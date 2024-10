Lufthansa Technik equipaggia gli aeromobili 777 di LATAM con AeroSHARK

Lufthansa Technik AG annuncia LATAM Airlines Group S.A. come il primo cliente esterno e vettore con sede nella regione delle Americhe a utilizzare il fuel-saving AeroSHARK film. Da dicembre 2023, un aeromobile modificato ha mostrato una riduzione di circa l’1% nel consumo di carburante nelle operazioni quotidiane. Sulla base dei risultati positivi, LATAM ora prevede di adattare altri quattro aeromobili Boeing 777 con AeroSHARK.

A dicembre 2023, LATAM ha dotato il suo primo Boeing 777-300ER de bionic surface film in San Paolo, diventando la prima compagnia aerea al di fuori di Lufthansa Group e nella regione delle Americhe ad adottare questa innovativa soluzione per il risparmio di CO2. Da allora, la compagnia aerea latinoamericana ha testato la sharkskin technology nelle operazioni quotidiane. Visti i risultati comprovati, LATAM ha ora deciso di installare l’innovativa pellicola su altri quattro aeromobili. Cinque AeroSHARK-modified aircraft operati dalla sussidiaria LATAM Airlines Brazil presto solcheranno i cieli.

“La nostra strategia di modernizzazione della flotta è un pilastro del nostro impegno per la sostenibilità e della nostra visione di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. Restiamo concentrati sull’innovazione e sull’adozione di tecnologie all’avanguardia, assicurandoci che la nostra flotta si evolva in linea con i nostri obiettivi ambientali”, ha affermato Sebastián Acuto, Director of Fleet and Projects at LATAM Airlines Group.

AeroSHARK è un surface film che imita la flow-optimized structure della sharkskin. Sviluppata congiuntamente da BASF e Lufthansa Technik, presenta nervature che misurano circa 50 micrometri. Quando diverse centinaia di metri quadrati di questa pellicola vengono applicati alla fusoliera e alle nacelles, riduce la resistenza, portando a una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 di circa l’1%. Per i cinque Boeing 777-300ER di LATAM Airlines Brazil che saranno equipaggiati con AeroSHARK, questo si traduce in un risparmio annuo previsto fino a 2.000 tonnellate di cherosene e 6.000 tonnellate di emissioni di CO2. Ciò equivale a circa 28 scheduled flights da San Paolo a Miami su un Boeing 777.

“La decisione di LATAM conferma ancora una volta: AeroSHARK funziona. Questo ci incoraggia ulteriormente a utilizzare le nostre competenze ingegneristiche e la nostra forza innovativa per contribuire all’aviazione con minori emissioni di CO2”, ha affermato Robin Johansson, Senior Director Sales Latin America and Caribbean, Lufthansa Technik. “Non vediamo l’ora di collaborare con più clienti a livello globale e di applicare la nostra fuel-saving sharkskin technology a un numero ancora maggiore di aeromobili”.

L’obiettivo di Lufthansa Technik è supportare molte altre compagnie aeree in tutto il mondo nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità. Il global MRO market leader e BASF stanno costantemente sviluppando ulteriormente AeroSHARK. Le attuali aree di interesse includono approvazioni per aree sempre più grandi sui Boeing 777-300ER e 777F, nonché per ulteriori tipi di aeromobili. La società ha recentemente annunciato di voler estendere il lancio della tecnologia sharkskin agli aeromobili Boeing 777-200ER. Incluso il primo 777-300ER modificato di LATAM, un totale di 21 aeromobili di diverse compagnie aeree in tutto il mondo sono ora in servizio con la nature-inspired technology, e il numero è in costante aumento. La prossima modifica di un aeromobile per LATAM è prevista per novembre di quest’anno.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)