciò è dimostrato dall’ultima presentazione della “QSuite Next Gen” al Farnborough Airshow 2024, destinata a debuttare sui Boeing B777-9 di Qatar Airways entro il 2026.

Durante l’incontro, le discussioni sulla sostenibilità si sono concentrate su un’ampia gamma di misure operative che spaziano dalla flotta, alle operazioni di volo e alle tecnologie.

Qatar Airways Group sta guidando il progresso nella sostenibilità ambientale, un impegno che è integrato nella sua cultura aziendale. La compagnia aerea è in prima linea negli sforzi del settore dell’aviazione per affrontare il cambiamento climatico, in particolare dopo l’adozione degli obiettivi climatici globali da parte dell’ICAO nel 2010. La strategia di Qatar Airways si concentra su quattro pilastri chiave: progresso della tecnologia attraverso la modernizzazione della flotta, ottimizzazione delle operazioni, utilizzo di Sustainable Aviation Fuels and Lower Carbon Aviation Fuels, partecipazione al Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)”, prosegue Qatar Airways.

“Qatar Airways Group ha inoltre raggiunto diversi primati nel settore negli ultimi anni, tra cui essere la prima compagnia aerea in Medio Oriente ad aderire alla Global Coalition for Sustainable Aviation dell’ICAO; assicurarsi un accordo di prelievo per 25 milioni di galloni di SAF puro; ottenere l’accreditamento al livello più alto della IATA Environmental Assessment (IEnvA); aderire alla piattaforma IATA Turbulence Aware e a livello globale; essere pionieri nell’uso dell’IATA Aviation Carbon Exchange; primo vettore aereo ad aderire alla piattaforma IATA CO2NNECT che offre un programma volontario di compensazione delle emissioni di carbonio per air cargo shipments; prima compagnia aerea al mondo ad ottenere la certificazione per l’Illegal Wildlife Trade Assessment per frenare il trasporto di fauna selvatica illegale e dei suoi prodotti.

Mentre la compagnia aerea continua a espandersi, rimane impegnata a garantire che la sua crescita sia dinamica e sostenibile, riflettendo un impegno costante verso la responsabilità ambientale.

Qatar Airways ha inoltre evidenziato la sua differenziazione competitiva attraverso la strategia di prodotto e gli investimenti azionari nelle principali compagnie aeree, tra cui il suo ultimo investimento in Airlink.

Parte dell’approccio strategico in corso del Gruppo è quello di costruire relazioni più profonde e significative con il pubblico globale, consolidando la posizione di leadership del brand nel panorama dei social media durante l’anno finanziario 2023-2024. Di conseguenza, Qatar Airways è ora la compagnia aerea numero uno al mondo sui canali social, con oltre 47 milioni di follower combinati, ed è la number one followed airline al mondo su Facebook, TikTok e YouTube.

Sotto la nuova leadership, Qatar Airways darà priorità alla leadership collaborativa per guidare il successo a lungo termine attraverso iniziative incentrate sulle persone. Costruendo una cultura del posto di lavoro che promuove la fiducia, il lavoro di squadra e l’empowerment, gli sforzi interni della compagnia aerea guideranno la soddisfazione dei dipendenti che si tradurrà nel rafforzamento della posizione di Qatar Airways come leader del settore in termini di eccellenza operativa e soddisfazione dei passeggeri”, conclude Qatar Airways.

